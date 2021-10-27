Руководство Национального антидопингового центра Украины уходит в отставку из-за обнаруженных нарушений, - Гутцайт
27 октября обнародованы Всемирным антидопинговым агентством предварительные результаты операции "Геркулес", где отмечается, что Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования.
Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.
"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", – подчеркнул Вадим Гутцайт.
В министерстве рассказали, что Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции "Геркулес", в рамках которой было проведено расследование обвинений относительно существования в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с предварительным предупреждением. По информации ВАДА, операция "Геркулес" не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга во ФЛАУ, однако были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.
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