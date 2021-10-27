Американская компания решила поделиться лицензией на экспериментальное лекарство от COVID-19
Американская фармацевтическая компания Merck решила поделиться с некоммерческой организацией лицензией на свой экспериментальный препарат "Молнупиравир" для лечения COVID-19. Это позволит производить его по всему миру.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
Такой шаг может сделать "Молнупиравир" (который снижает риски госпитализации и смерти у некоторых пациентов) доступным для миллионов людей в странах с низким и средним уровнем доходов.
В октябре компания Merck объявила, что глобальное клиническое исследование показало, что ее противовирусная таблетка вдвое снижала количество госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом с диагнозом от легкой до средней степени тяжести. Теперь компания согласилась поделиться своей лицензией с Патентным пулом лекарственных средств, поддерживаемым Организация Объединенных Наций.
Правительство США сейчас платит около 700 долларов за курс лечения "Молнупиравиром". Но, по словам Брука Бейкера, профессора права Северо-Восточного университета, который отслеживал переговоры по препарату, цена курса лечения может упасть ниже $10, поскольку конкуренция между производителями, а также масштабы производства растут.
Пока "Молнупиравир" еще не получил одобрения регулирующих органов США или Европы, но над этим вопросом уже тоже работают.
Эксперты говорят, что лекарство имеет огромный потенциал в борьбе с пандемией. Таблетки, как правило, легко производить, транспортировать, хранить и применять, что делает их особенно привлекательным вариантом для стран с низким и средним уровнями доходов, слабой инфраструктурой и ограниченными поставками вакцин.
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сам читал в инструкции о побочках: это пиндосы специально сделали, чтоб сначала пфайзер пропихнуть
наверное побочка пфайзера
посещаешь эти "заведения"
А таблетки жрут она вполне охотно!!!
про шаурму было лишнее !
да никто в этом не разбирается, типа коли всем подряд, может лучше будет, но
есть у каждого организма свои индивидуальные особенности, свои реакции, вплоть до аллергических из компонентов вакцины, но для любой власти люди - стадо, к сожалению. Они решили, надо стадо привить.
значит вырабатываются антитела
дочка твоего знакомого будет здорова, а ты мед к сра..ке прикладывай !
вот если ты заболеешь корью,или ветрянкой,то тебе такой диагноз и напишут!
но за свою долгую жизнь,учитывая что у меня в роду было 7 врачей,сейчас уже осталось 4,я ни разу не то что не видел,а и не слышал,чтобы хоть кому то поставили диагноз ГРИПП!
ставят или ОРЗ или ОРВИ.
если ты скажешь что ОРВИ и есть грипп,то будешь в корне не прав,ибо тогда и ковид ОРВИ!
То які питання тоді?
корь,краснуха,ветрянка...это тоже вирусная инфекция. но никто и никогда,не называл их ОРВИ в анамнезе!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 Путь передачи инфекции - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и так далее. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей.
Ве́тряна́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-3 [3] о́спа, ветря́нка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Varicella) - острое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C высококонтагиозное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 вирусное заболевание с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 воздушно-капельным путём передачи.
Кір і вітрянка не є хворобами дихальних шляхів, а грип і ковід є...
Ничего безопасного в природе не существует и смертей например от парацетамола или от водки, гораздо больше чем от Пфайзера!
куда их только класть столько больных? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты
как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло