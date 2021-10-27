Болгарія обмежує в'їзд громадян України через ситуацію з коронавірусом

Болгарія внесла Україну до списку країн "червоної зони". У зв'язку із цим громадянам України буде обмежено в'їзд на територію країни з 30 жовтня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство України у Болгарії.

"Від 30 жовтня 2021 року на територію країни будуть допускатися особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та члени їхніх сімей", - сказано в повідомленні.

При цьому для в'їзду на територію Болгарії вказаним вище особам необхідно буде надати дійсний цифровий COVID-сертифікат ЄС про вакцинацію або перенесення хвороби або аналогічного документа одночасно з негативним результатом ПЛР-тесту на COVID, який зроблено за 72 години до в'їзду.

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Діти від 12 до 18 років, які в'їжджають на територію Болгарії, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на COVID, який зроблений за 72 години до в'їзду в країну і сертифікований дійсним цифровим COVID-сертифікатом ЄС про тестування на COVID або аналогічним документом із тими самими даними.

У разі ненадання документа особи, що в'їжджають, мають перебувати на 10-денному карантині. Дітям до 12 років дозволено в'їжджати на територію Болгарії без надання документів COVID.