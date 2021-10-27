Потрібно підвищувати навички практичної стрільби серед українців, - Монастирський

Восьмий рік Україна перебуває у стані війни, тому рівень культури поводження зі зброєю має зростати та мати високу увагу у суспільстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Навички практичної стрільби потрібно підвищувати і серед цивільного населення, розширюючи мережі тирів. Адже наступного року вводиться в дію Закон України "Про основи національного спротиву", і навички практичної стрільби будуть дуже потрібні для побудови оновленої Української територіальної оборони", - зазначив глава МВС.

За словами Монастирського, людина, яка займається стрільбою, повинна довіряти зброї, яку вона тримає в руках.

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"І, безсумнівно, вірити в себе. Суспільство, яке довірило Міністерству внутрішніх справ зброю, має вірити правоохоронцям, відчувати безпеку й захищеність", - підсумував міністр.