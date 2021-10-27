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Маск став найбагатшою людиною в історії

Маск став найбагатшою людиною в історії

Його статки перевищили рекордну позначку в 270 млрд доларів.

Відповідний список опублікувало видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

На момент закриття ринків у понеділок Forbes оцінював статки Маска в $271,3 млрд. З минулої п'ятниці він розбагатів на $41,7 млрд завдяки зростанню вартості акцій компанії Tesla.

Основну частину статку Маска становить його 21% частка в Tesla. Також він володіє міноритарною часткою у SpaceX, яку заснував у 2002 році. Незважаючи на своє багатство, мільярдер веде відносно скромний спосіб життя. Його основною резиденцією є "складний збірний" орендований будинок розміром з однокімнатну квартиру в Бока-Чіка, штат Техас, де SpaceX виробляє свої ракети.

На цей момент стан Ілона Маска більший, ніж у гендиректора Facebook Марка Цукерберга та співзасновника Google Ларрі Пейджа разом узятих.

Також дивіться: Випробовувальний політ корабля Starship компанії SpaceX знову закінчився вибухом. ВIДЕО

Також зростає розрив між Маском та засновником Amazon Джеффом Безосом, статки якого оцінюють у 194,1 мільярда доларів.

Автор: 

Forbes (161) багатство (68) Маск Ілон (679)


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Топ коментарі
+21
Москали его любят называть "аферистом". НУ пускай так и думают, пытясь в космос на батуте летать.
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27.10.2021 01:20 Відповісти
+20
Дивно, що голддігерша Ембер Херд і Маска не обібрала, як Джоні Деппа. Ілон Маск виявився розумнішим за Джека-горобця.

Не перестаю дивуватися скромності перших багатіїв світу. Виявляється, що людині для життя дуже мало потрібно: їжа та дах над головою, а у Маска взагалі складний будиночок, це у самої багатої у світі людини.
А от зато бачили б ви апартаменти боржника та банкрута екс-президента Трампакса уТамптауері. Його апартементи - це еталон несмаку та марнотратства. Все у золоті та мармурі, наче у циганського барона чи у прокурора Пшонки. Жах якийсь! Я ці його апартаменти бачила десь у глянцевому журналі з фотосесії Меланіі , ще задовго до його президентства і навіть уявити не могла, що ця ікона несмаку та роспутства буде сидіти у Білому домі.
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27.10.2021 02:00 Відповісти
+14
Русские уже не способны уже даже по русски писАть без ошибок.
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27.10.2021 01:36 Відповісти
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Это к Рокфеллеру, ему семь раз сердце пересаживали, вот и дотянул до ста лет.
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27.10.2021 08:39 Відповісти
А я думаю, что лидирует таки Вова *****
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27.10.2021 07:40 Відповісти
а все почему-потому что не воровал
то и не приходилось прибегать к услугам Зе с шиферами
Работает на радость себе и людям
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27.10.2021 07:55 Відповісти
Эээ..ну как сказать. Если ты посмотришь его реальную историю становления, там всё не очень радужно и в плане честности и в плане радости. И по текущей деятельности его предприятий негатива тоже немало.
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27.10.2021 11:34 Відповісти
Сервис проката Hertz заказал 100 тысяч электромобилей Tesla Model 3 на сумму $4,2 млрд. Илон Маск заявил, что все экземпляры проданы без скидок
https://itc.ua/news/servis-prokata-hertz-zakazal-100-tysyach-elektromobilej-tesla-na-summu-42-mlrd-eto-krupnejshaya-v-istorii-sdelka-podobnogo-roda/

Рыночная капитализация Tesla впервые превысила $1 трлн
https://itc.ua/news/rynochnaya-kapitalizacziya-tesla-vpervye-prevysila-1-trln/



Tesla объявила об открытии своего нового центра исследований и разработок в Шанхае.

Новый завод поможет американскому автопроизводителю задействовать местные китайские инженерные таланты помимо производства.
https://electrek.co/2021/10/25/tesla-opens-new-rd-center-china-humanoid-robot/

Tesla выпустила новый технический документ, касающийся нового стандарта для своей суперкомпьютерной платформы Dojo.

https://electrek.co/2021/10/26/tesla-releases-dojo-whitepaper-elon-musk-teases-important/
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27.10.2021 08:21 Відповісти
ахметову никогда не иметь такой капитал, потому что его богатство построено на грабеже нищих украинцев. впрочем как фирташу, каломойше, пинчуку
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27.10.2021 08:36 Відповісти
Це пораховано з усім нерухомим майном... Якщо взяти всякі заборгованості, то не все так медом буде мазане.
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27.10.2021 08:41 Відповісти
Ще не вечір! Наші "слугі" бистро учатся. Незабаром появиться наш Цукер[ман]берг
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27.10.2021 09:41 Відповісти
Все кому надо прекрасно знают кто владеет так называемым "русским триллионом" и кто по факту самый богатый человек ( человек ли?)на Земле. Маск то мальчишка на фоне даже инвестиционных фондов, тем более по сравнению с русским триллионером. Но! Маск честно зармботал деньги поэтому и первый в списке!
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27.10.2021 10:01 Відповісти
В цивилизованных странах живут "правильные" миллиардеры (за редким исключением), подающие пример многим людям.
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27.10.2021 10:36 Відповісти
Тебе стыдно должно быть за такой уровень наивности, если ты старше 12 лет.
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27.10.2021 11:37 Відповісти
Самый бесчеловечный человек на Земле. Не обращая внимания на несчастья людей, имея такие миллиарды и запуская эти миллиарды на воздух, дискриминирует слово человек. Так как ни горе, ни пандемия, ни несчастные больные дети его не волнуют. Такой миллиардер просто лишон человеческих достоинств.
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27.10.2021 18:55 Відповісти
хаха))) россиянцы все его фейком зовут, а он стоит больше уже чем вся россияния с ее ватниками с торчащими швабрами из зада))) хахахаха
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28.10.2021 09:59 Відповісти
Была инфа, что уже начал заниматься плохими делами..лоббированием и вытеснением конкурентов (чьи разработки кое в чем даже лучше) через органы власти...
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28.10.2021 20:43 Відповісти
Самый богатый человек планеты-путин
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29.10.2021 08:04 Відповісти
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