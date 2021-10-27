Перевізники протестують у центрі Києва через карантинні обмеження

Учасники акції вимагають дозволити возити пасажирів, не перевіряючи сертифікатів про щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Акція протесту триває біля будівлі Кабінету Міністрів. Її учасники кілька разів намагалися перекрити рух транспорту вулицею Грушевського. Правоохоронці відтискали їх, виникали незначні сутички.

Учасники акції зазначають, що в автобусах дуже складно контролювати справжність COVID-сертифікатів, особливо паперових, які не мають QR-коду.

"Руки опускаються. Якщо нам ніхто не піде назустріч, ми просто розбиватимемо тут намети і житимемо тут. Нехай тоді вся країна бачить і з кожним днем ​​нас буде все більше", - цитує слова мітингувальників видання "Телеграф".

Також учасників протесту обурені вимогою обов'язкової вакцинації водіїв.

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