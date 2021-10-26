"Байрактар", не перетинаючи лінії розмежування, знищив гармату окупантів, - генштаб ЗСУ
Безпілотник знищив гармату керованою бомбою. Після цього обстріл українських позицій припинився.
Про це йдеться в офіційній заяві пресслужби Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
У штабі зазначили, що з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російських найманців обстрілювала позиції ОС у районі Гранітного, внаслідок чого було поранено двох військовослужбовців ЗСУ, а потім один із них загинув.
"З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували", - додали в пресцентрі.
Після цього за наказом головнокомандувача ЗСУ було застосовано "Байрактар".
"Беспілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунку російсько-окупаційних військ. Після цього обстріл українських позицій припинився", - зазначили в пресцентрі.
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будем байрактаром
з ордою воювати
теперь можно и в дворах щелкать орков
"Беспилотник уничтожил пушку управляемой бомбой. "
а чего не "бомбарду" или "бочку" (пушка = бочка, устаревшее название))
Беспилотник уничтожил орудие, а лучше - ГАУБИЦУ управляемой бомбой.
А вот то, что вы так долго телились с ответкой (два года) сильно расстраивает!
В Липецке пытались украсть автобусную остановку
От себя добавлю..видео снимали сами дончане...,
Надобраніч Панове...
Слава Турции!
Главное что б побольше росиян ездили в Турцию оставляли там деньги для производства новых байкатаров для Украины )))
он - никогда не будет старым ...
Ноты по дипломатическим каналам вместо мгновенной ответки. Так когда зелень врет? Когда утверждает, что нашим бойцам не запрещено адекватно отвечать или сейчас рассказывая о бюрократической волоките лампасоносцев?
Если дрон не пересек линию нашего передка, то разве видно что картинка снималась с такого расстояния в 15 км? Пусть даже с макс высоты дрона в 6,5км. По-моему, с пары км по земле снято, пусть и с высоты в 6 км.
П.С. При чем тут зрада, бахнули, и хорошо. Но что-то не так. Похоже, что не Байрактар это было, и только. Видимо военная хитрость.
Місяця вистачило щоп кацапів зажмуріть...
https://www.ekhokavkaza.com/a/zhitelya-peterburga-voevavshego-za-dnr-prigovorili-k-22-godam-kolonii/31528995.html Суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головырцева к 22 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста ДПС.
Опыт французов в Алжире в 50-х и голландцев+британцев в Индонезии (в тех же послевоенных годах) показал что уничтожением техники или удержанием территории блокпостами добьешься гораздо меньше. А вот когда начали первым делом охотиться за личным составом врага, то сразу стали в выигрышную позицию. Так и у нас в 14-15 годах- в Луганской области наставили вдоль трасс блокпосты ЗСУ (например 32-й и все что стояло восточнее) которые легко окружались, обстреливались, минировались подходы, и уничтожались- смысла в них было мало- пока мы удерживали территорию, то сепары охотились на наших воинов и технику (которая стояла без движения).