Украине хватит газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль
Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.
Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Газа достаточно – 18,7 миллиарда кубометров в подземных хранилищах. И мы спокойно проходим этот отопительный сезон, спокойно его начинаем", - сказал он.
Также Шмыгаль добавил, что правительство выполнило поручение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению бесперебойного снабжения газом в течение отопительного сезона.
"Отопительный сезон мы начали, и он будет бесперебойным. И убежден, что газ будет поставляться всем по надлежащим ценам", - отметил он.
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+7 Вася Шевченко #371210
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а по какой цене тогда хватит????
особенно за наличие газа и сала\говядины по 50/20 грн))
Уходя в 2019 году Порошенко оставил за собой заполненные на 98,6% (29,57 млрд. кубометров газа) газовые хранилища в которых газ нерезидентов (чужой) составлял 32,6%.
На третьем году правления Зеленского, состоянием на 01.10.2021 г. Украина имеет заполненные на 58,86% (17,66 млрд кубометров газа ) газовые хранилища из которых 42,4% - это чужой газ.
За два года 2\3 газа было разбазарено и отдано олигархическим структурам. Украине и населению остались лишь долги.
газ - по 50-70 весной 2021 был, и его было много на рынке. К маю 2021 года можно было контрактов заключить на весь объем газохранилищ.. до 30 млрд.кубов..
По 50..70. максимум 100 долларов.
А сейчас продавать излишки и плевать на кацапов.
Но зеленский и его шобла вспомнили что газ надо покупать лишь летом.. и начали его брать по 1000..1200 долл. До этого они крали из ковидного фонда и отмывали деньги на "великому крадивныцтве".
да и того набрали около 6 млрд.кубов (из 17,6 млрд.кубов - чужого газа 42,5%.. т.е. 7.5 млрд.куб).
Из 10 млрд.кубов - 4 млрд.кубов это технический газ и НЕ выкачивается.. а значит зеленский и Ко купили всего-то 6 млрд.кубометров... по максимальной цене
И зеленский должен отдать коломойше 9 млрд.кубов..
Значит Украина имеет МИНУС 3 млрд.кубов газа на зиму... В лучшем случаи всего 6 млрд.кубов
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Вот именно после такой фразы зелени можно спокойно начинать паниковать. Но без истерик, величайшему есть что курнуть в своих джунглях ОПы.
Виживайте хто як може.
А какого хрена тогда в Киеве УМЕНЬШИЛИ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА в трубах?