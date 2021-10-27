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Новини Боротьба з коронавірусом
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Перевізники протестують у центрі Києва через карантинні обмеження

Перевізники протестують у центрі Києва через карантинні обмеження

Учасники акції вимагають дозволити возити пасажирів, не перевіряючи сертифікатів про щеплення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Акція протесту триває біля будівлі Кабінету Міністрів. Її учасники кілька разів намагалися перекрити рух транспорту вулицею Грушевського. Правоохоронці відтискали їх, виникали незначні сутички.

Учасники акції зазначають, що в автобусах дуже складно контролювати справжність COVID-сертифікатів, особливо паперових, які не мають QR-коду.

"Руки опускаються. Якщо нам ніхто не піде назустріч, ми просто розбиватимемо тут намети і житимемо тут. Нехай тоді вся країна бачить і з кожним днем ​​нас буде все більше", - цитує слова мітингувальників видання "Телеграф".

Також учасників протесту обурені вимогою обов'язкової вакцинації водіїв.

Також читайте: Проїзд лише для COVID-безпечних людей: від сьогодні набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень в Україні

Перевізники протестують у центрі Києва через карантинні обмеження 01
Перевізники протестують у центрі Києва через карантинні обмеження 02
Перевізники протестують у центрі Києва через карантинні обмеження 03

Автор: 

Київ (19665) перевезення (1021) протест (2404) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+15
Таксисты и маршрутчики все голосовали за Зе!!! КушайТЕ не обляпайтесь
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27.10.2021 15:50 Відповісти
+11
Отправить на месяц каждого на отработку в больницу или морг. Ато видите ли им деньжат все время не хватает
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27.10.2021 15:47 Відповісти
+10
водятлов надо штрафовать за невыдачу билетов, для начала в 20 кратном размере.
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27.10.2021 15:56 Відповісти
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Отправить на месяц каждого на отработку в больницу или морг. Ато видите ли им деньжат все время не хватает
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27.10.2021 15:47 Відповісти
***** своєму будеш поради давать, кацапчик.
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27.10.2021 16:04 Відповісти
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27.10.2021 16:45 Відповісти
а я требую что бы они ездили на двух колесах))))
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27.10.2021 15:48 Відповісти
как удобно - в одном месте собрались. Надо что-нибудь над ними распылить...
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27.10.2021 15:49 Відповісти
Подходишь к ним и спрашиваешь, где здесь лечат от ковида, а то шото мне плохо...
Протэст как ветром сдует...
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27.10.2021 15:58 Відповісти
дустом их дустом
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27.10.2021 16:04 Відповісти
пробовал, не помогает

маршрутчик тварь живучей таракана
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27.10.2021 17:06 Відповісти
Таксисты и маршрутчики все голосовали за Зе!!! КушайТЕ не обляпайтесь
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27.10.2021 15:50 Відповісти
тобто при петьке не було б ніяких карантинів?
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27.10.2021 15:59 Відповісти
У тебя в черепушке Петька до сих пор президент? Это лечится, не переживай...
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27.10.2021 16:08 Відповісти
мир получил ковид и галабаротьку 2019 году дочого тут парашенка казалось бы
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27.10.2021 16:08 Відповісти
Если бы выбрали Петра, то не было бы вообще никакого коронавируса в мире. Коронавирус это кара Божия жителям планеты Земля, за то что 73 % зебилов в Украине выбрали презедентом кокаинозависимого клована членограя !!!
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27.10.2021 16:16 Відповісти
ну тепер все з тобою зрозуміло )
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27.10.2021 16:28 Відповісти
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27.10.2021 16:31 Відповісти
Даже Ковида бы не было!
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27.10.2021 16:41 Відповісти
На лбу написано кто за кого голосовал или к экстрасенсу обратились? Может там 7/10 выбрали "EC" или "ОПЗЖ"(или их лидеров, так скажем), условно говоря? Удивительны не столь те кто такое пишет, с ними всё сразу понятно и такие чудики в каждом посте, но то что вот такое зачастую в топовых комментах... это просто нечто
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27.10.2021 22:18 Відповісти
перевожу их требования на человеческий язык: ваши постановления - говно, мы не хотим их выполнять.
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27.10.2021 15:51 Відповісти
бесмертные...мля
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27.10.2021 15:52 Відповісти
бессмертный полк маршруточников
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27.10.2021 15:55 Відповісти
У городских властей достаточный штат, чтобы организовать рейды, да и ментов кормим дикое множество.
Хай проверяют, штрафуют.
Водитель должен смотреть на дорогу и крутить баранку.
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27.10.2021 15:52 Відповісти
Но сначала проверить сертификат
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27.10.2021 15:53 Відповісти
Это вообще не проблема:
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27.10.2021 15:55 Відповісти
Угу.
Вход-выход на одну дверь.
Базар-вокзал с теми у кого нет сертификата, крики опаздывающих на работу.
Сначала думай, потом пиши.
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27.10.2021 15:59 Відповісти
А чо вы не выходите против ментов, которых приходится кормить?
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27.10.2021 16:01 Відповісти
Выходи, а то привыкла чесать промежность.
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27.10.2021 16:06 Відповісти
https://spgr.org.ua/nashi-proekti/Pavlovskomu_volyu

Сайт Справа Громад.
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27.10.2021 15:55 Відповісти
А попротестовать в ближайшей ковид-больнице или накрайняк рядом с ней , слабо?
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27.10.2021 15:55 Відповісти
водятлов надо штрафовать за невыдачу билетов, для начала в 20 кратном размере.
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27.10.2021 15:56 Відповісти
Так "черный нал" капает в карманы и ментов и властей.
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27.10.2021 16:05 Відповісти
Хай подивляться, там десь у кущах каски від шахтьорів залишились. Бо так просто Зе їх не почує, тре стукать.
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27.10.2021 15:59 Відповісти
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27.10.2021 16:06 Відповісти
Просто в стране бардак. Ни одного продуманного и эффективного решения. Вот насколько оригинала бумажного сертификата о вакцинации хватит. Формат - стандартный лист. Не заламинировать, ни в бумажник положить
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27.10.2021 16:03 Відповісти
Перестаньте возить,нехай пасажири бастують,їх більше
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27.10.2021 16:09 Відповісти
Питання сертифікатів пасажирів автобусів стосується міжрегіональних перевезень, коли сертифікати перевіряються при вході так само, як і білети. Яка проблема перевірити наявність? Ніхто не зобовязує водія перевіряти справжність.
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27.10.2021 16:22 Відповісти
Пускай поделят рынок. Тех, у кого нет сертификата пускай возят катафалки. Заодно и пообвыкнутся.
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27.10.2021 17:50 Відповісти
 
 