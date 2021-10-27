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Новини
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Україна та Румунія надали Молдові газ у борг

Україна та Румунія надали Молдові газ у борг

Україна надала Молдові в борг природний газ для балансування газотранспортної системи країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила "Молдоватрансгаз".

"Криза в енергетичному секторі Республіки Молдова та недостатні обсяги природного газу, необхідні для внутрішнього споживання, торкнулися як енергетичної безпеки країни, так і функціональності системи передачі природного газу. ... У цей складний період ми високо цінуємо підтримку, надану нашій країні сусідніми країнами. Україна надала у борг природний газ для балансування нашої газотранспортної системи, і Республіка Молдова зможе використати надані ресурси до 31 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

"Румунія також надала свою підтримку, надавши істотну допомогу в обслуговуванні системи передачі природного газу нашій країні. Цей борг буде повернено, коли в Республіці Молдова буде необхідна кількість газу для забезпечення безперервної передачі та обсяги для внутрішнього споживання", - додали в "Молдоватрансгаз".

Також читайте: Financial Times про шантаж "Газпрому": Росія запропонувала Молдові дешевий газ в обмін на відмову від євроінтеграційних реформ

Автор: 

газ (10495) Молдова (2088)


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Топ коментарі
+19
Помочь хорошему соседу это святое, но только хорошему
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27.10.2021 13:25 Відповісти
+16
Друзья и соседи проверяются в трудную минуту.
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27.10.2021 14:04 Відповісти
+13
Повертати будуть в кубометрах газу.
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27.10.2021 13:32 Відповісти
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так... дали в долг газ по $1000. По какой цене будут молдоване возвращать газ? по 100?
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27.10.2021 13:24 Відповісти
Повертати будуть в кубометрах газу.
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27.10.2021 13:32 Відповісти
т.е. мы потратим $900 за каждую 1тыс. куб. Неплохо, неплохо...
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27.10.2021 13:42 Відповісти
Все правильно зробила Україна та Румунія, не дали путіну задушити Молдову!
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27.10.2021 14:13 Відповісти
кто не даст задушить Украину?
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27.10.2021 16:46 Відповісти
Хватит. Тридцать лет душили, душили, тиранили, тиранили, несчастную Молдову. Хорошо ещё, что Украина та Румуния не дади задушить её до конца.
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27.10.2021 16:51 Відповісти
Помочь хорошему соседу это святое, но только хорошему
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27.10.2021 13:25 Відповісти
Дайте еще кало мойше газу в долг
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27.10.2021 13:26 Відповісти
этот покемонский дирижер сам возьмет газ из газохранилищ, сколько посчитает нужным столько и возмет... чтобы затем продать опять таки пересичным украинцам, избирателям его наручной куклы
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27.10.2021 13:33 Відповісти
Украина и Румыния предоставили Молдове газ. А в ЕС обеспокоены. Особливо в Германии..А как же...
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27.10.2021 13:27 Відповісти
А хіба ви від Німеччини чекаєте підтримки в боротьбі з агресором? Німеччина на питання зброї відповіла: Недаждетеся!
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27.10.2021 14:17 Відповісти
Одолжили до 31 октября? И это помощь?
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27.10.2021 13:27 Відповісти
Зеля хоче затерти свою вину за Чауса.
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27.10.2021 13:28 Відповісти
По твоей версии нужно было Молдове не помогать?
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27.10.2021 14:05 Відповісти
Ага, и румыны тоже. ))
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27.10.2021 14:06 Відповісти
Ну цим нормальні люди і відрізняються від виродків з Московії. Людяністю .
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27.10.2021 14:00 Відповісти
Друзья и соседи проверяются в трудную минуту.
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27.10.2021 14:04 Відповісти
А, что это за минута такая трудная началась? В чём дело? Что там такое приключилось вдруг?
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27.10.2021 17:16 Відповісти
Проблемы с поставками газа в Молдове.
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27.10.2021 17:39 Відповісти
А я то думал. Это пустяки. Не надо так пугать.
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27.10.2021 17:51 Відповісти
Да пустяк, через которой ввели чрезвычайное положение на 30 дней.
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27.10.2021 17:54 Відповісти
Это они напрасно довели страну до ЧП.
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27.10.2021 18:30 Відповісти
Впервьіе Газпром получил оплеуху , в ответ на шантаж маленького европейского государства.
Украине и Румьінии респект !
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27.10.2021 14:16 Відповісти
А давайте подивимося, хто не радий цій підтримці сусіда. Я так розумію що, Москва не рада, ОПЗЖ стурбовані ну, і ...
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27.10.2021 14:19 Відповісти
однозначно Молдові треба було допомогти, бо Хло нас так передуше поодинці якщо будем кожен сам за себе
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27.10.2021 15:25 Відповісти
Да уж.Пока некоторые озабоченны,не будем показывать пальцем, Украина делает вещи в свою карму в Афгане,помогая с эвакуацией(респект спецназу) и в Молдове помогая сдержать мордовский газовый геноцид
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27.10.2021 16:02 Відповісти
 
 