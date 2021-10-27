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Новости Коронавирус и карантин
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Болгария ограничивает въезд граждан Украины из-за ситуации с коронавирусом

Болгария ограничивает въезд граждан Украины из-за ситуации с коронавирусом

Болгария внесла Украину в список стран "красной зоны". В связи с этим гражданам Украины будет ограничен въезд на территорию страны с 30 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство Украины в Болгарии.

"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей", - говорится в сообщении.

При этом для въезда на территорию Болгарии вышеуказанным лицам необходимо будет предоставить действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или о переносе болезни или аналогичного документа одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID или аналогичным документом, содержащим те же данные.

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В случае непредоставления документа вьзжающие лица должны находиться на 10-дневном карантине. Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID.

Автор: 

Болгария (659) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
было бы куда въезжать) дичайший совок, что то типа крыма)
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27.10.2021 18:52 Ответить
+1
Невакциновані довбні ********* державу.
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27.10.2021 18:46 Ответить
+1
Вакцинованим теж не довіряють, - від них вимагають "отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда в страну".
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27.10.2021 19:45 Ответить
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Невакциновані довбні ********* державу.
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27.10.2021 18:46 Ответить
Вакцинованим теж не довіряють, - від них вимагають "отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда в страну".
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27.10.2021 19:45 Ответить
бо ви ж почали підробляти сертифікати
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27.10.2021 19:46 Ответить
Я? Ну, тоді ви почали неадекватну істерику, як оця прибамбецана бабця.

https://www.youtube.com/watch?v=G5Wz_Cb8RzA

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27.10.2021 19:51 Ответить
З чого б це ?
Вважаєте себе адекватним ?
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27.10.2021 19:53 Ответить
Досить глянути на людиноненависницькі дописи ваших однодумців, штибу, - "шоп ви падохлі, антіваксєри", "вас ждьот морг", "планєта ачістіцца ат такіх дєбілав, как ви" і т.д.
Мені цього достатньо, щоб зробити певні висновки про психічну адекватність значної частини "уколотих".
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27.10.2021 19:59 Ответить
Я таких коментарів ніколи не писала.
Вам не соромно брехати ?
Що ж ви такі безсоромні... Взагалі людську подобу втратили.
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27.10.2021 20:05 Ответить
Жіноча бєспощадна логіка.
З вами все ясно.

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27.10.2021 20:35 Ответить
было бы куда въезжать) дичайший совок, что то типа крыма)
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27.10.2021 18:52 Ответить
это правда, но это сигнал для евросоюза....
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27.10.2021 19:08 Ответить
смешно. кто в Брюсселе будет слушать страну с зп ниже украинской? болгария нищая
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27.10.2021 19:19 Ответить
Американский CDC распространил предупреждение 4 максимального уровння опасности поездок в Украину - "Do not travel". Можно почитать на сайте посольства. Могут и границу закрыть для граждан Украины
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27.10.2021 19:37 Ответить
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27.10.2021 20:06 Ответить
 
 