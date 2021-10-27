Україні вистачить газу для проходження опалювального сезону, - Шмигаль

Україна має достатньо газу для спокійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це на брифінгу за результатами робочої поїздки до Донецької області заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Газу достатньо - 18,7 мільярда кубометрів у підземних сховищах. І ми спокійно проходимо цей опалювальний сезон, спокійно його починаємо", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що уряд виконав доручення Ради національної безпеки та оборони щодо забезпечення безперебійного постачання газу протягом опалювального сезону.

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"Опалювальний сезон ми розпочали, і він буде безперебійним. І переконаний, що газ поставлятиметься всім за належними цінами", - зазначив він.