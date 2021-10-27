Данилов о разрабатываемом СНБО энергобалансе: Это важный инструмент для принятия управленческих решений

Разрабатываемый Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины энергобаланс будет использоваться для принятия управленческих решений.

Об этом рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов журналистам в рамках проходящего в Киеве Украинского газового форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не только уголь, но и газ, нефть и много других составляющих... Это в первую очередь важный аналитически-информационный инструмент для принятия управленческих решений", – сказал Данилов.

По его словам, СНБО уже ведет соответствующую работу над документом, которую планируется завершить через 3-4 месяца.

Ранее, 22 октября, Данилов заявил, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

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"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", – сказал он.