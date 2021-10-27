Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО
Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №551/2021 от 26 октября опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов "Глава Государственной пограничной службы Украины" словами "руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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северный
закрасил рассвет
...Грозев, Христо
тормозит "Белинкет"
(ну, когда таки "зазужит" британская болгарка???)
У моску промайнули непристойні думки:
- чим Бубочка займався у тому воєнному кабінеті;
- в якій позі він був;
- на яку позицію змінив;
- і з ким він там того;
- чи гетеросексуально воно у президента було усе оце в кабінеті (навряд чи)
...
(тьху, який сором!)
Потім прочитав заголовок правильно і зрозумів, що на сьогодні досить сичувати за компом - час пісяти й спати 😴😴😴
как в камасутре.....
Хорошо, что не офиса президента. Бо я именно чего-то такого от ЗЕ ожидал.