Информация СМИ о сокращении численности ВСУ не соответствует действительности, - Генштаб

Распространенная в СМИ и социальных сетях информация о якобы сокращении численности Вооруженных Сил Украины не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что по поручению главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного, Генштабом издано распоряжение по упорядочению работы по комплектованию ВСУ офицерским составом.

К новому учебному году в течение октября – ноября в Вооруженных Силах Украины осуществляется реализация Плана перемещения на должности и Резерва для продвижения по службе, а также назначение и перемещение военнослужащих в условиях особого периода.

"На отдельных должностях военнослужащих, в том числе и офицерского состава, находятся гражданские работники на условиях срочного трудового договора. Срок действия срочного трудового договора с работниками, замещающими вакантные военные должности, определяется до назначения на эту должность военнослужащего", – говорится в сообщении.

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Указанное управленческое решение принято руководством ВСУ с целью упорядочения работы по комплектованию боевых воинских частей и подразделений младшими офицерами, предпочтения лицам этой категории относительно прохождения военной службы.

Принятие из запаса граждан Украины на военную службу по контракту лиц офицерского состава будет возобновлено после выполнения мер, предусмотренных Распоряжением.

В Генеральном штабе ВСУ напомнили, что принятыми в 2021 году изменениями в Закон Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" предусмотрено увеличение с 2022 года количества военнослужащих ВСУ на 11 тысяч человек.

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