"Байрактар", не перетинаючи лінії розмежування, знищив гармату окупантів, - генштаб ЗСУ

Безпілотник знищив гармату керованою бомбою. Після цього обстріл українських позицій припинився.

Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

У штабі зазначили, що з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ОС у районі Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув.

"З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували", - додали в пресцентрі.

Читайте також: Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України - Бутусов. ВIДЕО

Після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано "Байрактар".

"Беспілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку російсько-окупаційних військ. Після цього обстріл українських позицій припинився", - зазначили в пресцентрі.