Маск став найбагатшою людиною в історії

Його статки перевищили рекордну позначку в 270 млрд доларів.

Відповідний список опублікувало видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

На момент закриття ринків у понеділок Forbes оцінював статки Маска в $271,3 млрд. З минулої п'ятниці він розбагатів на $41,7 млрд завдяки зростанню вартості акцій компанії Tesla.

Основну частину статку Маска становить його 21% частка в Tesla. Також він володіє міноритарною часткою у SpaceX, яку заснував у 2002 році. Незважаючи на своє багатство, мільярдер веде відносно скромний спосіб життя. Його основною резиденцією є "складний збірний" орендований будинок розміром з однокімнатну квартиру в Бока-Чіка, штат Техас, де SpaceX виробляє свої ракети.

На цей момент стан Ілона Маска більший, ніж у гендиректора Facebook Марка Цукерберга та співзасновника Google Ларрі Пейджа разом узятих.

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Також зростає розрив між Маском та засновником Amazon Джеффом Безосом, статки якого оцінюють у 194,1 мільярда доларів.