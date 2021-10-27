Количество пособий на погребение в 2021-м выросло на 15%, - Фонд соцстраха
За первые три квартала 2021 года Фонд социального страхования Украины выплатил пособия на погребения семьям 9,3 тыс. работающих украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда, информирует Цензор.НЕТ.
Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
"Общая сумма назначенных пособий составила 38 млн грн. Помощь начислена семьям умерших или лицам, совершившим захоронение, в размере 4 100 грн", - сказано в сообщении.
Помощь назначают на основании свидетельства о смерти и оригинала выписки из Госреестра актов гражданского состояния или оригинала справки о смерти, выданных для получения пособия.
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Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года
конец эпохи бедности - эпоха смертей от зеЛоха офшорного