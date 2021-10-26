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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Байрактар", не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов, - генштаб ВСУ

Беспилотник уничтожил пушку управляемой бомбой. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В штабе отметили, что с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ОС в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

"С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", - добавили в пресс-центре.

Смотрите: Беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливавшую защитников Украины, - Бутусов. ВИДЕО

После этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен "Байрактар".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", - отметили в пресс-центре.

Байрактар, не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов, - генштаб ВСУ 01

Автор: 

Генштаб ВС (6479) Донбасс (26957) ВСУ (6695) Байрактар (140)


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Топ комментарии
+62
Батько наш Бандера, Україна - мати
будем байрактаром
з ордою воювати
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26.10.2021 23:07 Ответить
+39
Лапті, отримуйте подарунок.
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26.10.2021 23:08 Ответить
+33
Та нам как-то ПОФИГ пересекал или нет!
А вот то, что вы так долго телились с ответкой (два года) сильно расстраивает!
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26.10.2021 23:11 Ответить
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Батько наш Бандера, Україна - мати
будем байрактаром
з ордою воювати
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26.10.2021 23:07 Ответить
Лапті, отримуйте подарунок.
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26.10.2021 23:08 Ответить
пушке оф а вот расчёт частично разбёгся частично прилёг
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26.10.2021 23:45 Ответить
ювелирно сработали !

теперь можно и в дворах щелкать орков
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26.10.2021 23:49 Ответить
Там є укриття. Ось вони і вискочили звідти як таргани, а хто був біля гармати мабуть всьо.
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26.10.2021 23:50 Ответить
ну я не уверен что он целый
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26.10.2021 23:52 Ответить
Петух тоже с отрубленной головой бегает.
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27.10.2021 00:33 Ответить
это в хлам а там накатники повредило и ствол всё пушке оф нам туда пришлось было поросят отгрузить с 50 тогда да только они свренутся бы успели
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26.10.2021 23:54 Ответить
угу помню я таких эъпердов что про д 30 ку орали что она основа армене артиллерия и также и такими же боеприпасами их "калечели" - в парке в Баку несколько стоят трофеями
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27.10.2021 00:00 Ответить
возразить не чем колорадка застряла а ? или банник от д 30й
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27.10.2021 00:08 Ответить
Я помню таких икспертов как ты. Своё мнение о них я сформулировал выше.
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27.10.2021 00:09 Ответить
ага как твой бывший командир морорыло уцелела оптика -лол как раз взрыв напротив
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27.10.2021 00:13 Ответить
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27.10.2021 00:43 Ответить
во всех подобных видео народ начинает разбегаться за секунду-две до взрыва наверное услышав свист падающей бомбы? Интересно с чего снимают, с квадрокоптера? По идее Байрактак не может зависнуть над целью
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27.10.2021 01:07 Ответить
судя по всему второй бла корректировщик но не байрактар опять РэБне имеющая анлохов сру обосралась
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27.10.2021 01:25 Ответить
Во 1-х, если аппарат находится далеко от наземной цели, то движение БПЛА не замечается на мониторе. Во 2-х, сетка дальномера и лазерной наводки на мониторе идентичные с байрактаровскими рамками наведения.
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27.10.2021 02:14 Ответить
только вот начало новости.. ппц..

"Беспилотник уничтожил пушку управляемой бомбой. "

а чего не "бомбарду" или "бочку" (пушка = бочка, устаревшее название))
Беспилотник уничтожил орудие, а лучше - ГАУБИЦУ управляемой бомбой.
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26.10.2021 23:54 Ответить
ну так маркировка у д30й пушка гаубица
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26.10.2021 23:57 Ответить
Та нам как-то ПОФИГ пересекал или нет!
А вот то, что вы так долго телились с ответкой (два года) сильно расстраивает!
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26.10.2021 23:11 Ответить
Хто ано? Ти хоч прізвище цього офіцера знаєш?
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26.10.2021 23:16 Ответить
Хватит, бухать что только заголовки читать сил хватает.
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26.10.2021 23:20 Ответить
а стоит ли этот удар жизни наших воинов? Почему не было нанесено этот удар ДО ТОГО?
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26.10.2021 23:16 Ответить
При Порохе уничтожали Колорадо в до того
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27.10.2021 02:07 Ответить
26 октября 2021, 22:23
В Липецке пытались украсть автобусную остановку
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26.10.2021 23:20 Ответить
Генерал Наев мочил в сортире Мавзолейных еще при Порошенко...,сегодня Наев на "передке"...не партесь крысы Путлерские...
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26.10.2021 23:20 Ответить
Байрактары должны пересекать линию фронта с русней каждые 24 часа в сутки и 1 час перерыва тоже !!! Кацапы должны не спать ни дем ни ночью - а кирпичами срать постоянно !!! крапка
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26.10.2021 23:22 Ответить
Парни, полностью согласен с оппонентом. Пусть сидят и смотрят в небо, ждут от туда "подарочков" 24\7!!! Слава Украине!!! ДАЙТЕ ДВА!!!
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27.10.2021 09:51 Ответить
"Байрактар", не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов.







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26.10.2021 23:23 Ответить
линию на земле можно начертить. а в воздухе-нет Каг-бе там нет линии разграничения.Вот и не пересекал
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26.10.2021 23:58 Ответить
Да и вначале время тратили на какие-то протесты и ноты и понесли потери.
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27.10.2021 08:07 Ответить
Фишка тут в другом...Гибель Псковской дивизии ВДВ РАБссии на Донбассе в 2014 году расследовали еще живой тогда Борис Немцов и псковский депутат Лев Шлосберг....,Немцова убили именно за это...Шлосберг выжил после жестоких избиений группой неизвестных Штирлицов Путлера...,в дальнейшем фюрер Мавзолея засекретил все события по Донбассу...,ну типа как и паБЕДУ над Гитлером до 9 мая 2045 года...а шош такое...Мавзолейные? вы ш паБедили...
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26.10.2021 23:25 Ответить
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26.10.2021 23:27 Ответить
Кацапские петухи могут бегать не только с кишками нараспашку, а и без головы... но недолго...
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26.10.2021 23:29 Ответить
Рюсскае говно не дохнет,не тонет и не взрывается...Байрактар в Петровской районе Донецка взорвал склад боеприпасов....Денис Казанский никогда не врет...

От себя добавлю..видео снимали сами дончане...,
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26.10.2021 23:30 Ответить
Ми вам, безумовно , віримо, але наступного разу перед тим, як виходити з повідомленням загляніть в ТТХ засобів озброєння Байрактару.
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26.10.2021 23:39 Ответить
Мавзолейные...это о вас баранах...,дважды победивших Чечню...
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26.10.2021 23:40 Ответить
Если бы не просирали и не воровали деньги можно было бы сотни таких птичек закупить и небыло бы тысячи погибших наших бойцов и Украина бы ставила условия а не Рашка на переговорах.
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26.10.2021 23:46 Ответить
РАБссия обосралась с условиями ...Чувак...Гиркин-Стрелков еще летом сказал..мы просрали Донбасс и Новороссию...
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26.10.2021 23:48 Ответить
Воем Ольги ********** и СкреПОНОСом РАБссиянского быдла Удовлетврен...

Надобраніч Панове...
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26.10.2021 23:51 Ответить
Слава Украине!
Слава Турции!
Главное что б побольше росиян ездили в Турцию оставляли там деньги для производства новых байкатаров для Украины )))
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26.10.2021 23:51 Ответить
P.S./Конструктор Сельчук Байрактар придумал новый боевой дрон вместе с украинскими конструкторами...,фото скину завтра.... Сплю...
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26.10.2021 23:55 Ответить
Как шахтеры с комбайнерами обьяснят стреляющую по ЗСУ развернутую гаубицу, место расположение которой нарушает Минские соглашения. А???
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26.10.2021 23:56 Ответить
кацап, когда под "Байрактаром",
он - никогда не будет старым ...
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26.10.2021 23:58 Ответить
пу і лу доСОВОКуплялись. маємо колорадськіх тарганів які бігають від байрактарів
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27.10.2021 00:29 Ответить
С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", - добавили в пресс-центре. Источник:

Ноты по дипломатическим каналам вместо мгновенной ответки. Так когда зелень врет? Когда утверждает, что нашим бойцам не запрещено адекватно отвечать или сейчас рассказывая о бюрократической волоките лампасоносцев?
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27.10.2021 01:36 Ответить
Не знаю, конечно, на каком расстоянии наш передок от Гранитного, но Доник пишет, что от Гранитного до орудий было около 15 км.

Если дрон не пересек линию нашего передка, то разве видно что картинка снималась с такого расстояния в 15 км? Пусть даже с макс высоты дрона в 6,5км. По-моему, с пары км по земле снято, пусть и с высоты в 6 км.
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27.10.2021 02:41 Ответить
нужно было разнести не "одну пушку" а всю батарею!!!!!!
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27.10.2021 02:52 Ответить
Возле орудия два орка стояло, а убежал один, будем надеяться, что второй "прилег" навечно.
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27.10.2021 04:14 Ответить
Гармату з розрахуноком.. розрахунок разбежался....ракета UMTAS бьет до 8 км, корректируемая планирующая бомба MAM-S до 8 км.... Теоретически может долететь MAM-L в 22 кг с использованием GPS, если конечно они у нас есть.... Но в этом случае живых не должно быть... 22кг... И снимал видео второй беспилотник за 11 км?
П.С. При чем тут зрада, бахнули, и хорошо. Но что-то не так. Похоже, что не Байрактар это было, и только. Видимо военная хитрость.
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27.10.2021 06:15 Ответить
потрібно кожного дня так піздячити ************, так вже давно скінчили б ту війну, приклад Азербайджан та Арменія...

Місяця вистачило щоп кацапів зажмуріть...
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27.10.2021 07:36 Ответить
А що такого, якби він лінію розмежування перетнув? Там далі що, не Україна? Якщо ні - ставимо новий кордон, якщо так - сміло літаємо далі.
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27.10.2021 07:40 Ответить
Ми на своїй землі, де треба там ходим і літаєм. Російським безпілотникам над нашими позиціями літати можна, а нашим що, не можна над їхніми?
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27.10.2021 08:13 Ответить
Для ******** війни вигідніше, знищивши гармату, залишити орків сильно контуженими та нашпигованими скалками. Іх треба годувати, лікувати, виплачувати пенсії і т.п., а вони натомість бубуть в орді витваряти щось на кшталт такого -
https://www.ekhokavkaza.com/a/zhitelya-peterburga-voevavshego-za-dnr-prigovorili-k-22-godam-kolonii/31528995.html Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
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27.10.2021 07:51 Ответить
Та напевно спеціально і погоджено з самим ЗЕбілом, щоб "не правацировать и не нагнетать". Якась ху%ня - за вбитого нашого захисника погрозили москалям пальчиком. То треба було витратити сотні тисяч гривень (ресурс БПЛА, купа навчених людей, *********, машини управління і т.д.) аби еквівалент рпг7 закидати за кілька сотні кілометрів, могли обійтись мінометом. Нічого не змінилось, поміняли генералів аби піпл тішився, а політика так і залишилася капітулянською.
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27.10.2021 08:19 Ответить
Так их родимых! Так их болезных! Кацапов нужно воспитывать. Добрых слов они не понимают...
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27.10.2021 09:06 Ответить
Хорошее начало. Теперь продолжать, только осколочными!
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было мало- пока мы удерживали территорию, то сепары охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).
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27.10.2021 09:59 Ответить
Нарешті!!!
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27.10.2021 10:17 Ответить
 
 