До 1,5 млн громадян України вживають наркотики, їхня кількість продовжує зростати, - Венедіктова

Від 1 до 1,5 мільйона населення України вживають наркотики, при цьому щороку кількість таких людей зростає на 8-10%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі", – підкреслила вона.

Венедіктова зазначила, що щороку наркотики стають причиною смерті приблизно тисячі людей. При цьому від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб помирають у межах 120 тисяч українців.

За словами генпрокурора, майже 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.

"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.

Як зазначила генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.

Водночас Венедіктова розповіла, що кількість вилучених Нацполіцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020 році.

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