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Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Газа достаточно – 18,7 миллиарда кубометров в подземных хранилищах. И мы спокойно проходим этот отопительный сезон, спокойно его начинаем", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что правительство выполнило поручение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению бесперебойного снабжения газом в течение отопительного сезона.

"Отопительный сезон мы начали, и он будет бесперебойным. И убежден, что газ будет поставляться всем по надлежащим ценам", - отметил он.

Читайте также: Кабмин принял все необходимые решения, чтобы отопительный сезон начинался без задержек, - Шмыгаль

Автор: 

Газ (10237) Кабмин (14034) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2726)


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Топ комментарии
+7
да? и даже если свой заберет каламойша???
а по какой цене тогда хватит????
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27.10.2021 15:00 Ответить
+7
Народная украинская примета - Значить не хватит...
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27.10.2021 15:01 Ответить
+5
да-да.. хватит) шмыгаль и тищенко "зуб дают"
особенно за наличие газа и сала\говядины по 50/20 грн))


Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
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27.10.2021 15:02 Ответить
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да? и даже если свой заберет каламойша???
а по какой цене тогда хватит????
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27.10.2021 15:00 Ответить
А я за то, что бы кало мойше отдали его газ. В прямом смысле слова, только пусть строит себе газохранилище, чо мы его газ должны у себя хранить?
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27.10.2021 15:05 Ответить
а за хранение еще и бабосы содрать...(хотя думаю что оно само с себя ничего драть не будет))))))
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27.10.2021 15:13 Ответить
Народная украинская примета - Значить не хватит...
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27.10.2021 15:01 Ответить
Есть другая примета: Зебилы что-то говорят, делай на оборот!!!
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27.10.2021 15:06 Ответить
да-да.. хватит) шмыгаль и тищенко "зуб дают"
особенно за наличие газа и сала\говядины по 50/20 грн))


Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.

За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
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27.10.2021 15:02 Ответить
сейчас, Считаем:
газ - по 50-70 весной 2021 был, и его было много на рынке. К маю 2021 года можно было контрактов заключить на весь объем газохранилищ.. до 30 млрд.кубов..
По 50..70. максимум 100 долларов.

А сейчас продавать излишки и плевать на кацапов.
Но зеленский и его шобла вспомнили что газ надо покупать лишь летом.. и начали его брать по 1000..1200 долл. До этого они крали из ковидного фонда и отмывали деньги на "великому крадивныцтве".
да и того набрали около 6 млрд.кубов (из 17,6 млрд.кубов - чужого газа 42,5%.. т.е. 7.5 млрд.куб).
Из 10 млрд.кубов - 4 млрд.кубов это технический газ и НЕ выкачивается.. а значит зеленский и Ко купили всего-то 6 млрд.кубометров... по максимальной цене
И зеленский должен отдать коломойше 9 млрд.кубов..

Значит Украина имеет МИНУС 3 млрд.кубов газа на зиму... В лучшем случаи всего 6 млрд.кубов
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27.10.2021 15:03 Ответить
так когда вы, цуки, то отопление включите??? в январе?
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27.10.2021 15:02 Ответить
Не положено хазяям слуг согреваться
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27.10.2021 15:07 Ответить
та скоко той зимы...
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27.10.2021 15:14 Ответить
Согласен, помню еще вчера (в июле) с кумом на озере бухали, а скоро Новый Год на носу
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27.10.2021 15:23 Ответить
а потом хоть трава не расти...
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27.10.2021 15:03 Ответить
а потом шмыгаль ******** на др должность и будеть пифдет сматрите какой я молодец, а они рукожопые.. стандартная схема.. как яценюк, пока был не у власти, газ по 100 доларив для населеня, а как встал у власти херн вам а не по 100 долларив.. ублюдки.. Пан шмыгаль, меня как гражданина Украины больше интересует что будет в след. сезоне..?
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27.10.2021 15:05 Ответить
Вот не верю словам этого шмыгаля так же как и клоуна. Сплошной треш и блеф.
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27.10.2021 15:10 Ответить
если каждый день говорят, что газа хватит, уже на 2-ой день начинаешь сомневаться при нынешних-то умельцах - чемпионах по борьбе, например, с коронавирусом...
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27.10.2021 15:11 Ответить
вспомнилось:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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27.10.2021 15:14 Ответить
"Газа достаточно - 18,7 миллиарда кубометров в подземных хранилищах. И мы спокойно проходим этот отопительный сезон, спокойно его начинаем", - сказал он.
Вот именно после такой фразы зелени можно спокойно начинать паниковать. Но без истерик, величайшему есть что курнуть в своих джунглях ОПы.
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27.10.2021 15:13 Ответить
Что-то меня пугает частота, с корой слуги вещают нам правду о газе и тепле в Украине... Правду ли???
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27.10.2021 15:14 Ответить
Когда судно тонет капитан тоже орет в матюкальник - не паникуйте,все в порядке,все будет хорошо.
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27.10.2021 15:19 Ответить
Казав пан - кожух дам, та й слово його тепле.
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27.10.2021 15:24 Ответить
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27.10.2021 15:25 Ответить
хорошо.
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27.10.2021 15:27 Ответить
Шмигалю потрібно вийти в люди без охорони і розповісти про свої досягнення... І зразу ж буде видно, як його титанічні потуги по облаштуванню нашого щасливого життя цінує український люд... Цікаво, бігає він швидко?
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27.10.2021 15:27 Ответить
С памперсами далеко не убежит
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27.10.2021 15:32 Ответить
А ціна в 30 грн за куб, яку виставили юр.особам ?
Виживайте хто як може.
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27.10.2021 15:35 Ответить
Но в этих 18,7 миллиарда включено 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам. "У Путіна дуже серйозні економічні важелі. І він буде робити все, щоб ми домовлялися і купували газ в Росії, причому за нормальними цінами. Якщо у нас буде дефіцит електроенергії, він її теж буде нам продавати, і теж за хорошими цінами. Ми будемо купувати, ми розслабимося. А Путін в один прекрасний момент скаже: «Більше вам нічого не дамо. Або нові Харківські угоди, або визнайте так звані "ДНР" і "ЛНР", або відмовтеся від Криму офіційно». Пам'ятайте, у 2005 році він сказав: «Тепер газ для України буде не 50 доларів, а 250»? Буде те ж саме. Це ж зрозуміло." Про це в https://ukrainenews.fakty.ua/388011-ivan-plachkov-nam-predstoit-projti-ochen-slozhnyj-otopitelnyj-sezon-zapasy-gaza-v-hranilicshah-i-uglya-kriticheski-maly інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній міністр палива та енергетики, нинішній голова громадського союзу «Всеукраїнська енергетична асамблея» Іван Плачковhttps://ukrainenews.fakty.ua/388011-ivan-plachkov-nam-predstoit-projti-ochen-slozhnyj-otopitelnyj-sezon-zapasy-gaza-v-hranilicshah-i-uglya-kriticheski-maly
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27.10.2021 15:37 Ответить
"Хватит"?
А какого хрена тогда в Киеве УМЕНЬШИЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА в трубах?
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27.10.2021 15:41 Ответить
как узнать врут ли зеленые - если есть рот то врут
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27.10.2021 16:07 Ответить
Добрячі же уроки" довіри" до влади дають високопосадовці своїм ЗЕвиборцям, нічого кивати на якихось міфічних порохоботів, самі стараються.
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27.10.2021 16:50 Ответить
Если отопительный сезон будет проходить так, как сейчас, то, конечно, хватит... В Киеве большинство домов еще без отопления (наш в центре Киева), хотя отрапортовали, что большинство подключили... На отопительный сезон без отопления любых резурсов хватит!
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27.10.2021 17:10 Ответить
Вистачить....якщо ці два "майстриспорту" наїдяться гороху і набздять в труби) Отоді,так-вистачить)
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27.10.2021 17:10 Ответить
ага а якже вже вугілля хватило так і газу хватить, брехуни )))
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27.10.2021 20:42 Ответить
 
 