Песков назвал "территориальным притязанием" слова Зеленского о возвращении Крыма: Могут быть негативные последствия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что вернет оккупированный Россией Крым после того, как суд в Нидерландах постановил передать Украине "скифское золото".

Подобные заявления он назвал "территориальными притязаниями", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

"Безусловно, заявление о возвращении Крыма является не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях, подобные заявления могут иметь негативные последствия", - уверен Песков.

Он также прокомментировал ситуацию с передачей "скифского золота" Украине по решению нидерландского суда.

"Что касается "скифского золота" - предстоит проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов, а затем выполнить юридические процедуры для продолжения этого процесса", - ответил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долгожданная победа Украины. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым, - Зеленский о решении Апелляционного суда Амстердама