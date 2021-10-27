Американская компания решила поделиться лицензией на экспериментальное лекарство от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Merck решила поделиться с некоммерческой организацией лицензией на свой экспериментальный препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Это позволит производить его по всему миру.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Такой шаг может сделать "Молнупиравир" (который снижает риски госпитализации и смерти у некоторых пациентов) доступным для миллионов людей в странах с низким и средним уровнем доходов.

В октябре компания Merck объявила, что глобальное клиническое исследование показало, что ее противовирусная таблетка вдвое снижала количество госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом с диагнозом от легкой до средней степени тяжести. Теперь компания согласилась поделиться своей лицензией с Патентным пулом лекарственных средств, поддерживаемым Организация Объединенных Наций.

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Правительство США сейчас платит около 700 долларов за курс лечения "Молнупиравиром". Но, по словам Брука Бейкера, профессора права Северо-Восточного университета, который отслеживал переговоры по препарату, цена курса лечения может упасть ниже $10, поскольку конкуренция между производителями, а также масштабы производства растут.

Пока "Молнупиравир" еще не получил одобрения регулирующих органов США или Европы, но над этим вопросом уже тоже работают.

Эксперты говорят, что лекарство имеет огромный потенциал в борьбе с пандемией. Таблетки, как правило, легко производить, транспортировать, хранить и применять, что делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнями доходов, слабой инфраструктурой и ограниченными поставками вакцин.

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