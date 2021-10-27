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Новини Боротьба з коронавірусом
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Американська компанія вирішила поділитися ліцензією на експериментальні ліки від COVID-19

Американська компанія вирішила поділитися ліцензією на експериментальні ліки від COVID-19

Американська фармацевтична компанія Merck вирішила поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Це дозволить виробляти його по всьому світу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Такий крок може зробити "Молнупіравір" (який знижує ризик госпіталізації та смерті в деяких пацієнтів) доступним для мільйонів людей у ​​країнах з низьким та середнім рівнем доходів.

У жовтні компанія Merck оголосила, що глобальне клінічне дослідження показало — її противірусна таблетка удвічі знизила кількість госпіталізацій та смертей серед пацієнтів із коронавірусом з діагнозом від легкого до середнього ступеня тяжкості. Тепер компанія погодилася поділитися своєю ліцензією з Патентним пулом лікарських засобів, який підтримує Організація Об'єднаних Націй.

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Уряд США наразі платить близько 700 доларів за курс лікування "Молнупіравіром". Але, за словами Брука Бейкера, професора права Північно-Східного університету, який відстежував переговори щодо препарату, ціна курсу лікування може впасти нижче як 10 доларів, оскільки конкуренція між виробниками та масштаби виробництва зростають.

Наразі "Молнупіравір" ще не отримав схвалення регулюючих органів США чи Європи, але над цим питанням теж працюють.

Експерти кажуть, що ліки мають величезний потенціал у боротьбі з пандемією. Таблетки, як правило, легко виготовляти, транспортувати, зберігати та застосовувати, що робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями доходів зі слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські вчені виявили речовини, які можуть запобігати запаленню легень при COVID-19

Автор: 

ліки (1333) США (23417) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+9
а еще я стал бодрый и активный - хочется съездить по е..блу неколотому антивакцеру без маски !

наверное побочка пфайзера
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27.10.2021 19:57 Відповісти
+5
у неколотых антиваксеров от этих таблеток вырастают рога !

сам читал в инструкции о побочках: это пиндосы специально сделали, чтоб сначала пфайзер пропихнуть
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27.10.2021 19:31 Відповісти
+5
это ты глюк ходячий... в УПЦ МП

посещаешь эти "заведения"
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27.10.2021 20:01 Відповісти
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у неколотых антиваксеров от этих таблеток вырастают рога !

сам читал в инструкции о побочках: это пиндосы специально сделали, чтоб сначала пфайзер пропихнуть
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27.10.2021 19:31 Відповісти
а еще я стал бодрый и активный - хочется съездить по е..блу неколотому антивакцеру без маски !

наверное побочка пфайзера
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27.10.2021 19:57 Відповісти
это ты глюк ходячий... в УПЦ МП

посещаешь эти "заведения"
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27.10.2021 20:01 Відповісти
Анитивакцинаторство обычно заключается в нежелании впрыскивать себе в кровь непонятно что, которое при этом, производит манипуляции с иммунитетом (тобишь организмом), суть которых до конца не понимают сами разработчики...
А таблетки жрут она вполне охотно!!!
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27.10.2021 19:52 Відповісти
так же как колбасу из супермакета с такими "Е", что волосы дыбом встают
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27.10.2021 19:59 Відповісти
Чи шаверму на вулиці...
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27.10.2021 20:01 Відповісти
...Б-Э_Э_Э_Э !

про шаурму было лишнее !
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27.10.2021 20:02 Відповісти
ага , там еще и чипируют за одно , вам бл. то от кори прививаться нельзя теперь от ковида , церковь смени .
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27.10.2021 20:48 Відповісти
вроде как говорят, что вакцина, снижает риски госпитализации и смерти, а тут еще лекарство, надо для надежности таблетки
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27.10.2021 19:33 Відповісти
Это новый вид вакцины, тут уже каждый организм как реагирует, не буду вам подробно описывать, все в инете есть, но в любом случае - смысл вакцины научить организм бороться с болезнью, бывают и такие реакции.
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27.10.2021 19:52 Відповісти
зачем заставляют прививаться переболевших на ковид,ведь следуя вашей логике,их организм получил знание гораздо более серьёзное,нежели вакцина.
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27.10.2021 19:57 Відповісти
Это не ко мне вопросы, я же не власть
да никто в этом не разбирается, типа коли всем подряд, может лучше будет, но
есть у каждого организма свои индивидуальные особенности, свои реакции, вплоть до аллергических из компонентов вакцины, но для любой власти люди - стадо, к сожалению. Они решили, надо стадо привить.
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27.10.2021 20:02 Відповісти
дебил, температура один-два дня от вакинации у многих стандртная реакция организма -
значит вырабатываются антитела

дочка твоего знакомого будет здорова, а ты мед к сра..ке прикладывай !
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27.10.2021 20:05 Відповісти
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27.10.2021 20:53 Відповісти
Бо Ковід - не вітрянка чи кір, що перехворів і все. Він ближчий до грипу, а від грипу щеплення щороку - і так було десятиліттями. Тому нічого нового і дивного тут не бачу...
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27.10.2021 20:09 Відповісти
есть одна интересная странность.
вот если ты заболеешь корью,или ветрянкой,то тебе такой диагноз и напишут!

но за свою долгую жизнь,учитывая что у меня в роду было 7 врачей,сейчас уже осталось 4,я ни разу не то что не видел,а и не слышал,чтобы хоть кому то поставили диагноз ГРИПП!
ставят или ОРЗ или ОРВИ.
если ты скажешь что ОРВИ и есть грипп,то будешь в корне не прав,ибо тогда и ковид ОРВИ!
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27.10.2021 20:26 Відповісти
Щось не дуже ти слухав родичів-лікарів... Розшивруй ГРВІ: гостра респіраторна вірусна інфекція - це не назва хвороби, це її тип! І грип, і ковід відносяться до ГРВІ. Респіраторні? Респіраторні! Вірусні? Вірусні
То які питання тоді?
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27.10.2021 20:39 Відповісти
ну я ж просил не говорить чепухи.
корь,краснуха,ветрянка...это тоже вирусная инфекция. но никто и никогда,не называл их ОРВИ в анамнезе!
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27.10.2021 20:45 Відповісти
Емм, бо вони не респіраторні?
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27.10.2021 20:47 Відповісти
это выдержка из ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 Путь передачи инфекции - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания и так далее. Корь является одной из самых заразных болезней в мире, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C контагиозность составляет 90 %, то есть каждый больной заражает 9 из 10 контактировавших с ним неиммунных к кори людей.
Ве́тряна́яhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0#cite_note-3 [3] о́спа, ветря́нка (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. Varicella) - острое https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C высококонтагиозное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 вирусное заболевание с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9 воздушно-капельным путём передачи.
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27.10.2021 20:53 Відповісти
Респіраторна інфекція - це не про спосіб передачі взагалі-то, це про ураження. Теж процитую: характеризується загальним інтоксикаційним синдромом і переважним ураженням слизових оболонок дихальних шляхів, інфекційна хвороба верхніх дихальних шляхів.

Кір і вітрянка не є хворобами дихальних шляхів, а грип і ковід є...
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27.10.2021 20:58 Відповісти
корь,дифтерия,скарлатина...это как раз связано с дыханием и слизистой...там ещё есть куча подобных инфекций,которые никто и никогда не обозначал как ОРВИ!
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27.10.2021 21:11 Відповісти
Ну вполне может быть! И что с того?
Ничего безопасного в природе не существует и смертей например от парацетамола или от водки, гораздо больше чем от Пфайзера!
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27.10.2021 19:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ai2t4o7bFWA
куда их только класть столько больных? ведь больницы переполнены (только в телевизоре) в коридорах лежат невидимые пациенты

как боятся, как злятся, как выкручиваются, чтобы не была известна правда
не больница, а змеиное кубло! полупустое кубло
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27.10.2021 19:55 Відповісти
Нучто, зебобики, это есть ваш последний и решительный... Впрочем, не факт, что успеете допеть после экспериментальной вакцины
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27.10.2021 20:11 Відповісти
 
 