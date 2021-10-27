Песков назвал "территориальным притязанием" слова Зеленского о возвращении Крыма: Могут быть негативные последствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что вернет оккупированный Россией Крым после того, как суд в Нидерландах постановил передать Украине "скифское золото".
Подобные заявления он назвал "территориальными притязаниями", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Безусловно, заявление о возвращении Крыма является не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях, подобные заявления могут иметь негативные последствия", - уверен Песков.
Он также прокомментировал ситуацию с передачей "скифского золота" Украине по решению нидерландского суда.
"Что касается "скифского золота" - предстоит проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов, а затем выполнить юридические процедуры для продолжения этого процесса", - ответил Песков.
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то у пиСЬкова на языке
Интересно о чем наш поц-ЗЕдент хочет с ними разговаривать??
Хотя кому это я советую...