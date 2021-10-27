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Данилов о разрабатываемом СНБО энергобалансе: Это важный инструмент для принятия управленческих решений

Данилов о разрабатываемом СНБО энергобалансе: Это важный инструмент для принятия управленческих решений

Разрабатываемый Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины энергобаланс будет использоваться для принятия управленческих решений.

Об этом рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов журналистам в рамках проходящего в Киеве Украинского газового форума, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это не только уголь, но и газ, нефть и много других составляющих... Это в первую очередь важный аналитически-информационный инструмент для принятия управленческих решений", – сказал Данилов.

По его словам, СНБО уже ведет соответствующую работу над документом, которую планируется завершить через 3-4 месяца.

Ранее, 22 октября, Данилов заявил, что олигархические круги могут быть причастны к саботажу создания полного энергетического баланса Украины.

Читайте также: Олигархи могут быть причастны к саботажу электробаланса Украины, - Данилов

"До сих пор, к сожалению, есть определенный саботаж исполнения решения именно в плане создания энергетического баланса Украины. И сегодня, когда мы имеем понимание, что определенный круг лиц, которые в народе зовутся олигархами, имеют большое влияние в этой отрасли – мы считаем, что они могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в нашей стране", – сказал он.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1026) СНБО (4441) энергетика (2568)


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Топ комментарии
+8
Даже страшно себе представить что за баланс выйдет от этих недоумков!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.10.2021 13:20 Ответить
+8
Хотите подсказку? Вы вашего "папу" просто отдайте в Америку. И желательно с его куклой президентом. И сразу баланс наладится.
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27.10.2021 13:21 Ответить
+7
Вугілля нема, газ забере Бєня. Ось і балансуйте на дроті, недоумки.
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27.10.2021 13:23 Ответить
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Даже страшно себе представить что за баланс выйдет от этих недоумков!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.10.2021 13:20 Ответить
А они там в РНБО ботинки случаем не чистят? Помогает для принятия управленческих решений.
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27.10.2021 13:20 Ответить
Хотите подсказку? Вы вашего "папу" просто отдайте в Америку. И желательно с его куклой президентом. И сразу баланс наладится.
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27.10.2021 13:21 Ответить
Вугілля нема, газ забере Бєня. Ось і балансуйте на дроті, недоумки.
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27.10.2021 13:23 Ответить
план энергобалланса защищающейся от российской *********, воюющей страны должен был быть 6-7 лет назад.... ну или через неделю после прихода власти зелепокемона.... если вдруг Порошенко не разработал, провтыкал.... А сейчас, после проигрыша чуть ли не всех запасов газа коломойскому с правом выемки ... ну что сказать... энергоэффективно и дальновидно! настоящий совет нацбезопасности!
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27.10.2021 13:25 Ответить
Даже во время активных боевых действий страна выдержала и не было такой жопы... А вы, зеленые бездари , довели страну до полного экономического коллапса...
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27.10.2021 13:25 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Они не бездари. Они воры. ДА и ТАК угробить страну за 2,5 года это надо иметь талант!
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27.10.2021 13:29 Ответить
А ви не підскажете на якому році війни прийняли стратегічний план оборони держави? Не загальна Стратегія національної безпеки чи Воєнна доктрина де, всього по трошку і ні про що. Ну, хоча там є визначення ворога- вже плюс, хоч якийсь. А План, з цілями, термінами, завданнями та виконавцями? Ви хоч по діагоналі знайомилися з цими документами?
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27.10.2021 14:14 Ответить
Кодлан Коломойского растёт над собой. Если раньше он кукарекал Будет , Может, Станет то теперь кукарекает Мы работаем над. /Украина "колоссально увеличит добычу собственного газа", - Шмыгаль/ Украина планирует к 2070 году отказаться от использования угля, - Шмыгаль./ Шмыгаль : нацелен достичь/ Шмыгаль: имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль / Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет /реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.

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27.10.2021 13:27 Ответить
Я извиняюсь но имею за то спросить, - а вот шо ветеринаров учат разрабатывать энергобаланс страны а не ставить клизмы коровам и лечить заворот кишок у свиней?
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27.10.2021 13:28 Ответить
Ну, вчасно так, на восьмому році війни. Раніше не було часу.
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27.10.2021 14:01 Ответить
Не покидає враження, що ця мразота, просто, знущається.
Руйнує, нищить і робить вигляд що "розробляє баланси".



В його кагалу.
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27.10.2021 14:01 Ответить
Хорошо , что хоть до СНБОУ дошло то , чем Тимошенко занималась давно тому назад. Под улюлюканье предателей рьігов и шароварников "любьіх друзів"...
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27.10.2021 14:13 Ответить
С-ка ... Нема слів ... А нащо Міністерство енергетики ??
Якщо воно неспроможне, або саботує, як каже сам Данілов, то мабуть же треба приймати кадрові рішення. Як мінімум. Скоріш за все тре* саджати, або хочаб відкривати кримінальні справи.
Нє ???
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27.10.2021 18:40 Ответить
 
 