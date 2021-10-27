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Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило Національний антидопінговий центр України у порушенні правил: могли попереджати про збирання проб

Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило Національний антидопінговий центр України у порушенні правил: могли попереджати про збирання проб

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) відзвітувала про порушення правил Національним антидопінговим центром України (НАДЦУ).

Про це повідомляє офіційний сайт WADA, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Розслідування під назвою "Операція Геркулес" розпочалося у 2019 році. У ході вивчення матеріалів справи було виявлено, що НАДЦУ з 2012 року могла заздалегідь повідомляти спортсменів про збирання допінг-проб, що є порушенням регламенту.

"Є переконливі та підтверджені факти про те, що НАДЦУ зв'язувався зі спортсменами чи їхніми тренерами, і просив їх з'явитися наступного дня для тестування. Отримані дані свідчать про те, що організація могла використати цю практику перед важливими міжнародними змаганнями, були випадки, коли вся національна команда з окремо взятого виду спорту була присутня в НАДЦУ, очікуючи на тестування", - зазначив голова департаменту розслідувань WADA Гюнтер Янгер.

У 2021 році НАДЦУ повідомив про шість проб, взятих під час змагань, але насправді вони були здані у позазмагальний період. Це нібито робилося для того, щоб спортсмен виконав норматив щодо необхідної кількості позазмагальних тестів перед Олімпіадою-2020 у Токіо.

WADA незабаром за підсумками цього розслідування винесе вердикт НАДЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": WADA розгляне виключення канабісу зі списку заборонених препаратів

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порушення (608) спорт (1631) допінг-контроль (242) WADA (7)


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Кацапы уже и во всемирноеагентство пробрались , чтобы гадить Украине
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27.10.2021 10:34 Відповісти
Формальньіе недочетьі , не сравнить с российскими "моченосцами".
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27.10.2021 10:35 Відповісти
хммм. Так допінг можна за пару місяців найти. Ну логічно шо за пару місяців до змагань їх повідомляли шо будуть робити збори аналізів і шоб нічого лишнього не пили.
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27.10.2021 10:41 Відповісти
Так то еще при Прахвессоре было, а может и не было. Какие ваши доказательства?!
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27.10.2021 10:50 Відповісти
Усі "припущення" - на користь звинуваченого! "Могли попереджать" і "попереджали" - різні речі З таким же успіхом мене можна звинуватить у "замаху на згвалтування" бо я "масним" поглядом глянув на жінку з красивою фігурою - адже у мене є "діючий статевий орган за допомогою якого я (застосувавши насильство) можу замахнуться на статеву свободу жінки"!
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27.10.2021 11:18 Відповісти
У вас є "джерело підвищеної небезпеки"
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27.10.2021 12:29 Відповісти
Є! І горжусь - до цих пір "в робочому стані"!!!
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27.10.2021 12:33 Відповісти
Вже і тут зелені обкакалися. Куди не подивися - просто скрізь зашквари і обрисон Найвєлічайшого і його молодой зеленькуватої команди з відтінком голубої ригокомуняцької фарби. Дожилися, зато малоденькій і не крадьот? Чи грабує по дорослому?
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27.10.2021 11:55 Відповісти
 
 