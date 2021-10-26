В Україні, найімовірніше, проведуть ревізію нагородної зброї, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає, що Міністерство внутрішніх справ України проведе ревізію виданої нагородної зброї.

"Я бачу, що, найімовірніше, така ревізія, аудит буде. Тим більше, що на сьогодні в державі дуже багато зброї, легальний та нелегальний оборот зброї у цифрах - це жахлива історія насправді", - сказала генпрокурор журналістам у вівторок у Києві, відповідаючи на запитання про те, чи проводитиметься ревізія нагородної зброї, виданої, зокрема, МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Венедіктова у цьому контексті продовжила: "Тому гадаю, що Денис Анатолійович (міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, - ред.) також над цим питанням працює. Це лише його рішення. Він обов'язково з цим питанням вийде до журналістів".

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