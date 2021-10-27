Нужно повышать навыки практической стрельбы среди украинцев, - Монастырский
Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления" и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной Украинской территориальной обороны", - отметил глава МВД.
По словам, Монастырского, человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках.
"И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность", - подытожил министр.
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покупается так же, как и остальное. разговор ни о чем, все равно, что слепому объяснять цвет заката.
в общем удачно вам оплакивать, как же нереально сложно купить оружие.
Для чого необхідна перевірка мєнтом, якщо дані щодо зброї скоріш за все є в пулєгільзотєкє, а отже власник відповідає перед законом в разі криміналу? Цей механізм аналогічний до інституту прописки, яка буцімто не обов'язкова, але обов'язкова - мєнт чи ще хтось, є собакою пана, а пан дивиться куди бидло ходить.
вы только говорите об оружии, да о ментах и законах, а на самом деле оно (оружие) вам и нахрен не сдалось. повторюсь: все, кто хотел владеть - владеет. проблем нет никаких, говорю из личного опыта, как владелец оружия с многолетним стажем.