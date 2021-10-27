Минестроне, фриттата, чахохбили, бланманже и вертута: Минздрав опубликовал технологические карты для блюд, которые будут готовить детям в школах
В свободном доступе появились технологические карты для блюд, которые любая школа может использовать при составлении обновленного школьного меню.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Наибольший плюс – то, что их не нужно повторно согласовывать. Блюда и изделия из технологических карт можно вносить в любое сезонное меню, в том числе и зимнее", – сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Над наполнением материалов работал Евгений Клопотенко с командой социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food, добавляют в пресс-службе ведомства.
Шаблон технологических карт разрабатывался специалистами Национального института пищевых технологий.
Сообщается, что все технологические карты прошли экспертизу в Государственном учреждении "Институт общественного здоровья им. А.М. Марзеева НАМН Украины", а Госпродпотребслужба выдала на них заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
В документах приведены все необходимые расчеты (брутто/нетто, энергетическая ценность и т.п.), процессы приготовления и температурные режимы. Также есть технологические карты на безглютеновые блюда и инструкции, как готовить такую еду, пишет пресс-служба.
Загрузить техкарты можно здесь.
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Хотя новость я лично воспринимаю положительно, а свой и некоторые другие посты - как тупой стеб. Извините, не удержался.
Вот так и будут готовить эти экзотические блюда.
The show must go on.
Оказывается из технологических карт тоже можно шо то съедобное заделать, если их мелко пoрезать конечно.
в карте питания надо учесть - непереносимость некоторых детей молока и глютена.
также обязательна ВЕГАНСКАЯ КУхня
А Вы в курсе , что сейчас взрослые люди делают тесты на аллерген от молока и многие, прекращая употреблять молочные продукты , избавляются от аллергического насморка и кашля.
Тесты и детям можно делать
А технологические карты- это очень хорошо для школьных столовок. Пусть поварихи соблюдают.
Нєпадецццкі...😁
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А де ж борщ, каші з котлетою, вареники, узвар!
Що поробиш, 73%!
но и детей накормил там же