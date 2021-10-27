Американська компанія вирішила поділитися ліцензією на експериментальні ліки від COVID-19
Американська фармацевтична компанія Merck вирішила поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Це дозволить виробляти його по всьому світу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".
Такий крок може зробити "Молнупіравір" (який знижує ризик госпіталізації та смерті в деяких пацієнтів) доступним для мільйонів людей у країнах з низьким та середнім рівнем доходів.
У жовтні компанія Merck оголосила, що глобальне клінічне дослідження показало — її противірусна таблетка удвічі знизила кількість госпіталізацій та смертей серед пацієнтів із коронавірусом з діагнозом від легкого до середнього ступеня тяжкості. Тепер компанія погодилася поділитися своєю ліцензією з Патентним пулом лікарських засобів, який підтримує Організація Об'єднаних Націй.
Уряд США наразі платить близько 700 доларів за курс лікування "Молнупіравіром". Але, за словами Брука Бейкера, професора права Північно-Східного університету, який відстежував переговори щодо препарату, ціна курсу лікування може впасти нижче як 10 доларів, оскільки конкуренція між виробниками та масштаби виробництва зростають.
Наразі "Молнупіравір" ще не отримав схвалення регулюючих органів США чи Європи, але над цим питанням теж працюють.
Експерти кажуть, що ліки мають величезний потенціал у боротьбі з пандемією. Таблетки, як правило, легко виготовляти, транспортувати, зберігати та застосовувати, що робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями доходів зі слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.
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сам читал в инструкции о побочках: это пиндосы специально сделали, чтоб сначала пфайзер пропихнуть
наверное побочка пфайзера
посещаешь эти "заведения"
А таблетки жрут она вполне охотно!!!
про шаурму было лишнее !
да никто в этом не разбирается, типа коли всем подряд, может лучше будет, но
есть у каждого организма свои индивидуальные особенности, свои реакции, вплоть до аллергических из компонентов вакцины, но для любой власти люди - стадо, к сожалению. Они решили, надо стадо привить.
значит вырабатываются антитела
дочка твоего знакомого будет здорова, а ты мед к сра..ке прикладывай !
вот если ты заболеешь корью,или ветрянкой,то тебе такой диагноз и напишут!
но за свою долгую жизнь,учитывая что у меня в роду было 7 врачей,сейчас уже осталось 4,я ни разу не то что не видел,а и не слышал,чтобы хоть кому то поставили диагноз ГРИПП!
ставят или ОРЗ или ОРВИ.
если ты скажешь что ОРВИ и есть грипп,то будешь в корне не прав,ибо тогда и ковид ОРВИ!
То які питання тоді?
корь,краснуха,ветрянка...это тоже вирусная инфекция. но никто и никогда,не называл их ОРВИ в анамнезе!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 Путь передачи инфекции - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и так далее. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей.
Ве́тряна́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-3 [3] о́спа, ветря́нка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Varicella) - острое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C высококонтагиозное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 вирусное заболевание с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 воздушно-капельным путём передачи.
Кір і вітрянка не є хворобами дихальних шляхів, а грип і ковід є...
Ничего безопасного в природе не существует и смертей например от парацетамола или от водки, гораздо больше чем от Пфайзера!
куда их только класть столько больных? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты
как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло