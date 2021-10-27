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В России хотят сажать на 15 суток за приравнивание СССР к нацистской Германии

В России хотят сажать на 15 суток за приравнивание СССР к нацистской Германии

Тех, кто публично отождествит СССР с нацистской германией или будет отрицать "решующую роль советского народа" в победе во Второй мировой, хотят сажать на 15 суток.

Соответствующий законопроект о поправках в российский Кодекс об админнарушениях внесен в Госдуму РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает наказание за публичное "отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского трибунала", а также за "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".

Виновных предлагают сажать на 15 суток или штрафовать на 2 тыс. рублей (751 грн. - Ред.), при повторном нарушении штраф составит уже (1880 грн. - Ред.).

Читайте: 48% граждан Украины согласны, что Вторая мировая война была развязана в результате заговора Гитлера и Сталина, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

Для юридических лиц штраф может составить 100 тыс. рублей (37,5 тыс. грн.) либо приостановление деятельности на три месяца.

Публичностью авторы законопроекта называют распространение соответствующей информации в выступлениях, публично демонстрируемых произведениях, в СМИ или интернете.

Автор: 

Вторая мировая война (428) Гитлер Адольф (165) Госдума (1262) история (2017) россия (96200) свобода слова (1170) Сталин Иосиф (568)


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Топ комментарии
+34
Если посмотреть безпристрасно, ориентируясь только на цифры убиенных, то Гитлер против Сралина - мелкий пацан в коротких штанишках. Если Гитлер завоевывал другие страны и положил множество людей, то Сралин, да и другие комуняки истребляли миллионами свое население. Только в Украине от голода умерло 7 миллионов.
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27.10.2021 16:11 Ответить
+34

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27.10.2021 16:19 Ответить
+33
вторую мировую войну начали два фашизма: красный и коричневый..
победу над Бухенвальдом одержал ГУЛАГ..
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27.10.2021 16:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
че там с голодомором у лаптей... ?
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27.10.2021 16:05 Ответить
75 % продуктовой пшеницы этого года урожая уже вывезено с Украины! нам про свой голод надо думать, а не про лаптеногих! ждем взлет цены на муку и изделия из нее!
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27.10.2021 16:33 Ответить
Украина производит столько пшеницы, что тебе, голодающий, за три жизни не сожрать. А за цены спасибо зе-шобле скажи. Масло подсолнечное помнишь? А мы мировые лидеры по производству этого продукта.
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27.10.2021 16:39 Ответить
зайди на агроСМИ! ПРОИЗВОДИТЕЛИ , не я бьют тревогу , что им не останется с чем работать, патаму што!!!! вывезли 75% пшеницы! сам себе противоречишь: вывезли всё масло в прошлом году?
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27.10.2021 16:41 Ответить
Дядя, я работаю в этой сфере. Мне похер, шо там и где пишут. Я вижу своими глазами реальную картину.
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27.10.2021 16:45 Ответить
ты трейдер? ты знаешь оъемы экспортируемой пшеницы?
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27.10.2021 16:48 Ответить
И производитель, и экспортер. И ты ком с горы.
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27.10.2021 16:50 Ответить
Вообще то, производство пшеницы в этом году +25% по сравнению с 2020. Вы даже не представляете те объемы, которые нужно вывести, чтобы у нас был дефицит (про голод уже молчу). Это экспорт нужно увеличить раза в 1,5-2, а пока что этого не наблюдается
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27.10.2021 19:11 Ответить
PS Просто так никто не возьмет и не вывезет! Пшеница в основном торгуется по форвардным контрактам. Т.е. сначала имеем заказ на какие то объемы... потом производство, а уже потом продажа. Так вот чтобы мы вышли на те 75% про которые вы звездите, все трейдеры должны были заранее продать 100% урожая аналогичного 2020 (больше кто-то вряд-ли купил зная что производим мы меньше - то риски) А как я уже говорил урожай +25%, т.е. 100% объема прошлого года - перепроизводство 25% и выходим на ваши 75%. НО это НЕРЕАЛЬНО!!!!
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27.10.2021 19:17 Ответить
кацап, нам посрать, що у вас буде голод
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27.10.2021 21:17 Ответить
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27.10.2021 16:06 Ответить
У улусских это гостайна.
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27.10.2021 16:07 Ответить
Я б тоже сажал, обидно III Reiсh с какой-то "парашей" сравнивать.
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27.10.2021 16:08 Ответить
вторую мировую войну начали два фашизма: красный и коричневый..
победу над Бухенвальдом одержал ГУЛАГ..
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27.10.2021 16:10 Ответить
Если без кацапских ярлыков, то социализм и его детище национал-социализм.

Собственно в совковый обиход только после 1941 года и ввели "фашистов", чтобы не путать простой нарид. Бо до 1941-го это были идейные товарищи, а не враги.
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27.10.2021 16:15 Ответить
Одни мерзавцы СССР, победили других мерзавцев (Нацистскую Германию) и это не делает первых героями! Однако это никак не уменьшает героизм людей, которые сражались за свою землю хоть и сложными идеалами в башке!!!!
Просто нужно разделять режим и людей, а на Рашке жонглируют этими понятиями как вздумается!
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27.10.2021 19:23 Ответить
Да не! СССР был честный и наивный, они по честному поделил Европу, а вот подлая Германия делиться не захотела и первой напала. Ясно ж видно что Это Гремания плохая!!!
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27.10.2021 19:27 Ответить
А за сравнение ***** с ****** еще не сажают?
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27.10.2021 16:11 Ответить
Если посмотреть безпристрасно, ориентируясь только на цифры убиенных, то Гитлер против Сралина - мелкий пацан в коротких штанишках. Если Гитлер завоевывал другие страны и положил множество людей, то Сралин, да и другие комуняки истребляли миллионами свое население. Только в Украине от голода умерло 7 миллионов.
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27.10.2021 16:11 Ответить
немного милоты
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27.10.2021 16:16 Ответить
Адіка у свій час жінки вважали дуже привабливим))
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27.10.2021 16:54 Ответить
Правильно!Плохим рассеянам плохие швабры,хорошим - хорошие.
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27.10.2021 16:11 Ответить
Ошибочка закралась у тебя, вместо швабры везде пишут гробы. Вот оригинал : Хорошим лаптекопытным - хорошие гробы, а плохим - плохие.
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27.10.2021 16:18 Ответить
это после или в результате применения швабры
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27.10.2021 16:29 Ответить
не ссорьтесь - предлагаю и то и другое.. порядок значения не имеет! Главное побольше да пожирнее!
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27.10.2021 16:38 Ответить
И правильно, потому, что ссср (горит уже в аду) хуже нацисткой Германии, а "россия" хуже ссср.
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27.10.2021 16:12 Ответить
Ясний перець, що прирівнювати їх аж ніяк не можна.

Параша набагато злиденніша, паскудніша, кривавіша, віроломніша и т.д.
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27.10.2021 16:12 Ответить
Когда-то "ни за что" давали десять лет. Теперь пятнадцать суток. Кто сказал, что нет прогресса?
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27.10.2021 16:13 Ответить
Это им ещё повезло, что на 15 суток. При Сралине сразу на 15 лет, или на расстрел...
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27.10.2021 16:14 Ответить
При Сралине не все так однозначно было. Например фильм "Александр Невский" был запрещен к показу в СССР с 1939 по 1941 год угадай почему?
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27.10.2021 16:21 Ответить
Потому что взасос с Гитлером целовались и Европу делили- чего там угадывать.
Да и само "побоище" было только для местных предков парашных обизян, которых косорылый монголо-татар Сашка драл как сидоровых коз, платя ясак в Орду.
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27.10.2021 16:25 Ответить
ответ правильный
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27.10.2021 16:27 Ответить
Вот перевились немцы . Будь они потомками "истинных арийцев" сейчас бы кацапне ответка прилетела за использование советской символики. Вот как назвать этих моральных уродов которые живут в Германии и шастают по Трептов парку с совковой символикой?
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27.10.2021 16:16 Ответить
Меня терзают смутные сомненья (с), что это немцы. Присмотрись внимательно на эти рязанские рыла. Лаптекопытные репоеды,
убежавшие от членоголового ***** любят расею на расстоянии, или просто приехали на деньги ФСБ потусить на халяву в Европе и поносить дедов на палке. Это примерно, как "Ночные розовые попки" под руководством *********** байкера "хирурга" приезжающие в американском прикиде, на ам ериканских Харлеях покукарекать в Европу на 9 мая.
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27.10.2021 16:27 Ответить
Все правильно. Это руцькое дерьмо которое живет в цивилизованных странах и отравляет их руцьким миром сранью
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27.10.2021 16:30 Ответить
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27.10.2021 16:18 Ответить
Не можна їх порівнювати,бо коли напала і окуповувала німеччина то були фашисти окупанти,а коли окуповує московія то окупанти освободітєлі,це ж всім зрозуміло.
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27.10.2021 16:18 Ответить
Никто не отрицает что сталин и гитлер в 1939г в годы Второй мировой войны целовались в дёсны и Германия строила тогда национал социализм, для своей нации, а кремлёвский Фюрер строил Союз национальных социалистических государств для уничтожения своего народа, это колхозы за палочки и колхозники не имели паспортов и рабочие работающие на стройках пятилеток за кусок хлеба
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27.10.2021 16:19 Ответить

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27.10.2021 16:19 Ответить
Т.е. подходят на улице и так прямо - чья была решающая роль?!, быстро отвечай!!! И не дай бог ответить так точно, или никак нет, или даже ура!!! закричать, пощады, морда фашистская, не жди.
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27.10.2021 16:21 Ответить
"Тех, кто публично отождествит СССР с нацистской германией или будет отрицать "решующую роль советского народа" в победе во Второй мировой, хотят сажать на 15 суток".
****, мягкотелые они какие-то... Надо сразу пятнашку "строгача" лупить, и пятишку "по рогам". А ещё лучше сразу в расход, чтобы не мучались.
До утырков не доходит, что запретами историю не переиначешь и не перепишешь.
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27.10.2021 16:25 Ответить
Действительно НЕЛЬЗЯ сравнивать СССР и Германию. савицкий саюз умертвил гораздо больше людей и более бесчеловечными способами - искственный голод сотворенный сатанистами-комуняками, ГУЛАГ, рассстрелы, переселение народов, пытки НКВД. Немцы против сатанинского союза - пЫонеры. И это без ВКЛАДА и помощи ссср немчикам.
Ну в Финлядндию и Польшу савицкие окупационные войска зашли "чисто из благих намерений".
Ну про решающий вклад савицкага саюза это он зря. Решающим был вклад США и Англии. Без них ссср давно бы упал.
Погуглите СКОЛЬКО немцы склепали подводных лодок, ГДЕ и в КАКОМ % отншении воевали люфтвафе, танки и т.д.
Но будет жутко неудобно, ведь вся помощь союзников (с точки зрения ********) - пара банок тушенки.
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27.10.2021 16:26 Ответить
Не перебарщивай - танки немецкие в основном все же шли на Восточный фронт.
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27.10.2021 16:50 Ответить
А можно на паРаше хвалить сталинский кровавый режим? А можно хвалить путинский кровавый режим? Вот это свобода выбора!!! Хочешь - хвали один кровавый режим, а хочешь - другой....
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27.10.2021 16:26 Ответить
Московия все войны выигрывала за счёт буферных государств ,Украина в годы войны от немецких и московских солдафонов потеряла миллионы безвинных своих граждан, Германия что то заплатила Украине, а победитель Московия до этих пор ни копейки не компенсировала за коридор ,по которому прошла по территории Украины под хитрыми советскими рабоче-крестьянскими лозунгами
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27.10.2021 16:30 Ответить
Еще немного и кацапов за отождествление Сталина с Джугашвили будут на 10 лет в отреставрированный ГУЛАГ сажать.
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27.10.2021 16:32 Ответить
И ещё сажать за недостаточное восхищение солнцеликим ******...
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27.10.2021 16:33 Ответить
Тупинский рейх ни разу не палится. Жду костры из книг и еврейские погромы...
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" (У.Черчилль)
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27.10.2021 16:33 Ответить
Однакові, як брати-близнюки, тільки відміннясть та, що нацисти вбивали і катували з 1939 по 1945 рік, а червона сволота з 1918 і по сьогоднійшій день.
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27.10.2021 16:34 Ответить
Фишка в том что НСДАП и РСДРП рабочие партии родные партии до мозга костей и копировали друг друга с 1921 года...,именно тогда Гитлер под псевдрнимом посетил Третий Конгресс Коминтерна впервые приехал на Мацковию...
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27.10.2021 16:35 Ответить
Там где запрещают - диктатура. Причем снова гибридная.
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27.10.2021 16:35 Ответить
Они там совсем с ума сошли своим победобесием.
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27.10.2021 16:40 Ответить
да он хуже был, поскольку за свои преступления никто не покаялся и не был проклят и не наказан..., поэтому рашка обречена проходить уроки истории снова и снова, пока совсем не сдохнет...
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27.10.2021 16:41 Ответить
Дело в том что в марте 1933 года НСДАП и Гитлер на внеочередных выборах не победили набрав 43 % голосов...,тут то Сралин и приказал сраному комуняке Эрнсту Тельману создать Коалицию...,социал-демократы остались с ногом и Гитлера объявили Канцлером...,не позвони товаристч Сралин в Берлин и фюрер не пришел к власти...Все это есть в инете кто сколько набрал тогда голосов и кто кому лизал зад...
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27.10.2021 16:43 Ответить
Та совок значно гірше.
Він знищив 100 млн людей. Більшість з них власні громадяни.
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27.10.2021 16:46 Ответить
Сегодня Германия также после выборов на распутье с КОАЛИЦИЕй...,Единственный шанс Германии стать нормальной..это Партия Зеленых Анналены Бербок....
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27.10.2021 16:48 Ответить
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27.10.2021 16:53 Ответить
В этом плане радует одно в Германии...пропагандонский канал Марго Симоньян RT запретили в Германии///немцы оживают но медленно...
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27.10.2021 16:54 Ответить
Красная чума намного хуже фашизма. То что вытворяли в застенках НКВД, даже гестаповцам не снилось!!
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27.10.2021 16:55 Ответить
ВОВ по своей сути была первая социалистическая война между Советской социалистической властью и национал - социалистической властью Германии.
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27.10.2021 16:56 Ответить
Много чего знаю о преступлениях и совместных действиях НКВД-ГЕСТАПО и договор МЮЛЛЕР-Берия от 11 ноября 1938 года не могу вбросить...Ютьюб меня сразу блокирует...
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27.10.2021 16:58 Ответить
Гитлер немцев голодоморами не морил.
На лесоповалы не отправлял.
Тут нечего сравнивать.
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27.10.2021 16:59 Ответить
Понимаете в чём фишка. Совок это прикрытие, а истина кроется в другом. ***** уверено идёт по стопам сралина, то есть получается что он фашист.
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27.10.2021 17:01 Ответить
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27.10.2021 17:03 Ответить
По факту Сралин не виноват во 2 Мировой войне...все для этого сделал Вячеслав Молотов 26 ноября 1940 года когда был с визитом в Берлине...,Сралин верил Гитлеру и что он не нападет...вина лежит на Молотове...
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27.10.2021 17:03 Ответить
Сегодня внук Молотова, Вячеслав Никонов дупатат ДурьДумы РАБссии пытается убедить всех...его дед не виновать...это все происки Рузвельта и Черчилля...,полный баран и дебил...
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27.10.2021 17:10 Ответить
а справді.. що може бути спільного між національними соціалістами і інтернаціональними соціалістами? зовсім різні режими..
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27.10.2021 17:16 Ответить
Штирлиц,вы знали что Гитлер нападет на дохлый СссР 22 июня 1941 года...?

Нет Группенфюрер Мюллер,хоть я и член НСДАП и чемпион Берлина по теннису докладываю...Секреты Высшего руководства Рейха не знала даже английская и американская разведка,а советское говно ЧеКистское и подавно...
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27.10.2021 17:21 Ответить
Надо быть последовательными: откажитесь от всего немецкого, забудьте мерседес, бмв, опель, порше, сименс, Hugo Boss и т.п., которые сотрудничали с нацистами.
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27.10.2021 17:21 Ответить
Сотрудничество РАБссии дохлой и Германии Кайзера Вильгельма началось задолго до 1 Мировой...свои действия 2 двобродных брата Кайзер Вильгельм и сраный сЦарь РАБссии Николашка координовали каждые сутки...,Их матери родные сестры....
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27.10.2021 17:29 Ответить
Кто назовет правильную хвамилию Кайзера Вильгельма и Николашки барана...получит от меня 1 доллар...типа приз....
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27.10.2021 17:31 Ответить
Гогенцолерн и Голштейн Гторп романофы
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27.10.2021 17:42 Ответить
Нацисты были намного гуманнее и воевали, если уж на то пошло, против чужих народов. А совок своих убивал десятками миллионов
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27.10.2021 18:06 Ответить
Даже нечего и сравнивать!! Советский коммунизм, был и есть хуже Немецкого нацизма в десятки раз!! Кто проходил стажировку , в 1937 году в наших тюрьмах и лагерях-гулаг, как не немцы!! Вот и научили на свою голову!! как быстро все забыли совместнуокупацию польши немецкими и советскими войсками или совместный парад войск СС и войск КПСС в 1939 году в БРЕСТЕ!! Или личную встречу Сталина и Гитлера во Львове в том 39 году!! Или личные письма сталина Гитлеру!! Кто , за 76 лет Советской власти уничтожил 76 млн. человек! Цвет и гордость нашего тогдашнего советского государства, как не Сталин и КПСС!!! Конечно всё это декло рук коммунистов -фашистов , во главе с извергом-убицем миллионов советских людей, Сталиным и ЦК КПСС, и хвалённым извергом Жуковым, которые были в десятки раз хуже нацистов!!
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27.10.2021 19:11 Ответить
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27.10.2021 19:27 Ответить
 
 