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Количество пособий на погребение в 2021-м выросло на 15%, - Фонд соцстраха

Количество пособий на погребение в 2021-м выросло на 15%, - Фонд соцстраха

За первые три квартала 2021 года Фонд социального страхования Украины выплатил пособия на погребения семьям 9,3 тыс. работающих украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.

Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Общая сумма назначенных пособий составила 38 млн грн. Помощь начислена семьям умерших или лицам, совершившим захоронение, в размере 4 100 грн", - сказано в сообщении.

Помощь назначают на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Госреестра актов гражданского состояния или оригинала справки о смерти, выданных для получения пособия.

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помощь (7879) похороны (1534) смертность (268) смерть (9251)


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пособия на погребения семьям 9,3 тыс. работающих украинцев
Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года

конец эпохи бедности - эпоха смертей от зеЛоха офшорного
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27.10.2021 19:50 Ответить
пособия на погребения семьям 9,3 тыс. работающих украинцев
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27.10.2021 19:51 Ответить
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27.10.2021 19:53 Ответить
И это еще не предел. Ведь останавливаются предприятия , где в себестоимости производства большая доля дорогого природного газа. Правда надо отметить, что это проблема не только одной Украины.
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27.10.2021 19:58 Ответить
Да, готовь сани летом.... А еще два года назад Украина подходила к отопительному сезону с запасами газа в 22 млрд.куб газа в хранилищах,а в прошлом году с запасом в 25 млрд.куб... Но нам нужны были "новые лиТЦа" в ''Нафтогазе", теперь имеем витренка и ветер в газохранилищах ( особенно когда Беня претендует на 9 млрд.куб газа, т.е на половину из всех зимних запасов )....
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27.10.2021 22:58 Ответить
Помощь начислена семьям умерших или лицам, совершившим захоронение, в размере 4 100 грн", - сказано в сообщении. Источник:
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27.10.2021 20:06 Ответить
Це як би тільки малозабезпеченим. Тобто тих кого соц.забез ховав
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27.10.2021 21:30 Ответить
Кінець епохи бідності ж)
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27.10.2021 20:34 Ответить
 
 