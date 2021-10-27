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Новости Оборона
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Информация СМИ о сокращении численности ВСУ не соответствует действительности, - Генштаб

Информация СМИ о сокращении численности ВСУ не соответствует действительности, - Генштаб

Распространенная в СМИ и социальных сетях информация о якобы сокращении численности Вооруженных Сил Украины не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по поручению главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного, Генштабом издано распоряжение по упорядочению работы по комплектованию ВСУ офицерским составом.

К новому учебному году в течение октября – ноября в Вооруженных Силах Украины осуществляется реализация Плана перемещения на должности и Резерва для продвижения по службе, а также назначение и перемещение военнослужащих в условиях особого периода.

"На отдельных должностях военнослужащих, в том числе и офицерского состава, находятся гражданские работники на условиях срочного трудового договора. Срок действия срочного трудового договора с работниками, замещающими вакантные военные должности, определяется до назначения на эту должность военнослужащего", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине стартовал осенний призыв: первые отправки в армию начнутся 5 октября, - Генштаб ВСУ

Указанное управленческое решение принято руководством ВСУ с целью упорядочения работы по комплектованию боевых воинских частей и подразделений младшими офицерами, предпочтения лицам этой категории относительно прохождения военной службы.

Принятие из запаса граждан Украины на военную службу по контракту лиц офицерского состава будет возобновлено после выполнения мер, предусмотренных Распоряжением.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что принятыми в 2021 году изменениями в Закон Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" предусмотрено увеличение с 2022 года количества военнослужащих ВСУ на 11 тысяч человек.

Читайте: Полный курс вакцинации получили 85% военнослужащих ВСУ

Автор: 

армия (8504) Генштаб ВС (6482) оборона (5238) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+9
З таким забезпеченням самі розбіжаться.
Помітили, що військовим давно не піднімали зарплати, утримання, форму погану дають, добре взагалі коли її дають, заборгували мільярди виплат, недостатньо озброюють, житла не будують.
То хто буде пов'язувати своє життя з армією, якщо там немає необхідного ?Будуть йти звідти і шукати інші професії, зайняття.
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27.10.2021 18:07 Ответить
+7
Хіба це не мета зеленої "влади? Закінчити війну "любим способом".
Знищити енергонезалежність, щоб купувати електроенергію вугілля і газ у вбивць. Розігнати армію, ну і так далі.
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27.10.2021 18:19 Ответить
+6
Ну таки сейчас грузчики в АТБ получают больше, ни тебе полигонов ( за которые кстати доплаты перестали доплачивать) ни идиотизма совкового который усиленно возвращается
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27.10.2021 18:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
З таким забезпеченням самі розбіжаться.
Помітили, що військовим давно не піднімали зарплати, утримання, форму погану дають, добре взагалі коли її дають, заборгували мільярди виплат, недостатньо озброюють, житла не будують.
То хто буде пов'язувати своє життя з армією, якщо там немає необхідного ?Будуть йти звідти і шукати інші професії, зайняття.
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27.10.2021 18:07 Ответить
Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ в два етапи, перший до 400 тис. військовослужбовців і другий до 600 тис. військовослужбовців.
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27.10.2021 18:10 Ответить
Ну ты загнул до 600 тысяч. А на чем передвигаться будут ?
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27.10.2021 18:14 Ответить
Краз може робити по кілька тисяч машин на рік. Сьогодні Краз робить по 800 машин на рік, більшу частину завод стоїть без роботи.
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27.10.2021 18:18 Ответить
Підете служити ?
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27.10.2021 18:21 Ответить
Якщо буде масштабна війна всі підем, реальна чисельність війська сягне кілька мільйонів осіб з кожного боку на таку протяжність лінії фронту.
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27.10.2021 18:22 Ответить
О, то у Вас є похідний диван? Підкажіть модель і де брали!?
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27.10.2021 22:18 Ответить
И по поводу кразов ты думаешь что говоришь по несколько тысяч в год. Как будто это шарикову ручку собрать.
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27.10.2021 18:29 Ответить
Там нічого складного немає, просто докупи скручують всі комплектуючі.
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27.10.2021 18:32 Ответить
Не можно из посадить на бтр 60, 70, мтлб но их нужно капитально отремонтировать.
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27.10.2021 18:17 Ответить
Моторизовані підрозділи можуть використовувати військові вантажівки і причепні гармати та міномети і як показала практика це найбільш правильна техніка для ведення війни. Всі танки, БМП, МТЛБ вийдуть з ладу в перші місяці активної війни або будуть кинуті в полі, тільки вантажівки можуть витримати маневрену війну.
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27.10.2021 18:20 Ответить
Игорь давай лучше тогда на лошадиную повозку сзади поставим пулемет Максимова. Ну не смешно правда.
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27.10.2021 18:25 Ответить
І коні також будуть задіяні у випадку великої війни, бо бензину не буде а воювати прийдеться.
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27.10.2021 18:33 Ответить
И вообще ты говоришь по 800 штук не верю. Если сделают 100 машин в год то и то хорошо.
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27.10.2021 18:32 Ответить
Це офіційна статистика по Кразу 800 машин на рік, при роботі неповний тиждень і в одну зміну і з перервами на відключене світло в цехах.
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27.10.2021 18:34 Ответить
Жах один.
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27.10.2021 18:12 Ответить
Хіба це не мета зеленої "влади? Закінчити війну "любим способом".
Знищити енергонезалежність, щоб купувати електроенергію вугілля і газ у вбивць. Розігнати армію, ну і так далі.
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27.10.2021 18:19 Ответить
Нет конечно. Гугл в помощь Украина а 2021 году переместилась с 27 места на 25. Сразу говорю в 2021 году Порошенко при власти не было.
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27.10.2021 18:24 Ответить
Поясніть, будьте ласкаві, в чому перемістилась?
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27.10.2021 18:32 Ответить
Та ладно вам, он Україна вже на третьому місці в світі по смертності від корони! А Порошенко то Прі власті нєбило!...
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27.10.2021 22:10 Ответить
Ну таки сейчас грузчики в АТБ получают больше, ни тебе полигонов ( за которые кстати доплаты перестали доплачивать) ни идиотизма совкового который усиленно возвращается
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27.10.2021 18:20 Ответить
РАБссия против того что Крымские Татары кореные жители сраной Мацковии...,ну типа в 1237 году когда Хан Батый придумал МОКШАнские болота,а Крымские татары уже задолго до этого насиловали рюсских женщин...
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27.10.2021 18:20 Ответить
 
 