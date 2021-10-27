В России хотят сажать на 15 суток за приравнивание СССР к нацистской Германии
Тех, кто публично отождествит СССР с нацистской германией или будет отрицать "решующую роль советского народа" в победе во Второй мировой, хотят сажать на 15 суток.
Соответствующий законопроект о поправках в российский Кодекс об админнарушениях внесен в Госдуму РФ, сообщает Цензор.НЕТ.
Законопроект предусматривает наказание за публичное "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала", а также за "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
Виновных предлагают сажать на 15 суток или штрафовать на 2 тыс. рублей (751 грн. - Ред.), при повторном нарушении штраф составит уже (1880 грн. - Ред.).
Для юридических лиц штраф может составить 100 тыс. рублей (37,5 тыс. грн.) либо приостановление деятельности на три месяца.
Публичностью авторы законопроекта называют распространение соответствующей информации в выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, в СМИ или интернете.
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победу над Бухенвальдом одержал ГУЛАГ..
Собственно в совковый обиход только после 1941 года и ввели "фашистов", чтобы не путать простой нарид. Бо до 1941-го это были идейные товарищи, а не враги.
Просто нужно разделять режим и людей, а на Рашке жонглируют этими понятиями как вздумается!
Параша набагато злиденніша, паскудніша, кривавіша, віроломніша и т.д.
Да и само "побоище" было только для местных предков парашных обизян, которых косорылый монголо-татар Сашка драл как сидоровых коз, платя ясак в Орду.
убежавшие от членоголового ***** любят расею на расстоянии, или просто приехали на деньги ФСБ потусить на халяву в Европе и поносить дедов на палке. Это примерно, как "Ночные розовые попки" под руководством *********** байкера "хирурга" приезжающие в американском прикиде, на ам ериканских Харлеях покукарекать в Европу на 9 мая.
миромсранью
****, мягкотелые они какие-то... Надо сразу пятнашку "строгача" лупить, и пятишку "по рогам". А ещё лучше сразу в расход, чтобы не мучались.
До утырков не доходит, что запретами историю не переиначешь и не перепишешь.
Ну в Финлядндию и Польшу савицкие окупационные войска зашли "чисто из благих намерений".
Ну про решающий вклад савицкага саюза это он зря. Решающим был вклад США и Англии. Без них ссср давно бы упал.
Погуглите СКОЛЬКО немцы склепали подводных лодок, ГДЕ и в КАКОМ % отншении воевали люфтвафе, танки и т.д.
Но будет жутко неудобно, ведь вся помощь союзников (с точки зрения ********) - пара банок тушенки.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (У.Черчилль)
Він знищив 100 млн людей. Більшість з них власні громадяни.
На лесоповалы не отправлял.
Тут нечего сравнивать.
Нет Группенфюрер Мюллер,хоть я и член НСДАП и чемпион Берлина по теннису докладываю...Секреты Высшего руководства Рейха не знала даже английская и американская разведка,а советское говно ЧеКистское и подавно...