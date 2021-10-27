Зеленський змінив Положення про Воєнний кабінет РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки та оборони України.

Відповідний указ №551/2021 від 26 жовтня опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внести до Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України, затверджене Указом Президента України від 12 березня 2015 року №139 (зі зміною, внесеною Указом від 13 липня 2021 року №289), зміну, доповнивши абзац четвертий пункту 5 після слів "Глава Державної прикордонної служби України" словами "керівник розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України", - йдеться у тексті документа.

Указ набирає чинності з дня опублікування.

Читайте також: РНБО взяла на себе функції судів, це узурпація влади, - ексзаступник генпрокурора Трепак