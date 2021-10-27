Для перевода Киева в "красную" зону карантина нет соответствующих показателей, - Рубан

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия", - сказал Рубан.

На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил: "Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города".

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