Кількість допомоги на поховання у 2021-му зросла на 15%, - Фонд соцстраху

За перші три квартали 2021 року Фонд соціального страхування України виплатив допомогу на поховання сім'ям 9,3 тис. працюючих українців.

Про це повідомляє пресслужба Фонду, інформує Цензор.НЕТ.

Це на 14,9% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.

"Загальна сума призначених допомог становила 38 млн грн. Допомога нарахована сім'ям померлих або особам, які вчинили поховання, у розмірі 4 100 грн", - сказано у повідомленні.

Допомогу призначають на підставі свідоцтва про смерть та оригінал витягу з Держреєстру актів цивільного стану або оригіналу довідки про смерть, виданих для отримання допомоги.

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