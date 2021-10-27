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Новости Коронавирус и карантин
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Для перевода Киева в "красную" зону карантина нет соответствующих показателей, - Рубан

Для перевода Киева в

В Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Пиковая прогнозируемая заболеваемость - последняя неделя октября и ноябрь. Решение принимает исключительно государственная комиссия", - сказал Рубан.

На вопрос о том, когда эта комиссия может провести заседание по этому вопросу, он ответил: "Когда будет нужно. Сегодня еще нет соответствующих показателей для города".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При инфекционных заболеваниях нет демократии, есть диктатура возбудителя. Не хотите прививаться - сидите дома и платите за свое лечение, - Рубан

Автор: 

карантин (16729) Киев (25683) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Показатели есть , но вы зелёные гумасятины , реальную обстановку в столице скрываете 😡, как впрочем и по стране !
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27.10.2021 13:26 Ответить
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27.10.2021 13:41 Ответить
Гуси літають, що у Києві червона зона буде із суботи.
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27.10.2021 14:08 Ответить
 
 