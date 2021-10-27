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Новости Коронавирус и карантин
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Дания упростила правила въезда для граждан Украины

Датское правительство с 25 октября отменило действие национальной цветной модели, группировавшей страны по уровню заболеваемости коронавирусом. Таким образом, с этой даты правила въезда в страну упростились.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом сообщает посольство Украины в Дании в Facebook.

С 25 октября граждане Украины могут въезжать в Данию без требования делать тест на коронавирус перед поездкой, им также не нужно самоизолироваться по прибытии.

В то же время для въезда органам пограничного контроля Дании нужно предъявить COVID-сертификат ЕС или его эквивалент. Сертификат, выданный украинским Единым порталом государственных услуг "Дія", также принимается, поскольку Украина присоединилась к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.

Сертификат должен подтверждать вакцинацию от коронавируса одной или двумя дозами вакцины, отрицательный результат тестирования на COVID-19 или выздоровление от заболевания.

В случае отсутствия ковидного сертификата гражданам Украины нужно пройти тест на COVID-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию в одном из центров тестирования. Требование по тестированию перед приездом в Данию отменено.

Если гражданин Украины ранее болел COVID-19, но при этом не имеет сертификата, нужно предъявить медицинскую справку, подтверждающую положительный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не менее чем за 14 дней, но не более чем за год до въезда в Данию.

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В таком случае делать тест по прибытии в Данию не нужно.

Если гражданин Украины въезжает в Данию из стран, которые Дания считает странами с очень высоким риском инфицирования, нужно подтвердить полную вакцинацию или выздоровление от COVID-19.

В противном случае нужно сделать тест сразу по прибытии в Данию (в аэропорту) и самоизолироваться на 10 дней.

Вместе с тем, в посольстве подчеркнули, что датское правительство оставило за собой право быстро восстановить все ограничения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с появлением за рубежом новых вариантов коронавируса, которые могут представлять риск для Дании.

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Вероятно,Дания привила критическую массу населения и ей плевать,привиты вы или нет.
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27.10.2021 13:48 Ответить
вероятно в Дании нет коронабесов и они не требуют звезду ковида на на пинжак
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27.10.2021 13:51 Ответить
На 26-е число в Дании привиты 77% населения
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27.10.2021 13:56 Ответить
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27.10.2021 13:52 Ответить
 
 