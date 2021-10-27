Зеленський змінив Положення про Воєнний кабінет РНБО
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки та оборони України.
Відповідний указ №551/2021 від 26 жовтня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Внести до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 12 березня 2015 року №139 (зі зміною, внесеною Указом від 13 липня 2021 року №289), зміну, доповнивши абзац четвертий пункту 5 після слів "Глава Державної прикордонної служби України" словами "керівник розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться у тексті документа.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Топ коментарі
+12 мільярд ЗЄдерев
показати весь коментар27.10.2021 01:43 Відповісти Посилання
+10 Welt Schmerz
показати весь коментар27.10.2021 05:47 Відповісти Посилання
+8 Русский Алкаш
показати весь коментар27.10.2021 07:16 Відповісти Посилання
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северный
закрасил рассвет
...Грозев, Христо
тормозит "Белинкет"
(ну, когда таки "зазужит" британская болгарка???)
У моску промайнули непристойні думки:
- чим Бубочка займався у тому воєнному кабінеті;
- в якій позі він був;
- на яку позицію змінив;
- і з ким він там того;
- чи гетеросексуально воно у президента було усе оце в кабінеті (навряд чи)
...
(тьху, який сором!)
Потім прочитав заголовок правильно і зрозумів, що на сьогодні досить сичувати за компом - час пісяти й спати 😴😴😴
как в камасутре.....
Хорошо, что не офиса президента. Бо я именно чего-то такого от ЗЕ ожидал.