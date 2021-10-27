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Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО

Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №551/2021 от 26 октября опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов "Глава Государственной пограничной службы Украины" словами "руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Читайте: У Нацполиции нет информации, что ошибки в списки для санкции СНБО вносили умышленно, - Енин о словах Арахамии

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) СНБО (4441)


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Топ комментарии
+12
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27.10.2021 01:43 Ответить
+10
Так. Читаю заголовок - "Зеленский изменил положение в Военном кабинете СНБО".
У моску промайнули непристойні думки:
- чим Бубочка займався у тому воєнному кабінеті;
- в якій позі він був;
- на яку позицію змінив;
- і з ким він там того;
- чи гетеросексуально воно у президента було усе оце в кабінеті (навряд чи)
...
(тьху, який сором!)

Потім прочитав заголовок правильно і зрозумів, що на сьогодні досить сичувати за компом - час пісяти й спати 😴😴😴
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27.10.2021 05:47 Ответить
+8
Не бережёт себя Бубочка, по ночам не спит, всё о народе думает!
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27.10.2021 07:16 Ответить
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27.10.2021 01:43 Ответить
"Так вот ты какой, северный олень"
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27.10.2021 02:10 Ответить
все такой же олень.. северный, ну?((((((((((((((((((((((((((((((((((

северный
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27.10.2021 02:33 Ответить
зеверный....
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27.10.2021 07:17 Ответить
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27.10.2021 02:42 Ответить
... жолтый октябрь
закрасил рассвет
...Грозев, Христо
тормозит "Белинкет"
(ну, когда таки "зазужит" британская болгарка???)
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27.10.2021 05:28 Ответить
Так. Читаю заголовок - "Зеленский изменил положение в Военном кабинете СНБО".
У моску промайнули непристойні думки:
- чим Бубочка займався у тому воєнному кабінеті;
- в якій позі він був;
- на яку позицію змінив;
- і з ким він там того;
- чи гетеросексуально воно у президента було усе оце в кабінеті (навряд чи)
...
(тьху, який сором!)

Потім прочитав заголовок правильно і зрозумів, що на сьогодні досить сичувати за компом - час пісяти й спати 😴😴😴
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27.10.2021 05:47 Ответить
Не бережёт себя Бубочка, по ночам не спит, всё о народе думает!
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27.10.2021 07:16 Ответить
ага, все положения меняет.....

как в камасутре.....
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27.10.2021 07:18 Ответить
Мне плевать,что там правильно или неправильно. Но я вижу появление в армии Залужного. Который шкварит кацапню технологиями. И это радует. А раньше был придурок гелетей. У которого инопланетяне взврывали склады. Возникает вопрос. Для чего ставили тогда придурков. И какие цели преследовали.
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27.10.2021 07:59 Ответить
тихую капитуляцию
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27.10.2021 08:55 Ответить
Додав 2 слова, аби не так як було за папірєднікав.
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27.10.2021 08:15 Ответить
"руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины"

Хорошо, что не офиса президента. Бо я именно чего-то такого от ЗЕ ожидал.
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27.10.2021 08:36 Ответить
Що узаконив відкосників? Розробили подання на нагороди відкосникам?
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27.10.2021 09:02 Ответить
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27.10.2021 09:11 Ответить
Ага. Только есть небольшое уточнение

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27.10.2021 09:19 Ответить
И самое главное. У куклы Бени сейчас абсолютная власть в стране. Как ни у одного президента до этого. Что мешает ему применять весть спектр существующих законов и органов, как АМКУ, для борьбы с олигархами? А для борьбы с ценами и тарифами?
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27.10.2021 09:24 Ответить
Как можно изменить то, о чем понятия не имеет?
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27.10.2021 10:14 Ответить
 
 