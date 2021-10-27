Минестроне, фриттата, чахохбили, бланманже и вертута: Минздрав опубликовал технологические карты для блюд, которые будут готовить детям в школах

В свободном доступе появились технологические карты для блюд, которые любая школа может использовать при составлении обновленного школьного меню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Наибольший плюс – то, что их не нужно повторно согласовывать. Блюда и изделия из технологических карт можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее", – сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food, добавляют в пресс-службе ведомства.

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Шаблон технологических карт разрабатывался специалистами Национального института пищевых технологий.

Сообщается, что все технологические карты прошли экспертизу в Государственном учреждении "Институт общественного здоровья им. А.М. Марзеева НАМН Украины", а Госпродпотребслужба выдала на них заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

В документах приведены все необходимые расчеты (брутто/нетто, энергетическая ценность и т.п.), процессы приготовления и температурные режимы. Также есть технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как готовить такую ​​еду, пишет пресс-служба.

Загрузить техкарты можно здесь.