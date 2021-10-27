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Новости Борьба с коронавирусом
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Американская компания решила поделиться лицензией на экспериментальное лекарство от COVID-19

Американская компания решила поделиться лицензией на экспериментальное лекарство от COVID-19

Американская фармацевтическая компания Merck решила поделиться с некоммерческой организацией лицензией на свой экспериментальный препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Это позволит производить его по всему миру.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Такой шаг может сделать "Молнупиравир" (который снижает риски госпитализации и смерти у некоторых пациентов) доступным для миллионов людей в странах с низким и средним уровнем доходов.

В октябре компания Merck объявила, что глобальное клиническое исследование показало, что ее противовирусная таблетка вдвое снижала количество госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом с диагнозом от легкой до средней степени тяжести. Теперь компания согласилась поделиться своей лицензией с Патентным пулом лекарственных средств, поддерживаемым Организация Объединенных Наций.

Читайте: Мы сможем снять ограничения, если будет вакцинировано от коронавируса 70% населения, - Шмыгаль

Правительство США сейчас платит около 700 долларов за курс лечения "Молнупиравиром". Но, по словам Брука Бейкера, профессора права Северо-Восточного университета, который отслеживал переговоры по препарату, цена курса лечения может упасть ниже $10, поскольку конкуренция между производителями, а также масштабы производства растут.

Пока "Молнупиравир" еще не получил одобрения регулирующих органов США или Европы, но над этим вопросом уже тоже работают.

Эксперты говорят, что лекарство имеет огромный потенциал в борьбе с пандемией. Таблетки, как правило, легко производить, транспортировать, хранить и применять, что делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнями доходов, слабой инфраструктурой и ограниченными поставками вакцин.

Также читайте: Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

Автор: 

лекарства (1227) США (27156) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+9
а еще я стал бодрый и активный - хочется съездить по е..блу неколотому антивакцеру без маски !

наверное побочка пфайзера
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27.10.2021 19:57 Ответить
+5
у неколотых антиваксеров от этих таблеток вырастают рога !

сам читал в инструкции о побочках: это пиндосы специально сделали, чтоб сначала пфайзер пропихнуть
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27.10.2021 19:31 Ответить
+5
это ты глюк ходячий... в УПЦ МП

посещаешь эти "заведения"
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27.10.2021 20:01 Ответить
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у неколотых антиваксеров от этих таблеток вырастают рога !

сам читал в инструкции о побочках: это пиндосы специально сделали, чтоб сначала пфайзер пропихнуть
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27.10.2021 19:31 Ответить
а еще я стал бодрый и активный - хочется съездить по е..блу неколотому антивакцеру без маски !

наверное побочка пфайзера
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27.10.2021 19:57 Ответить
это ты глюк ходячий... в УПЦ МП

посещаешь эти "заведения"
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27.10.2021 20:01 Ответить
Анитивакцинаторство обычно заключается в нежелании впрыскивать себе в кровь непонятно что, которое при этом, производит манипуляции с иммунитетом (тобишь организмом), суть которых до конца не понимают сами разработчики...
А таблетки жрут она вполне охотно!!!
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27.10.2021 19:52 Ответить
так же как колбасу из супермакета с такими "Е", что волосы дыбом встают
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27.10.2021 19:59 Ответить
Чи шаверму на вулиці...
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27.10.2021 20:01 Ответить
...Б-Э_Э_Э_Э !

про шаурму было лишнее !
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27.10.2021 20:02 Ответить
ага , там еще и чипируют за одно , вам бл. то от кори прививаться нельзя теперь от ковида , церковь смени .
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27.10.2021 20:48 Ответить
вроде как говорят, что вакцина, снижает риски госпитализации и смерти, а тут еще лекарство, надо для надежности таблетки
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27.10.2021 19:33 Ответить
Это новый вид вакцины, тут уже каждый организм как реагирует, не буду вам подробно описывать, все в инете есть, но в любом случае - смысл вакцины научить организм бороться с болезнью, бывают и такие реакции.
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27.10.2021 19:52 Ответить
зачем заставляют прививаться переболевших на ковид,ведь следуя вашей логике,их организм получил знание гораздо более серьёзное,нежели вакцина.
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27.10.2021 19:57 Ответить
Это не ко мне вопросы, я же не власть
да никто в этом не разбирается, типа коли всем подряд, может лучше будет, но
есть у каждого организма свои индивидуальные особенности, свои реакции, вплоть до аллергических из компонентов вакцины, но для любой власти люди - стадо, к сожалению. Они решили, надо стадо привить.
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27.10.2021 20:02 Ответить
дебил, температура один-два дня от вакинации у многих стандртная реакция организма -
значит вырабатываются антитела

дочка твоего знакомого будет здорова, а ты мед к сра..ке прикладывай !
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27.10.2021 20:05 Ответить
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27.10.2021 20:53 Ответить
Бо Ковід - не вітрянка чи кір, що перехворів і все. Він ближчий до грипу, а від грипу щеплення щороку - і так було десятиліттями. Тому нічого нового і дивного тут не бачу...
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27.10.2021 20:09 Ответить
есть одна интересная странность.
вот если ты заболеешь корью,или ветрянкой,то тебе такой диагноз и напишут!

но за свою долгую жизнь,учитывая что у меня в роду было 7 врачей,сейчас уже осталось 4,я ни разу не то что не видел,а и не слышал,чтобы хоть кому то поставили диагноз ГРИПП!
ставят или ОРЗ или ОРВИ.
если ты скажешь что ОРВИ и есть грипп,то будешь в корне не прав,ибо тогда и ковид ОРВИ!
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27.10.2021 20:26 Ответить
Щось не дуже ти слухав родичів-лікарів... Розшивруй ГРВІ: гостра респіраторна вірусна інфекція - це не назва хвороби, це її тип! І грип, і ковід відносяться до ГРВІ. Респіраторні? Респіраторні! Вірусні? Вірусні
То які питання тоді?
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27.10.2021 20:39 Ответить
ну я ж просил не говорить чепухи.
корь,краснуха,ветрянка...это тоже вирусная инфекция. но никто и никогда,не называл их ОРВИ в анамнезе!
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27.10.2021 20:45 Ответить
Емм, бо вони не респіраторні?
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27.10.2021 20:47 Ответить
это выдержка из ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 Путь передачи инфекции - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и так далее. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей.
Ве́тряна́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-3 [3] о́спа, ветря́нка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Varicella) - острое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C высококонтагиозное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 вирусное заболевание с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 воздушно-капельным путём передачи.
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27.10.2021 20:53 Ответить
Респіраторна інфекція - це не про спосіб передачі взагалі-то, це про ураження. Теж процитую: характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів, інфекційна хвороба верхніх дихальних шляхів.

Кір і вітрянка не є хворобами дихальних шляхів, а грип і ковід є...
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27.10.2021 20:58 Ответить
корь,дифтерия,скарлатина...это как раз связано с дыханием и слизистой...там ещё есть куча подобных инфекций,которые никто и никогда не обозначал как ОРВИ!
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27.10.2021 21:11 Ответить
Ну вполне может быть! И что с того?
Ничего безопасного в природе не существует и смертей например от парацетамола или от водки, гораздо больше чем от Пфайзера!
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27.10.2021 19:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
куда их только класть столько больных? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты

как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло
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27.10.2021 19:55 Ответить
Нучто, зебобики, это есть ваш последний и решительный... Впрочем, не факт, что успеете допеть после экспериментальной вакцины
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27.10.2021 20:11 Ответить
 
 