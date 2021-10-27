Американська компанія вирішила поділитися ліцензією на експериментальні ліки від COVID-19

Американська фармацевтична компанія Merck вирішила поділитися ліцензією на свій експериментальний препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Це дозволить виробляти його по всьому світу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

Такий крок може зробити "Молнупіравір" (який знижує ризик госпіталізації та смерті в деяких пацієнтів) доступним для мільйонів людей у ​​країнах з низьким та середнім рівнем доходів.

У жовтні компанія Merck оголосила, що глобальне клінічне дослідження показало — її противірусна таблетка удвічі знизила кількість госпіталізацій та смертей серед пацієнтів із коронавірусом з діагнозом від легкого до середнього ступеня тяжкості. Тепер компанія погодилася поділитися своєю ліцензією з Патентним пулом лікарських засобів, який підтримує Організація Об'єднаних Націй.

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Уряд США наразі платить близько 700 доларів за курс лікування "Молнупіравіром". Але, за словами Брука Бейкера, професора права Північно-Східного університету, який відстежував переговори щодо препарату, ціна курсу лікування може впасти нижче як 10 доларів, оскільки конкуренція між виробниками та масштаби виробництва зростають.

Наразі "Молнупіравір" ще не отримав схвалення регулюючих органів США чи Європи, але над цим питанням теж працюють.

Експерти кажуть, що ліки мають величезний потенціал у боротьбі з пандемією. Таблетки, як правило, легко виготовляти, транспортувати, зберігати та застосовувати, що робить їх особливо привабливим варіантом для країн з низьким та середнім рівнями доходів зі слабкою інфраструктурою та обмеженими поставками вакцин.

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