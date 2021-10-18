УКР
Новини Боротьба з коронавірусом
9 209 26

Українські вчені виявили речовини, які можуть запобігати запаленню легень при COVID-19

Українські вчені виявили речовини, які можуть запобігати гострому запаленню легень при COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Інституту молекулярної біології і генетики НАН України в Facebook.

Так, вчені з Інституту молекулярної біології і генетики НАН України зараз проводять дослідження спільно з Інститутом фізіології ім. Богомольця НАН України знайшли речовини, які можуть впливати на патогенетичні ланцюги коронавірусної хвороби і запобігти гострому запаленню легень.

"Дослідження ще тривають, але попередні їх результати дають підстави вважати, що підібрані сполуки є перспективними для створення в подальшому медичних препаратів, які рятуватимуть від найнебезпечнішого наслідку коронавірусної хвороби - гострого респіраторного дистрес синдрому", - говорітсяв повідомленні.

Зазначається, що вчені поставили собі за мету підібрати речовини, які, впливаючи на відповідний фермент клітин крові - гранулоцитів (нейтрофілів), будуть блокувати розвиток запального процесу.

Згаданий фермент називається протеїнкіназа С бета, він є ключовим для "діяльності" нейтрофільних позаклітинних пасток. Такі пастки здатні вловлювати та затримувати "чужаків" - мікробів. Коли в наш організм потрапляє інфекція – віруси чи бактерії, - гранулоцити вибухають, викидаючи в позаклітинний простір своє ядро, тобто ДНК. Нейтрофільні пастки, власне, - це сіті, "сплетені" з ДНК загиблих клітин крові.

Також читайте: До кінця тижня інноваційні ліки проти коронавірусу доставлять в усі області України, - МОЗ

Проте під дією вірусу SARS-CoV-2 гранулоцити схильні до, образно кажучи, "масового самовбивства"; іншими словами - нейтрофільних позаклітинних пасток, які мали би захистити організм, утворюється настільки багато, що вони призводять, навпаки, до його саморуйнування.

"Упродовж майже півтора року досліджень науковцям вдалося підібрати кілька сполук, які здатні пригнічувати здатність гранулоцитів до неконтрольованого утворення нейтрофільних позаклітинних пасток. Науковці відділу біомедичної хімії ІМБГ виконали комп’ютерне моделювання для передбачення сполук з потрібною біологічною активністю, а відтак синтезували спрогнозовані сполуки.

Від їх тестування на ізольованих лейкоцитах вчені перейшли до серії експериментів in vivo. Цю роботу проводять колеги з відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. Богомольця.

На думку команди науковців, підібрані сполуки мають дуже хороші перспективи в попередженні нейтрофіл-залежних ушкоджень при гострому запаленні легень у пацієнтів з ковідом", - йдеться в повідомленні.

ліки (1358) COVID-19 (19767)
+18
А случайно не под руководством проффессорра Кивы ведутся разработки
18.10.2021 14:38 Відповісти
18.10.2021 14:38 Відповісти
+7
Все может быть, но разработка не против КОВИДа, а против пневмонии в тяжелой форме. Регистрация нового препарата - это таки долгая история.
18.10.2021 14:56 Відповісти
18.10.2021 14:56 Відповісти
+5
а вакцина - самогончик. Каждый день вакцинируюсь
18.10.2021 14:59 Відповісти
18.10.2021 14:59 Відповісти
Коментувати
Вещества это карашо!

https://lurkmore.to/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 лурк
18.10.2021 14:38 Відповісти
18.10.2021 14:38 Відповісти
я думаю, що вавка сцанич першим випробував єнті вєщєства
18.10.2021 14:43 Відповісти
18.10.2021 14:43 Відповісти
методом занюхивания,или "дунул"
18.10.2021 16:19 Відповісти
18.10.2021 16:19 Відповісти
А случайно не под руководством проффессорра Кивы ведутся разработки
18.10.2021 14:38 Відповісти
18.10.2021 14:38 Відповісти
буба осбысто вклав с офшора 40 лимонов позорных долларов в разробку
18.10.2021 14:51 Відповісти
18.10.2021 14:51 Відповісти
ога... методом биосинтеза в жомовой яме. ))
18.10.2021 16:37 Відповісти
18.10.2021 16:37 Відповісти
СМЕШНО, но денежки бюджетные осваивают на УРА ))
18.10.2021 14:39 Відповісти
18.10.2021 14:39 Відповісти
євреї про ті вещества говорили ще з початку ковіду - тетрагідроканабінол звуться!
18.10.2021 14:41 Відповісти
18.10.2021 14:41 Відповісти
Сначала зарегистрируйте и утвердите. Под присмотром Европы. Потом хвастайтесь.
18.10.2021 14:43 Відповісти
18.10.2021 14:43 Відповісти
нууу... это еще далекая перспектива...пока там все это докажется-задокументируется-проверится-перепроверится... коронавирус что-то похитрее придумает (судя по всему)))
18.10.2021 14:46 Відповісти
18.10.2021 14:46 Відповісти
Все может быть, но разработка не против КОВИДа, а против пневмонии в тяжелой форме. Регистрация нового препарата - это таки долгая история.
18.10.2021 14:56 Відповісти
18.10.2021 14:56 Відповісти
в любом случае - действительно путь долог и тернист
18.10.2021 14:58 Відповісти
18.10.2021 14:58 Відповісти
сало с чесноком - наши антибиотики!)
18.10.2021 14:57 Відповісти
18.10.2021 14:57 Відповісти
а вакцина - самогончик. Каждый день вакцинируюсь
18.10.2021 14:59 Відповісти
18.10.2021 14:59 Відповісти
Придбав вже рік тому самогонний апарат. З того часу можливості по виробництву вакцини - необмежені. Роблю різні модифікації - вакцина на сливі, на вишні, на полуниці, на малині, на дубових кубиках...
18.10.2021 15:25 Відповісти
18.10.2021 15:25 Відповісти
звідки цукор? із якої такої Куби?))
18.10.2021 16:23 Відповісти
18.10.2021 16:23 Відповісти
Волинський беру, бо такий на гуртовні. Вихід нормальний, 10 кг цукру - 10 літрів чистісінької прозорої вакцини міцністю 45 градусів.
18.10.2021 17:01 Відповісти
18.10.2021 17:01 Відповісти
Ох і здивували... Та такі речовини знайшли вже давно!
18.10.2021 15:42 Відповісти
18.10.2021 15:42 Відповісти
комплект неполный...где оковыта?
18.10.2021 16:21 Відповісти
18.10.2021 16:21 Відповісти
Неужели САЛО !!!
18.10.2021 16:40 Відповісти
18.10.2021 16:40 Відповісти
В комментах НИКТО не отметил, достижения наших ученых.... В реалиях не верят люди уже ничему и никому... к сожалению...
18.10.2021 16:47 Відповісти
18.10.2021 16:47 Відповісти
Насправді, в ІМБіГ НАНУ дійсно є достойні, міжнародно визнані вчені з високими індексами цитування.
18.10.2021 17:40 Відповісти
18.10.2021 17:40 Відповісти
Так, не вірять, бо нема чому вірити. На цензорі протягом року писали, що українські вчені розробляють і вакцину від ковіда, і ліки від ковіда і ще мільйон класних фішек, але на виході нажаль пшик. Наскільки цей вклад суттєвий може оцінити лише наукове співтовариство, міжнародне, а там про досягнення українських вчених нічого не чутно, хіба що лише про тих, що виїхали і працюють за кордоном.
18.10.2021 18:00 Відповісти
18.10.2021 18:00 Відповісти
Ось ці 'вєщєства': гаряче молоко і перець. Українським вченим терміново премію з бюджети виписати.
18.10.2021 17:55 Відповісти
18.10.2021 17:55 Відповісти
Не шокируйте антиваксеров новым видом чипирования. Они еще 5G усвоить не могут.
18.10.2021 22:12 Відповісти
18.10.2021 22:12 Відповісти
 
 