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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Песков назвал "территориальным притязанием" слова Зеленского о возвращении Крыма: Могут быть негативные последствия

Песков назвал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что вернет оккупированный Россией Крым после того, как суд в Нидерландах постановил передать Украине "скифское золото".

Подобные заявления он назвал "территориальными притязаниями", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма является не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях, подобные заявления могут иметь негативные последствия", - уверен Песков.

Он также прокомментировал ситуацию с передачей "скифского золота" Украине по решению нидерландского суда.

"Что касается "скифского золота" - предстоит проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов, а затем выполнить юридические процедуры для продолжения этого процесса", - ответил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долгожданная победа Украины. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым, - Зеленский о решении Апелляционного суда Амстердама

Автор: 

Зеленский Владимир (20883) золото (225) Крым (26425) оккупация (10199) Песков Дмитрий (1940) россия (96200)


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Топ комментарии
+22
Невже нарешті заборонять Зєлі та "кварталу" заробляти своїми г-носеріалами на расєє?
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27.10.2021 12:48 Ответить
+17
Кремлядей трясет , в бессильной злобе . Слава Украине !
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27.10.2021 12:48 Ответить
+12
Міняємо прах терориста Кузнєцова на труп терориста путіна. Поспішайте скористатись вигідною пропозицією!
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27.10.2021 12:48 Ответить
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Невже нарешті заборонять Зєлі та "кварталу" заробляти своїми г-носеріалами на расєє?
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27.10.2021 12:48 Ответить
Наверное кремляди натравят на нашего клоуна Рамзанку Дырова. Ждем новых извинений от ГринПоца ...
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27.10.2021 13:21 Ответить
Ух ты! ниче скоре Х..ло ваше подохнет от разрыва мошонки столько стараний а Крым взял и утонул... засуньте свою Конституцию ё мое!!!! ******** (идиома)..с" референдумом бандитов и оккупантов" у Крыму-- себе в мошонку или в гальюн Вовы... если получится.... ублюдки
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27.10.2021 14:57 Ответить
Кремлядей трясет , в бессильной злобе . Слава Украине !
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27.10.2021 12:48 Ответить
Р.S. прошли те времена , когда в телефонной трубке мурчало :"Жму руку , обнимаю...".
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27.10.2021 12:56 Ответить
До речі, де ж ті плівки? Деркач в РФ, татом осьо став, а плівок так ніхто й не почув...
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27.10.2021 12:58 Ответить
Говорять це наодинці, заглядаючи пуйлу в дупла.
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27.10.2021 12:59 Ответить
Дядя, ви дурак?
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27.10.2021 14:12 Ответить
Міняємо прах терориста Кузнєцова на труп терориста путіна. Поспішайте скористатись вигідною пропозицією!
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27.10.2021 12:48 Ответить
у них этих трупов ***** уже полный морг за кремлеской стеной собралось.. они б и рады пристать на такую пропозицию... Здается мне что там даже не он руководит, а более мерзкое существо с усами туалетного ершика с притязаниями на мировое господство
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27.10.2021 12:51 Ответить
Можна як бонус запропонувати живого Медведчука.
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27.10.2021 12:52 Ответить
мертветчука тільки мертвого і по частинам.
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27.10.2021 13:12 Ответить
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27.10.2021 12:48 Ответить
Смешно наблюдать,когда дурак пытается хитрить ))
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27.10.2021 12:49 Ответить
Кто этот гопник?Да он никто - швабра Х#йла....
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27.10.2021 12:50 Ответить
А шо с ****** ?
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27.10.2021 12:50 Ответить
"Что касается "скифского золота" - предстоит проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов..., где их интересы, а где скифское золото... они просто в разных измерениях...
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27.10.2021 12:51 Ответить
Если вы еще раз напомните про Крым - то мы еще раз вые@@ем киву в жопу,- добавил песков, загадачно улыбаясь
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27.10.2021 12:51 Ответить
значит надо напоминать в режиме нон-стоп.
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27.10.2021 12:53 Ответить
Та кива "за" двумя руками. Или одной.(бывает рука занята)
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27.10.2021 13:09 Ответить
ГГГ " подобные заявления могут иметь негативные последствия"
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27.10.2021 12:52 Ответить
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27.10.2021 12:53 Ответить
О блін! Невже ;Грін Філмз; закриють?
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27.10.2021 12:55 Ответить
Якщо найвеличніший сказав що забере Крим, то так і буде. Пацан сказал - пацан сделает.
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27.10.2021 12:57 Ответить
что у ***** в башке
то у пиСЬкова на языке
Интересно о чем наш поц-ЗЕдент хочет с ними разговаривать??
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27.10.2021 13:00 Ответить
А за "территориальные притязания" можно отпор дать, например написать жалобу в Спортлото или журнал "Мурзилка".
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27.10.2021 13:02 Ответить
расскажите усатому му-му как работает бумеранг.
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27.10.2021 13:14 Ответить
Песков **** придурковатая ,а не пошёл-бы ты нах ,вместе со своим ****** ...
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27.10.2021 13:21 Ответить
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27.10.2021 13:27 Ответить
Притязания вернуть украденное - действительно, немыслимая наглость со стороны Украины.
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27.10.2021 13:43 Ответить
Как там, кстати 100500 опреснителей? Крым вернём, они пригодятся...
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27.10.2021 13:44 Ответить
Кремлёвский петух галантерейный, как криминальный авторитет, берет Зе на понты, но наш крепкий орешек, на мякине не возьмёшь, да ещё пошлёт его нах..
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27.10.2021 13:45 Ответить
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27.10.2021 13:45 Ответить
Зеля- ответь достойно. Выстави в окна своей крымской квартиры плакаты "Путин-}{уйло".
Хотя кому это я советую...
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27.10.2021 13:48 Ответить
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27.10.2021 14:01 Ответить
Прийдеться все повернути і заплатити репарації......тут і ніякого газу не хватить!Злодіїв людства вішати на стовпах-хай сохнуть!
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27.10.2021 14:08 Ответить
😁👍🏻
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27.10.2021 14:15 Ответить
Нет никаких притязаний! Крым это Украина!
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27.10.2021 14:16 Ответить
Кроме Зеленского Крым частью Украины считает бОльшая часть государств мира. За исключением узкого круга сателлитов России. То есть для них тоже должны быть негативные последствия?
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27.10.2021 14:58 Ответить
Шо значит могут быть?!Песков если ты не заметил,то Рашка с негативными последствиями в виде санкций и олимпийским флагом страны 404,уже живёт 7ой год
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27.10.2021 15:07 Ответить
 
 