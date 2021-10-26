"Байрактар", не пересекая линию разграничения, уничтожил пушку оккупантов, - генштаб ВСУ

Беспилотник уничтожил пушку управляемой бомбой. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Генерального штаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

В штабе отметили, что с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российских наемников обстреливала позиции ОС в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

"С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали", - добавили в пресс-центре.

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После этого по приказу главнокомандующего ВСУ был применен "Байрактар".

"Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку из расчета российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", - отметили в пресс-центре.