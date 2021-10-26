"Байрактар", не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов, - генштаб ВСУ
Беспилотник уничтожил пушку управляемой бомбой. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.
Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
В штабе отметили, что с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ОС в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.
"С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", - добавили в пресс-центре.
После этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен "Байрактар".
"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", - отметили в пресс-центре.
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будем байрактаром
з ордою воювати
теперь можно и в дворах щелкать орков
"Беспилотник уничтожил пушку управляемой бомбой. "
а чего не "бомбарду" или "бочку" (пушка = бочка, устаревшее название))
Беспилотник уничтожил орудие, а лучше - ГАУБИЦУ управляемой бомбой.
А вот то, что вы так долго телились с ответкой (два года) сильно расстраивает!
В Липецке пытались украсть автобусную остановку
От себя добавлю..видео снимали сами дончане...,
Надобраніч Панове...
Слава Турции!
Главное что б побольше росиян ездили в Турцию оставляли там деньги для производства новых байкатаров для Украины )))
он - никогда не будет старым ...
Ноты по дипломатическим каналам вместо мгновенной ответки. Так когда зелень врет? Когда утверждает, что нашим бойцам не запрещено адекватно отвечать или сейчас рассказывая о бюрократической волоките лампасоносцев?
Если дрон не пересек линию нашего передка, то разве видно что картинка снималась с такого расстояния в 15 км? Пусть даже с макс высоты дрона в 6,5км. По-моему, с пары км по земле снято, пусть и с высоты в 6 км.
П.С. При чем тут зрада, бахнули, и хорошо. Но что-то не так. Похоже, что не Байрактар это было, и только. Видимо военная хитрость.
Місяця вистачило щоп кацапів зажмуріть...
https://www.ekhokavkaza.com/a/zhitelya-peterburga-voevavshego-za-dnr-prigovorili-k-22-godam-kolonii/31528995.html Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было мало- пока мы удерживали территорию, то сепары охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).