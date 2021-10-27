Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило Національний антидопінговий центр України у порушенні правил: могли попереджати про збирання проб

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) відзвітувала про порушення правил Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ).

Про це повідомляє офіційний сайт WADA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Розслідування під назвою "Операція Геркулес" розпочалося у 2019 році. У ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року могла заздалегідь повідомляти спортсменів про збирання допінг-проб, що є порушенням регламенту.

"Є переконливі та підтверджені факти про те, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, і просив їх з'явитися наступного дня для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла використати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування", - зазначив голова департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих під час змагань, але насправді вони були здані у позазмагальний період. Це нібито робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.

WADA незабаром за підсумками цього розслідування винесе вердикт НАДЦУ.

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