До 1,5 млн громадян України вживають наркотики, їхня кількість продовжує зростати, - Венедіктова
Від 1 до 1,5 мільйона населення України вживають наркотики, при цьому щороку кількість таких людей зростає на 8-10%.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі", – підкреслила вона.
Венедіктова зазначила, що щороку наркотики стають причиною смерті приблизно тисячі людей. При цьому від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб помирають у межах 120 тисяч українців.
За словами генпрокурора, майже 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.
"Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів", – розповіла Венедіктова.
Як зазначила генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.
Водночас Венедіктова розповіла, що кількість вилучених Нацполіцією наркотиків знизилась майже у п’ять разів до 1 тисячі кілограмів проти 5 тисяч, вилучених у 2020 році.
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Тогда добавиться ещё пару миллионов
На деле - гораздо меньше, хотя хватает.
Мальчонки летом в капюшонах - верный признак.
Есть время гоняться за проституцией и подростками, стричь на этом бабло хотя даже в рашке канабис в мед сфере разрешили. А обсцыканы синяки и алкоголики по всей стране это ок. Сознательные граждане. Не наркоманы.
У тебя своих под носом как грязи, начиная с кокаиновой *ОПы.
Хвй генпрокурор садит предателей и олигархов, с наркотиками в интернете киберполиция разберется
можно им сказать
что вакцина от ковида дает приход
кривая вакцинации пойдет вверх
Легализуйте марихуану, герыч ... и наркоманов у нас совсем не будет.
Але, звісно, наркотики, особливо важкі синтетичні, - це зло, з яким потрібно боротися.
Ефект бутірату:
шавку мертвечука, заЖопп та кремлядi гундоса Погребiнського !
https://youtu.be/odw7wn9AdCY
https://imgclf.112ua.tv/original/2021/07/14/459634.jpg?timestamp=1626246144