Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Газа достаточно – 18,7 миллиарда кубометров в подземных хранилищах. И мы спокойно проходим этот отопительный сезон, спокойно его начинаем", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что правительство выполнило поручение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению бесперебойного снабжения газом в течение отопительного сезона.

"Отопительный сезон мы начали, и он будет бесперебойным. И убежден, что газ будет поставляться всем по надлежащим ценам", - отметил он.

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