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Новини Коронавірус і карантин
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Болгарія обмежує в'їзд громадян України через ситуацію з коронавірусом

Болгарія обмежує в'їзд громадян України через ситуацію з коронавірусом

Болгарія внесла Україну до списку країн "червоної зони". У зв'язку із цим громадянам України буде обмежено в'їзд на територію країни з 30 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у Болгарії.

"Від 30 жовтня 2021 року на територію країни будуть допускатися особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та члени їхніх сімей", - сказано в повідомленні.

При цьому для в'їзду на територію Болгарії вказаним вище особам необхідно буде надати дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію або перенесення хвороби або аналогічного документа одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID, який зроблено за 72 години до в'їзду.

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Діти від 12 до 18 років, які в'їжджають на територію Болгарії, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на COVID, який зроблений за 72 години до в'їзду в країну і сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID або аналогічним документом із тими самими даними.

У разі ненадання документа особи, що в'їжджають, мають перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в'їжджати на територію Болгарії без надання документів COVID.

Автор: 

Болгарія (788) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
было бы куда въезжать) дичайший совок, что то типа крыма)
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27.10.2021 18:52 Відповісти
+1
Невакциновані довбні ********* державу.
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27.10.2021 18:46 Відповісти
+1
Вакцинованим теж не довіряють, - від них вимагають "отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда в страну".
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27.10.2021 19:45 Відповісти
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Невакциновані довбні ********* державу.
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27.10.2021 18:46 Відповісти
Вакцинованим теж не довіряють, - від них вимагають "отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда в страну".
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27.10.2021 19:45 Відповісти
бо ви ж почали підробляти сертифікати
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27.10.2021 19:46 Відповісти
Я? Ну, тоді ви почали неадекватну істерику, як оця прибамбецана бабця.

https://www.youtube.com/watch?v=G5Wz_Cb8RzA

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27.10.2021 19:51 Відповісти
З чого б це ?
Вважаєте себе адекватним ?
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27.10.2021 19:53 Відповісти
Досить глянути на людиноненависницькі дописи ваших однодумців, штибу, - "шоп ви падохлі, антіваксєри", "вас ждьот морг", "планєта ачістіцца ат такіх дєбілав, как ви" і т.д.
Мені цього достатньо, щоб зробити певні висновки про психічну адекватність значної частини "уколотих".
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27.10.2021 19:59 Відповісти
Я таких коментарів ніколи не писала.
Вам не соромно брехати ?
Що ж ви такі безсоромні... Взагалі людську подобу втратили.
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27.10.2021 20:05 Відповісти
Жіноча бєспощадна логіка.
З вами все ясно.

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27.10.2021 20:35 Відповісти
было бы куда въезжать) дичайший совок, что то типа крыма)
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27.10.2021 18:52 Відповісти
это правда, но это сигнал для евросоюза....
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27.10.2021 19:08 Відповісти
смешно. кто в Брюсселе будет слушать страну с зп ниже украинской? болгария нищая
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27.10.2021 19:19 Відповісти
Американский CDC распространил предупреждение 4 максимального уровння опасности поездок в Украину - "Do not travel". Можно почитать на сайте посольства. Могут и границу закрыть для граждан Украины
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27.10.2021 19:37 Відповісти
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27.10.2021 20:06 Відповісти
 
 