Україна та Румунія надали Молдові газ у борг

Україна надала Молдові в борг природний газ для балансування газотранспортної системи країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила "Молдоватрансгаз".

"Криза в енергетичному секторі Республіки Молдова та недостатні обсяги природного газу, необхідні для внутрішнього споживання, торкнулися як енергетичної безпеки країни, так і функціональності системи передачі природного газу. ... У цей складний період ми високо цінуємо підтримку, надану нашій країні сусідніми країнами. Україна надала у борг природний газ для балансування нашої газотранспортної системи, і Республіка Молдова зможе використати надані ресурси до 31 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

"Румунія також надала свою підтримку, надавши істотну допомогу в обслуговуванні системи передачі природного газу нашій країні. Цей борг буде повернено, коли в Республіці Молдова буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги для внутрішнього споживання", - додали в "Молдоватрансгаз".

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