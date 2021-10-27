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Зеленський змінив Положення про Воєнний кабінет РНБО

Зеленський змінив Положення про Воєнний кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки та оборони України.

Відповідний указ №551/2021 від 26 жовтня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внести до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 12 березня 2015 року №139 (зі зміною, внесеною Указом від 13 липня 2021 року №289), зміну, доповнивши абзац четвертий пункту 5 після слів "Глава Державної прикордонної служби України" словами "керівник розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться у тексті документа.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24358) РНБО (2294)


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Топ коментарі
+12
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27.10.2021 01:43 Відповісти
+10
Так. Читаю заголовок - "Зеленский изменил положение в Военном кабинете СНБО".
У моску промайнули непристойні думки:
- чим Бубочка займався у тому воєнному кабінеті;
- в якій позі він був;
- на яку позицію змінив;
- і з ким він там того;
- чи гетеросексуально воно у президента було усе оце в кабінеті (навряд чи)
...
(тьху, який сором!)

Потім прочитав заголовок правильно і зрозумів, що на сьогодні досить сичувати за компом - час пісяти й спати 😴😴😴
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27.10.2021 05:47 Відповісти
+8
Не бережёт себя Бубочка, по ночам не спит, всё о народе думает!
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27.10.2021 07:16 Відповісти
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27.10.2021 01:43 Відповісти
"Так вот ты какой, северный олень"
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27.10.2021 02:10 Відповісти
все такой же олень.. северный, ну?((((((((((((((((((((((((((((((((((

северный
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27.10.2021 02:33 Відповісти
зеверный....
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27.10.2021 07:17 Відповісти
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27.10.2021 02:42 Відповісти
... жолтый октябрь
закрасил рассвет
...Грозев, Христо
тормозит "Белинкет"
(ну, когда таки "зазужит" британская болгарка???)
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27.10.2021 05:28 Відповісти
Так. Читаю заголовок - "Зеленский изменил положение в Военном кабинете СНБО".
У моску промайнули непристойні думки:
- чим Бубочка займався у тому воєнному кабінеті;
- в якій позі він був;
- на яку позицію змінив;
- і з ким він там того;
- чи гетеросексуально воно у президента було усе оце в кабінеті (навряд чи)
...
(тьху, який сором!)

Потім прочитав заголовок правильно і зрозумів, що на сьогодні досить сичувати за компом - час пісяти й спати 😴😴😴
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27.10.2021 05:47 Відповісти
Не бережёт себя Бубочка, по ночам не спит, всё о народе думает!
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27.10.2021 07:16 Відповісти
ага, все положения меняет.....

как в камасутре.....
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27.10.2021 07:18 Відповісти
Мне плевать,что там правильно или неправильно. Но я вижу появление в армии Залужного. Который шкварит кацапню технологиями. И это радует. А раньше был придурок гелетей. У которого инопланетяне взврывали склады. Возникает вопрос. Для чего ставили тогда придурков. И какие цели преследовали.
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27.10.2021 07:59 Відповісти
тихую капитуляцию
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27.10.2021 08:55 Відповісти
Додав 2 слова, аби не так як було за папірєднікав.
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27.10.2021 08:15 Відповісти
"руководитель разведывательного органа Администрации Государственной пограничной службы Украины"

Хорошо, что не офиса президента. Бо я именно чего-то такого от ЗЕ ожидал.
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27.10.2021 08:36 Відповісти
Що узаконив відкосників? Розробили подання на нагороди відкосникам?
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27.10.2021 09:02 Відповісти
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27.10.2021 09:11 Відповісти
Ага. Только есть небольшое уточнение

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27.10.2021 09:19 Відповісти
И самое главное. У куклы Бени сейчас абсолютная власть в стране. Как ни у одного президента до этого. Что мешает ему применять весть спектр существующих законов и органов, как АМКУ, для борьбы с олигархами? А для борьбы с ценами и тарифами?
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27.10.2021 09:24 Відповісти
Как можно изменить то, о чем понятия не имеет?
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27.10.2021 10:14 Відповісти
 
 