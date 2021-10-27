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Руководство Национального антидопингового центра Украины уходит в отставку из-за обнаруженных нарушений, - Гутцайт

Руководство Национального антидопингового центра Украины уходит в отставку из-за обнаруженных нарушений, - Гутцайт

27 октября обнародованы Всемирным антидопинговым агентством предварительные результаты операции "Геркулес", где отмечается, что Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования.

Об этом сообщил Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, передает Цензор.НЕТ.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. Министерство заявляет, что мы занимаем четкую позицию по борьбе с допингом и никому не позволим нарушать антидопинговые правила. Реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой", – подчеркнул Вадим Гутцайт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирное антидопинговое агентство обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в нарушении правил: могли предупреждать о сборе проб

В министерстве рассказали, что Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции "Геркулес", в рамках которой было проведено расследование обвинений относительно существования в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга, а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с предварительным предупреждением. По информации ВАДА, операция "Геркулес" не нашла никаких доказательств наличия системного покрытия использования допинга во ФЛАУ, однако были обнаружены потенциальные доказательства факта торговли эритропоэтином одним неназванным лицом.

Автор: 

легкая атлетика (111) отставка (3161) допинг-контроль (334) Гутцайт Вадим (60)


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видать допинг употребляли...
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27.10.2021 16:37 Ответить
А вакцина от ковида не будет считаться допингом, ведь она дает преимущество перед не вакцинированными спортсменами?
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27.10.2021 16:38 Ответить
А Гутцайт после скандала на токийской олимпиаде со своей сворой чиновников? Или уже спаковали чемоданы на Зимнюю в Пекин?
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27.10.2021 16:38 Ответить
Вот в чем разница между Мордором и нормальной страной: если у нас нашли нарушения - мы их признаем, извиняемся и принимаем жесткие меры к нарушителям.
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27.10.2021 16:39 Ответить
Ну не все так радужно. Зеля с Ермаком уже столько раз шкварились ... , но никуда уходить не собираются.
Наоборот, вопреки клятвенному обещанию Зели побыть в президентском кресле один срок, он мылиться уже на второй.
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27.10.2021 16:47 Ответить
никому не позволим нарушать.-Такой вот охрененно принипиальный и честный министр кодлана Коломойского. В нарушениях понимающий: Новый министр спорта фигурирует в уголовном деле о краже миллионов 08.03.2020.
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27.10.2021 16:49 Ответить
Устал писать -Украину превратили внарашу, один в один.
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27.10.2021 16:59 Ответить
Яку структуру в державі ще не завалили "зелені"?
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28.10.2021 08:38 Ответить
 
 