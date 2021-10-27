Нужно повышать навыки практической стрельбы среди украинцев, - Монастырский

Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления" и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной Украинской территориальной обороны", - отметил глава МВД.

По словам, Монастырского, человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках.

"И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность", - подытожил министр.

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