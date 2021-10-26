В Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова полагает, что Министерство внутренних дел Украины проведет ревизию выданного наградного оружия.

"Я вижу, что, скорее всего, такая ревизия, аудит будет. Тем более, что сегодня в государстве очень много оружия, легальный и нелегальный оборот оружия в цифрах – это ужасная история на самом деле", - сказала генпрокурор журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли проводится ревизия наградного оружия, выданного, в частности, МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Венедиктова в этом контексте продолжила: "Поэтому думаю, что Денис Анатольевич (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. – Ред.) также над этим вопросом работает. Это только его решение. Он обязательно с этим вопросом выйдет к журналистам".

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