Зеленский изменил Положение о Военном кабинете СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №551/2021 от 26 октября опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

Внести в Положение о Военном кабинете Совета национальной безопасности и обороны Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 12 марта 2015 года №139 (с изменением, внесенным Указом от 13 июля 2021 года №289), изменение, дополнив абзац четвертый пункта 5 после слов "Глава Государственной пограничной службы Украины" словами "руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу дня опубликования.

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