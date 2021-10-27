Маск стал самым богатым человеком в истории
Его состояние превысило рекордную отметку в 270 млрд долларов.
Соответствующий список опубликовало издание Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
На момент закрытия рынков в понедельник Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 млрд. С прошлой пятницы он разбогател на $41,7 млрд благодаря росту стоимости акций компании Tesla.
Основную часть состояния Маска составляет его 21%-ная доля в Tesla. Также он владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. Несмотря на свое богатство, миллиардер ведет относительно скромный образ жизни. Его основной резиденцией является "складной сборный" арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои ракеты.
На данный момент состояние Илона Маска больше, чем у гендиректора Facebook Марка Цукерберга и соучредителя Google Ларри Пейджа вместе взятых.
Также растет разрыв между Маском и основателем Amazon Джеффом Безосом, состояние которого оценивают в 194,1 миллиарда долларов.
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