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Для перевода Киева в "красную" зону карантина нет соответствующих показателей, - Рубан
В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.
"Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия", - сказал Рубан.
На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил: "Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города".
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Amber
показать весь комментарий27.10.2021 13:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вольный Каменьщик
показать весь комментарий27.10.2021 13:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Миколаєць
показать весь комментарий27.10.2021 14:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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