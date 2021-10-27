Украина и Румыния предоставили Молдове газ в долг

Украина предоставила Молдове в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила "Молдоватрансгаз".

"Кризис в энергетическом секторе Республики Молдова и недостаточные объемы природного газа, необходимые для внутреннего потребления, затронул как энергетическую безопасность страны, так и функциональность системы передачи природного газа. ... В этот сложный период мы высоко ценим поддержку, оказанную нашей стране соседними странами. Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

"Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления", - добавили в "Молдоватрансгаз".

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