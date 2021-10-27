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Новости Борьба с коронавирусом
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Перевозчики протестуют в центре Киева из-за карантинных ограничений

Перевозчики протестуют в центре Киева из-за карантинных ограничений

Участники акции требуют разрешить возить пассажиров, не проверяя у них сертификаты о прививках.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Акция протеста проходит у здания Кабинета Министров. Ее участники несколько раз пытались перекрыть движение транспорта по улице Грушевского. Правоохранители оттесняли их, возникали незначительные стычки.

Участники акции отмечают, что в автобусах крайне сложно контролировать подлинность COVID-сертификатов, особенно бумажных, у которых нет QR-кода.

Читайте: Проезд только для COVID-безопасных людей: с сегодняшнего дня вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок в Украине

"Руки опускаются. Если нам никто не пойдет навстречу, мы просто будем разбивать здесь палатки и будем здесь жить. Пусть тогда вся страна видит и с каждым днем нас будет все больше", - цитирует слова митингующих издание "Телеграф".

Также участники протеста возмущены требованием обязательной вакцинации водителей.

Перевозчики протестуют в центре Киева из-за карантинных ограничений 01
Перевозчики протестуют в центре Киева из-за карантинных ограничений 02
Перевозчики протестуют в центре Киева из-за карантинных ограничений 03

Автор: 

Киев (25685) перевозки (519) протест (5862) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+15
Таксисты и маршрутчики все голосовали за Зе!!! КушайТЕ не обляпайтесь
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27.10.2021 15:50 Ответить
+11
Отправить на месяц каждого на отработку в больницу или морг. Ато видите ли им деньжат все время не хватает
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27.10.2021 15:47 Ответить
+10
водятлов надо штрафовать за невыдачу билетов, для начала в 20 кратном размере.
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27.10.2021 15:56 Ответить
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Отправить на месяц каждого на отработку в больницу или морг. Ато видите ли им деньжат все время не хватает
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27.10.2021 15:47 Ответить
***** своєму будеш поради давать, кацапчик.
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27.10.2021 16:04 Ответить
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27.10.2021 16:45 Ответить
а я требую что бы они ездили на двух колесах))))
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27.10.2021 15:48 Ответить
как удобно - в одном месте собрались. Надо что-нибудь над ними распылить...
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27.10.2021 15:49 Ответить
Подходишь к ним и спрашиваешь, где здесь лечат от ковида, а то шото мне плохо...
Протэст как ветром сдует...
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27.10.2021 15:58 Ответить
дустом их дустом
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27.10.2021 16:04 Ответить
пробовал, не помогает

маршрутчик тварь живучей таракана
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27.10.2021 17:06 Ответить
Таксисты и маршрутчики все голосовали за Зе!!! КушайТЕ не обляпайтесь
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27.10.2021 15:50 Ответить
тобто при петьке не було б ніяких карантинів?
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27.10.2021 15:59 Ответить
У тебя в черепушке Петька до сих пор президент? Это лечится, не переживай...
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27.10.2021 16:08 Ответить
мир получил ковид и галабаротьку 2019 году дочого тут парашенка казалось бы
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27.10.2021 16:08 Ответить
Если бы выбрали Петра, то не было бы вообще никакого коронавируса в мире. Коронавирус это кара Божия жителям планеты Земля, за то что 73 % зебилов в Украине выбрали презедентом кокаинозависимого клована членограя !!!
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27.10.2021 16:16 Ответить
ну тепер все з тобою зрозуміло )
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27.10.2021 16:28 Ответить
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27.10.2021 16:31 Ответить
Даже Ковида бы не было!
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27.10.2021 16:41 Ответить
На лбу написано кто за кого голосовал или к экстрасенсу обратились? Может там 7/10 выбрали "EC" или "ОПЗЖ"(или их лидеров, так скажем), условно говоря? Удивительны не столь те кто такое пишет, с ними всё сразу понятно и такие чудики в каждом посте, но то что вот такое зачастую в топовых комментах... это просто нечто
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27.10.2021 22:18 Ответить
перевожу их требования на человеческий язык: ваши постановления - говно, мы не хотим их выполнять.
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27.10.2021 15:51 Ответить
бесмертные...мля
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27.10.2021 15:52 Ответить
бессмертный полк маршруточников
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27.10.2021 15:55 Ответить
У городских властей достаточный штат, чтобы организовать рейды, да и ментов кормим дикое множество.
Хай проверяют, штрафуют.
Водитель должен смотреть на дорогу и крутить баранку.
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27.10.2021 15:52 Ответить
Но сначала проверить сертификат
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27.10.2021 15:53 Ответить
Это вообще не проблема:
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27.10.2021 15:55 Ответить
Угу.
Вход-выход на одну дверь.
Базар-вокзал с теми у кого нет сертификата, крики опаздывающих на работу.
Сначала думай, потом пиши.
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27.10.2021 15:59 Ответить
А чо вы не выходите против ментов, которых приходится кормить?
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27.10.2021 16:01 Ответить
Выходи, а то привыкла чесать промежность.
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27.10.2021 16:06 Ответить
https://spgr.org.ua/nashi-proekti/Pavlovskomu_volyu

Сайт Справа Громад.
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27.10.2021 15:55 Ответить
А попротестовать в ближайшей ковид-больнице или накрайняк рядом с ней , слабо?
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27.10.2021 15:55 Ответить
водятлов надо штрафовать за невыдачу билетов, для начала в 20 кратном размере.
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27.10.2021 15:56 Ответить
Так "черный нал" капает в карманы и ментов и властей.
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27.10.2021 16:05 Ответить
Хай подивляться, там десь у кущах каски від шахтьорів залишились. Бо так просто Зе їх не почує, тре стукать.
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27.10.2021 15:59 Ответить
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27.10.2021 16:06 Ответить
Просто в стране бардак. Ни одного продуманного и эффективного решения. Вот насколько оригинала бумажного сертификата о вакцинации хватит. Формат - стандартный лист. Не заламинировать, ни в бумажник положить
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27.10.2021 16:03 Ответить
Перестаньте возить,нехай пасажири бастують,їх більше
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27.10.2021 16:09 Ответить
Питання сертифікатів пасажирів автобусів стосується міжрегіональних перевезень, коли сертифікати перевіряються при вході так само, як і білети. Яка проблема перевірити наявність? Ніхто не зобовязує водія перевіряти справжність.
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27.10.2021 16:22 Ответить
Пускай поделят рынок. Тех, у кого нет сертификата пускай возят катафалки. Заодно и пообвыкнутся.
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27.10.2021 17:50 Ответить
 
 