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Всемирное антидопинговое агентство обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в нарушении правил: могли предупреждать о сборе проб

Всемирное антидопинговое агентство обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в нарушении правил: могли предупреждать о сборе проб

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отчиталось о нарушении правил Национальным антидопинговым центром Украины (НАДЦУ).

Об этом сообщает официальный сайт WADA, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Расследование под названием "Операция Геркулес" началось в 2019 году. В ходе изучения материалов дела было выявлено, что НАДЦУ с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб, что является нарушением регламента.

"Есть убедительные и подтвержденные факты о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, и просил их появиться на следующий день для тестирования. Полученные данные свидетельствуют о том, что организация могла использовать эту практику перед важными международными соревнованиями, были случаи, когда вся национальная команда с отдельно взятого вида спорта присутствовала в НАДЦУ, ожидая тестирования", - отметил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.

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В 2021 году НАДЦУ сообщил о шести пробах, взятых во время соревнований, но на самом деле они были сданы во внесоревновательный период. Это якобы делалось для того, чтобы спортсмен выполнил норматив относительно необходимого количества внесоревновательных тестов перед Олимпиадой-2020 в Токио.

WADA вскоре по итогам этого расследования вынесет вердикт для НАДЦУ.

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нарушения (949) спорт (2440) допинг-контроль (334) WADA (8)


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Кацапы уже и во всемирноеагентство пробрались , чтобы гадить Украине
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27.10.2021 10:34 Ответить
Формальньіе недочетьі , не сравнить с российскими "моченосцами".
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27.10.2021 10:35 Ответить
хммм. Так допінг можна за пару місяців найти. Ну логічно шо за пару місяців до змагань їх повідомляли шо будуть робити збори аналізів і шоб нічого лишнього не пили.
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27.10.2021 10:41 Ответить
Так то еще при Прахвессоре было, а может и не было. Какие ваши доказательства?!
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27.10.2021 10:50 Ответить
Усі "припущення" - на користь звинуваченого! "Могли попереджать" і "попереджали" - різні речі З таким же успіхом мене можна звинуватить у "замаху на згвалтування" бо я "масним" поглядом глянув на жінку з красивою фігурою - адже у мене є "діючий статевий орган за допомогою якого я (застосувавши насильство) можу замахнуться на статеву свободу жінки"!
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27.10.2021 11:18 Ответить
У вас є "джерело підвищеної небезпеки"
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27.10.2021 12:29 Ответить
Є! І горжусь - до цих пір "в робочому стані"!!!
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27.10.2021 12:33 Ответить
Вже і тут зелені обкакалися. Куди не подивися - просто скрізь зашквари і обрисон Найвєлічайшого і його молодой зеленькуватої команди з відтінком голубої ригокомуняцької фарби. Дожилися, зато малоденькій і не крадьот? Чи грабує по дорослому?
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27.10.2021 11:55 Ответить
 
 