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В Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия, - Венедиктова

В Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова полагает, что Министерство внутренних дел Украины проведет ревизию выданного наградного оружия.

"Я вижу, что, скорее всего, такая ревизия, аудит будет. Тем более, что сегодня в государстве очень много оружия, легальный и нелегальный оборот оружия в цифрах – это ужасная история на самом деле", - сказала генпрокурор журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли проводится ревизия наградного оружия, выданного, в частности, МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Венедиктова в этом контексте продолжила: "Поэтому думаю, что Денис Анатольевич (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. – Ред.) также над этим вопросом работает. Это только его решение. Он обязательно с этим вопросом выйдет к журналистам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине в начала следующего года заработает единый реестр оружия, - Монастырский

Автор: 

оружие (10264) Монастырский Денис (335) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+10
ссутся в "у зеленского"..
для того и придумали "нападение" на шефира - чтобы отобрать оружие у населения..
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26.10.2021 15:39 Ответить
+9
А какое "население" награждали оружием?
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26.10.2021 15:42 Ответить
+7
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26.10.2021 15:46 Ответить
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ссутся в "у зеленского"..
для того и придумали "нападение" на шефира - чтобы отобрать оружие у населения..
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26.10.2021 15:39 Ответить
А какое "население" награждали оружием?
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26.10.2021 15:42 Ответить
многих добрбатов наградили
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26.10.2021 15:50 Ответить
Думаю это не МВД награждало, а скорее всего минобороны. У тех - своя база наградного оружия, у тех - своя. И то не факт, что она есть - многое может быть исключительно на бумаге.....
Если и проведут то только частично. Зе-команда еще ничего профессионально сделать не смогла, провести полноценную ревизию так же не смогут
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26.10.2021 15:55 Ответить
Большинство добробатов под юрисдикцией МВД, к примеру АЗОВ
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26.10.2021 16:18 Ответить
Аваков многих добрбатов наградил - например госпитальершу О.Корчинскую и др.., кто реально тянул страшные 2014-16 года, НО и шушаре разной тоже стволов раздал немерено, включая даже автоматы..
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26.10.2021 16:29 Ответить
Это особо не поможет. Если оружие выходит на улицу, то это в 99% случаев незарегистрированное
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26.10.2021 15:56 Ответить
Подобного оружия у рядового населения не было и быть не могло легально , считаю что так называемую элиту типа Пашинского , Луценко и Киву и подобных которых награждали ,представлять в одной обойме с просто народом
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26.10.2021 17:01 Ответить
А ви ''населеніє'' маєте наградну зброю?😀
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26.10.2021 17:02 Ответить
скорее всего, проведут.-Таки будем посмотреть.
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26.10.2021 15:40 Ответить
ОоооооОооооо! Давно пора! У Сени Кулявлоба автомат Томпсона, у Плешинского Глок.......Много придется изъять.
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26.10.2021 15:41 Ответить
Важно, чтобы у тебя ничего не нашли. Даже, если у тебя его сроду не было
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26.10.2021 15:58 Ответить
у Гройсмана вашше Максим пулемет)) и штурм гвер!))
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26.10.2021 16:07 Ответить
у него действующий пулемет максима.
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26.10.2021 16:10 Ответить
скорее всего не проведут,слишком многих наградили незаконно, по кентовски,по дружески,по знакомству...
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26.10.2021 15:44 Ответить
Наградное оружие- ето відзнака, как медаль, за заслуги перед страной.
А какие конкретно заслуги - в законе не написано, ето определяют президент / министр МВД / обороны.
Так шо если вас, например, Янукович, Аваков, Порошенко или Зеленский наградил пистолетом за то, шо вы его друг - то ето все полностью законно.
Провести ревизию они могут токо на предмет не продали ли вы свой пистолет дагестанцам.
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26.10.2021 15:58 Ответить
какая нах у наукивця к примеру, видзнака, за что?)), за торговлю фурами с контрабасом?))
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26.10.2021 16:09 Ответить
Науковців не знаю, а футболистов в 15-м году Петро Олексійович стволами награждал за спортивні досягнення.
Так шо если встретите вечером в кабаке бухого Пятова, Селезнева или Женю Хачериди - то поаккуратнее там.
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26.10.2021 16:19 Ответить
наукивец кива,там арсенал целый...и справка из дурки))...футболеры с пасталетами?)..это прикол такой?))
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26.10.2021 16:27 Ответить
Не, не прикол, 11 гравців збірної получили по Форту. Те кого президент награждает - в открытом доступе, можно даже в википедии посмотреть.
Ющ выдал 5 стволов, Бандюкович - 18, Петя - 26, Зеля - вроде один.
А вот по министру МВД - который Киву награждал - там глухо, мусора отказываются даже список давать кому стволы выдали.
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26.10.2021 16:34 Ответить
если так, то Порошок явно перегрелся в эйфории своей, у него приступы ее случались, Надька- Герой Украины, например или крымский летун...!?)))..а футболисты-пасталетчики это креативненько однако...)))
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26.10.2021 16:42 Ответить
Треба провести не тільки ревізію а і мед-огляд тих хто його має.
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26.10.2021 15:45 Ответить
Не думаю, что доступна информация по совдеповским временам.
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26.10.2021 15:46 Ответить
Кроме Крыма и Бамбаса все архивы МВД на месте, почему не доступна инфа по совдепу?
При совдепии наградняк в основном давали военным начиная от полкана, етих людей единицы и им уже далеко за 70.
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26.10.2021 16:02 Ответить
Какой на месте?
Орлы Януковича вывезли даже базу ГАИ.
Ее потом восстанавливали несколько месяцев.
А этим никто волбще не заморачивался.
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26.10.2021 16:16 Ответить
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26.10.2021 15:46 Ответить
Аж сюди демсокирою тхне
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26.10.2021 16:03 Ответить
их рекламы нет, уже хорошо
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26.10.2021 17:42 Ответить
Давно пора у этих липовых героев забрать наградное оружие!!
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26.10.2021 15:47 Ответить
У неполноценного Кивы наградной автомат слабо забрать?
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26.10.2021 15:48 Ответить
Это что же они такое затевают, что даже от такой капельки огнестрела на руках у обычных людей, их колбасит от страха?
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26.10.2021 16:01 Ответить
Та никого не колбасит от страха.
Журналисты задали вопрос в контексте: короткоствол для быдла запрещён, а илите наградное оружие можно, будете справедливость восстанавливать?
Венедиктова - ну да, наверное типа, будем.
На самом деле никто не будет, шо за ревизия, ничего они не могут сделать и даже не собираются.
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26.10.2021 16:07 Ответить
Ну проведут, и что с того? НАГРАДНОЕ. Значит человека надо лишить награды, что по этому случаю говорит Закон? Хотя....... Оружие раздавали в виде награды на право и на лево. Другой вопрос, на сколько гражданин имеет право на ношение наградного оружия. Владеть и носить не одно и то же. Ну и многим неадекватам дарили. Примеров много. Бегающая с АКСУ Татьяна Черновол живой тому пример.
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26.10.2021 16:10 Ответить
за какие награды и кому?)
МВД лоббирует принятие закона об обороте оружия как раз для того чтоб свободно барыжить наградными стволами - тут коррупционная кормушка, имхо.
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26.10.2021 16:12 Ответить
МВД уже пятнадцать лет барыжит наградными стволами, как, кстати, и СБУ, зачем им лоббировать закон, шобы шо?
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26.10.2021 16:47 Ответить
шобы его не приняли.
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26.10.2021 18:22 Ответить
Где-то заплакал Яценюк, с наградными пулеметом Максим и автоматом Томпсона
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26.10.2021 16:15 Ответить
Щоб рогнат цю зелену наволоч, вистачить сцяних тапок. 😊 Тапки теж будуть ревізувати?
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26.10.2021 16:25 Ответить
Закон об обороте оружия уже давно нужен. Его необходимость глупо отрицать. На руках полно оружия, оно должно быть легализовано. Я уже не говорю о том, что право владеть оружием, такое же неотъемлемое право свободного человека, как право жить, дышать, свободно передвигаться.
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26.10.2021 16:39 Ответить
Так, а в стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі.... основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба, це було обов'язкове, святе право на носіння бойової зброї.
У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить так що ми всі безправні раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти які в основному корумповані перевертні- українофоби, злочинці - колаборанти, озброєні до зубів криваві прокремлівські яничари -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла на тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українського Криму і частині Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандонії - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. І виходить так що тільки вони ці наші люті вороги а не ми гідні і вільні громадяни Української Держави? І ще цим кривавим вбивцям терористам - колаборантам ворожий кремль вимагає від нашої не зовсім проукраїнської влади ЗЕбілів -капітулянтів щоб вона ще з них зробила до зубів озброєну бандитську міліцію при особливому державному - злочинному статусу окупованого кремлем Донбассу.
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26.10.2021 17:01 Ответить
Так, по Римскому праву - мы рабы...
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26.10.2021 17:50 Ответить
Если у Кивы явоный пугач заберете , то хоть боевой рогаткой перенаградите , не травмируйте душу и так шмаляет почём зря .
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26.10.2021 18:13 Ответить
Звісно що Денис Анатолійович також над цим питанням працює - підписує нові наградні листи для слуг народу щоб відбивалися коли за ними прийдуть щоб вішати на стовбах.
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26.10.2021 20:05 Ответить
Венедіктова і Монастирський обоє назначені зепрд і вони обоє практично нічого не роблять,але величезну зарплату отримувати не соромляться.А зброю наліво і направо роздавав попередник МВС Аваков.
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26.10.2021 20:49 Ответить
Арсен Борисыч себя проверит через своих мартышек на верёвках - нынешнего министра МВД и генпрокурора
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27.10.2021 11:10 Ответить
сцутся "слуги"
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28.10.2021 17:01 Ответить
 
 