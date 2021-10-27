Потрібно підвищувати навички практичної стрільби серед українців, - Монастирський
Восьмий рік Україна перебуває у стані війни, тому рівень культури поводження зі зброєю має зростати та мати високу увагу у суспільстві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
"Навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони", - зазначив глава МВС.
За словами Монастирського, людина, яка займається стрільбою, повинна довіряти зброї, яку вона тримає в руках.
"І, безсумнівно, вірити в себе. Суспільство, яке довірило Міністерству внутрішніх справ зброю, має вірити правоохоронцям, відчувати безпеку й захищеність", - підсумував міністр.
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покупается так же, как и остальное. разговор ни о чем, все равно, что слепому объяснять цвет заката.
в общем удачно вам оплакивать, как же нереально сложно купить оружие.
Для чого необхідна перевірка мєнтом, якщо дані щодо зброї скоріш за все є в пулєгільзотєкє, а отже власник відповідає перед законом в разі криміналу? Цей механізм аналогічний до інституту прописки, яка буцімто не обов'язкова, але обов'язкова - мєнт чи ще хтось, є собакою пана, а пан дивиться куди бидло ходить.
вы только говорите об оружии, да о ментах и законах, а на самом деле оно (оружие) вам и нахрен не сдалось. повторюсь: все, кто хотел владеть - владеет. проблем нет никаких, говорю из личного опыта, как владелец оружия с многолетним стажем.