В Украине, скорее всего, проведут ревизию наградного оружия, - Венедиктова
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова полагает, что Министерство внутренних дел Украины проведет ревизию выданного наградного оружия.
"Я вижу, что, скорее всего, такая ревизия, аудит будет. Тем более, что сегодня в государстве очень много оружия, легальный и нелегальный оборот оружия в цифрах – это ужасная история на самом деле", - сказала генпрокурор журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, будет ли проводится ревизия наградного оружия, выданного, в частности, МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Венедиктова в этом контексте продолжила: "Поэтому думаю, что Денис Анатольевич (министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. – Ред.) также над этим вопросом работает. Это только его решение. Он обязательно с этим вопросом выйдет к журналистам".
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для того и придумали "нападение" на шефира - чтобы отобрать оружие у населения..
Если и проведут то только частично. Зе-команда еще ничего профессионально сделать не смогла, провести полноценную ревизию так же не смогут
А какие конкретно заслуги - в законе не написано, ето определяют президент / министр МВД / обороны.
Так шо если вас, например, Янукович, Аваков, Порошенко или Зеленский наградил пистолетом за то, шо вы его друг - то ето все полностью законно.
Провести ревизию они могут токо на предмет не продали ли вы свой пистолет дагестанцам.
Так шо если встретите вечером в кабаке бухого Пятова, Селезнева или Женю Хачериди - то поаккуратнее там.
Ющ выдал 5 стволов, Бандюкович - 18, Петя - 26, Зеля - вроде один.
А вот по министру МВД - который Киву награждал - там глухо, мусора отказываются даже список давать кому стволы выдали.
При совдепии наградняк в основном давали военным начиная от полкана, етих людей единицы и им уже далеко за 70.
Орлы Януковича вывезли даже базу ГАИ.
Ее потом восстанавливали несколько месяцев.
А этим никто волбще не заморачивался.
Журналисты задали вопрос в контексте: короткоствол для быдла запрещён, а илите наградное оружие можно, будете справедливость восстанавливать?
Венедиктова - ну да, наверное типа, будем.
На самом деле никто не будет, шо за ревизия, ничего они не могут сделать и даже не собираются.
МВД лоббирует принятие закона об обороте оружия как раз для того чтоб свободно барыжить наградными стволами - тут коррупционная кормушка, имхо.
У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить так що ми всі безправні раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти які в основному корумповані перевертні- українофоби, злочинці - колаборанти, озброєні до зубів криваві прокремлівські яничари -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла на тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українського Криму і частині Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандонії - ордло", цього окупованого кацапського бандустану. І виходить так що тільки вони ці наші люті вороги а не ми гідні і вільні громадяни Української Держави? І ще цим кривавим вбивцям терористам - колаборантам ворожий кремль вимагає від нашої не зовсім проукраїнської влади ЗЕбілів -капітулянтів щоб вона ще з них зробила до зубів озброєну бандитську міліцію при особливому державному - злочинному статусу окупованого кремлем Донбассу.