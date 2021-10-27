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Украина и Румыния предоставили Молдове газ в долг

Украина и Румыния предоставили Молдове газ в долг

Украина предоставила Молдове в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила "Молдоватрансгаз".

"Кризис в энергетическом секторе Республики Молдова и недостаточные объемы природного газа, необходимые для внутреннего потребления, затронул как энергетическую безопасность страны, так и функциональность системы передачи природного газа. ... В этот сложный период мы высоко ценим поддержку, оказанную нашей стране соседними странами. Украина предоставила в долг природный газ для балансировки нашей газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

"Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы для внутреннего потребления", - добавили в "Молдоватрансгаз".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Financial Times о шантаже "Газпрома": Россия предложила Молдове дешевый газ в обмен на отказ от евроинтеграционных реформ

Автор: 

Газ (10237) Молдова (1886)


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Топ комментарии
+19
Помочь хорошему соседу это святое, но только хорошему
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27.10.2021 13:25 Ответить
+16
Друзья и соседи проверяются в трудную минуту.
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27.10.2021 14:04 Ответить
+13
Повертати будуть в кубометрах газу.
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27.10.2021 13:32 Ответить
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так... дали в долг газ по $1000. По какой цене будут молдоване возвращать газ? по 100?
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27.10.2021 13:24 Ответить
Повертати будуть в кубометрах газу.
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27.10.2021 13:32 Ответить
т.е. мы потратим $900 за каждую 1тыс. куб. Неплохо, неплохо...
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27.10.2021 13:42 Ответить
Все правильно зробила Україна та Румунія, не дали путіну задушити Молдову!
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27.10.2021 14:13 Ответить
кто не даст задушить Украину?
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27.10.2021 16:46 Ответить
Хватит. Тридцать лет душили, душили, тиранили, тиранили, несчастную Молдову. Хорошо ещё, что Украина та Румуния не дади задушить её до конца.
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27.10.2021 16:51 Ответить
Помочь хорошему соседу это святое, но только хорошему
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27.10.2021 13:25 Ответить
Дайте еще кало мойше газу в долг
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27.10.2021 13:26 Ответить
этот покемонский дирижер сам возьмет газ из газохранилищ, сколько посчитает нужным столько и возмет... чтобы затем продать опять таки пересичным украинцам, избирателям его наручной куклы
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27.10.2021 13:33 Ответить
Украина и Румыния предоставили Молдове газ. А в ЕС обеспокоены. Особливо в Германии..А как же...
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27.10.2021 13:27 Ответить
А хіба ви від Німеччини чекаєте підтримки в боротьбі з агресором? Німеччина на питання зброї відповіла: Недаждетеся!
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27.10.2021 14:17 Ответить
Одолжили до 31 октября? И это помощь?
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27.10.2021 13:27 Ответить
Зеля хоче затерти свою вину за Чауса.
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27.10.2021 13:28 Ответить
По твоей версии нужно было Молдове не помогать?
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27.10.2021 14:05 Ответить
Ага, и румыны тоже. ))
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27.10.2021 14:06 Ответить
Ну цим нормальні люди і відрізняються від виродків з Московії. Людяністю .
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27.10.2021 14:00 Ответить
Друзья и соседи проверяются в трудную минуту.
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27.10.2021 14:04 Ответить
А, что это за минута такая трудная началась? В чём дело? Что там такое приключилось вдруг?
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27.10.2021 17:16 Ответить
Проблемы с поставками газа в Молдове.
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27.10.2021 17:39 Ответить
А я то думал. Это пустяки. Не надо так пугать.
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27.10.2021 17:51 Ответить
Да пустяк, через которой ввели чрезвычайное положение на 30 дней.
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27.10.2021 17:54 Ответить
Это они напрасно довели страну до ЧП.
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27.10.2021 18:30 Ответить
Впервьіе Газпром получил оплеуху , в ответ на шантаж маленького европейского государства.
Украине и Румьінии респект !
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27.10.2021 14:16 Ответить
А давайте подивимося, хто не радий цій підтримці сусіда. Я так розумію що, Москва не рада, ОПЗЖ стурбовані ну, і ...
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27.10.2021 14:19 Ответить
однозначно Молдові треба було допомогти, бо Хло нас так передуше поодинці якщо будем кожен сам за себе
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27.10.2021 15:25 Ответить
Да уж.Пока некоторые озабоченны,не будем показывать пальцем, Украина делает вещи в свою карму в Афгане,помогая с эвакуацией(респект спецназу) и в Молдове помогая сдержать мордовский газовый геноцид
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27.10.2021 16:02 Ответить
 
 