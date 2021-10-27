В России хотят сажать на 15 суток за приравнивание СССР к нацистской Германии

Тех, кто публично отождествит СССР с нацистской германией или будет отрицать "решующую роль советского народа" в победе во Второй мировой, хотят сажать на 15 суток.

Соответствующий законопроект о поправках в российский Кодекс об админнарушениях внесен в Госдуму РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает наказание за публичное "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала", а также за "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Виновных предлагают сажать на 15 суток или штрафовать на 2 тыс. рублей (751 грн. - Ред.), при повторном нарушении штраф составит уже (1880 грн. - Ред.).

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Для юридических лиц штраф может составить 100 тыс. рублей (37,5 тыс. грн.) либо приостановление деятельности на три месяца.

Публичностью авторы законопроекта называют распространение соответствующей информации в выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, в СМИ или интернете.