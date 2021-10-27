Перевозчики протестуют в центре Киева из-за карантинных ограничений
Участники акции требуют разрешить возить пассажиров, не проверяя у них сертификаты о прививках.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Акция протеста проходит у здания Кабинета Министров. Ее участники несколько раз пытались перекрыть движение транспорта по улице Грушевского. Правоохранители оттесняли их, возникали незначительные стычки.
Участники акции отмечают, что в автобусах крайне сложно контролировать подлинность COVID-сертификатов, особенно бумажных, у которых нет QR-кода.
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"Руки опускаются. Если нам никто не пойдет навстречу, мы просто будем разбивать здесь палатки и будем здесь жить. Пусть тогда вся страна видит и с каждым днем нас будет все больше", - цитирует слова митингующих издание "Телеграф".
Также участники протеста возмущены требованием обязательной вакцинации водителей.
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Протэст как ветром сдует...
маршрутчик тварь живучей таракана
Хай проверяют, штрафуют.
Водитель должен смотреть на дорогу и крутить баранку.
Вход-выход на одну дверь.
Базар-вокзал с теми у кого нет сертификата, крики опаздывающих на работу.
Сначала думай, потом пиши.
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