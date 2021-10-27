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Нужно повышать навыки практической стрельбы среди украинцев, - Монастырский

Нужно повышать навыки практической стрельбы среди украинцев, - Монастырский

Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления" и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной Украинской территориальной обороны", - отметил глава МВД.

По словам, Монастырского, человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках.

"И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность", - подытожил министр.

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Автор: 

оружие (10266) стрельба (3267) Монастырский Денис (335)


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Топ комментарии
+14
Надо просто людям дать возможность владеть оружием
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27.10.2021 09:47 Ответить
+11
И много полицаи защитили гражданских от нападавших преступников? Я например не знаю ниодного случая. Полицаи приезжают только обрисовать труп мелом и пошарить по карманам насчет мелочишка.
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27.10.2021 10:13 Ответить
+10
З чого стріляти? З рогатки? Так я з неї колись пуляв як снайпер, а досвід не проп"єш.
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27.10.2021 09:52 Ответить
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опять мимо кассы. один из моих "стволов" как раз полуавтоматический Sig Sauer, модель 516g2 калибра 5.56.
покупается так же, как и остальное. разговор ни о чем, все равно, что слепому объяснять цвет заката.
в общем удачно вам оплакивать, как же нереально сложно купить оружие.
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29.10.2021 21:09 Ответить
зброя - це те, що може бути застосоване, а те що в вашому сейфі - то для кабанчика, качечки та картоночки. За використання мисливської зброї на вулиці, вас виїбуть по перше число.
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30.10.2021 22:16 Ответить
я розумію про що ви - про те що власник має інформувати мєнтів про кожен свій рух, але я мав на увазі дещо інше - ви часто зустрічали власників житла яке здається в аренду, згідних на те щоб квартиранти їбашили в підлозі дірки для закріплення сейфу? І в цілому, чому мєнт може ходити до людини в хату, як до себе додому - адже є перевірки.
Для чого необхідна перевірка мєнтом, якщо дані щодо зброї скоріш за все є в пулєгільзотєкє, а отже власник відповідає перед законом в разі криміналу? Цей механізм аналогічний до інституту прописки, яка буцімто не обов'язкова, але обов'язкова - мєнт чи ще хтось, є собакою пана, а пан дивиться куди бидло ходить.
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28.10.2021 22:07 Ответить
и по поводу "как к себе домой". никто ни к кому не ходит. по закону, участковый может проверить условия хранения оружия 1 раз в год, заранее предупредив о своем визите. так вот, к чему это я? свое первое ружье я купил 19 лет назад, за все это время участковый ко мне приходил только когда я к нему обращался. с проверкой же, по личной инициативе,не приходил ни разу. вот такое "как к себе домой".
вы только говорите об оружии, да о ментах и законах, а на самом деле оно (оружие) вам и нахрен не сдалось. повторюсь: все, кто хотел владеть - владеет. проблем нет никаких, говорю из личного опыта, как владелец оружия с многолетним стажем.
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29.10.2021 10:18 Ответить
УАВЗ дійсно має дещо підозрілі рухи, після цієї згоди в мене виникло почуття що це підмусорська організація, метою якої є підміна справжніх бажаннь громадськості мєнтівськими "компромісами" - як то кажуть, хочеш не постраждати від протесту - очоль його.
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28.10.2021 11:28 Ответить
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