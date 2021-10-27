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Кількість допомоги на поховання у 2021-му зросла на 15%, - Фонд соцстраху

Кількість допомоги на поховання у 2021-му зросла на 15%, - Фонд соцстраху

За перші три квартали 2021 року Фонд соціального страхування України виплатив допомогу на поховання сім'ям 9,3 тис. працюючих українців.

Про це повідомляє пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

Це на 14,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

"Загальна сума призначених допомог становила 38 млн грн. Допомога нарахована сім'ям померлих або особам, які вчинили поховання, у розмірі 4 100 грн", - сказано у повідомленні.

Допомогу призначають на підставі свідоцтва про смерть та оригінал витягу з Держреєстру актів цивільного стану або оригіналу довідки про смерть, виданих для отримання допомоги.

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допомога (8449) похорон (1289) смертність (195) смерть (6779)


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пособия на погребения семьям 9,3 тыс. работающих украинцев
Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года

конец эпохи бедности - эпоха смертей от зеЛоха офшорного
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27.10.2021 19:50 Відповісти
пособия на погребения семьям 9,3 тыс. работающих украинцев
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27.10.2021 19:51 Відповісти
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27.10.2021 19:53 Відповісти
И это еще не предел. Ведь останавливаются предприятия , где в себестоимости производства большая доля дорогого природного газа. Правда надо отметить, что это проблема не только одной Украины.
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27.10.2021 19:58 Відповісти
Да, готовь сани летом.... А еще два года назад Украина подходила к отопительному сезону с запасами газа в 22 млрд.куб газа в хранилищах,а в прошлом году с запасом в 25 млрд.куб... Но нам нужны были "новые лиТЦа" в ''Нафтогазе", теперь имеем витренка и ветер в газохранилищах ( особенно когда Беня претендует на 9 млрд.куб газа, т.е на половину из всех зимних запасов )....
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27.10.2021 22:58 Відповісти
Помощь начислена семьям умерших или лицам, совершившим захоронение, в размере 4 100 грн", - сказано в сообщении. Источник:
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27.10.2021 20:06 Відповісти
Це як би тільки малозабезпеченим. Тобто тих кого соц.забез ховав
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27.10.2021 21:30 Відповісти
Кінець епохи бідності ж)
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27.10.2021 20:34 Відповісти
 
 