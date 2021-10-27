Украинскому врачу Перебийнису не дали осмотреть Саакашвили

Украинский врач Максим Перебыйнис посетил третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Но осмотреть его медику не дали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, который держит голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении", - рассказал он.

Перебийнис подтвердил, что Саакашвили с сегодняшнего дня отказался от медицинской помощи.

"Он отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, которые облегчают голодовку", - сказал медик.

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Перебийнис настаивает, что Саакашвили ни в коем случае нельзя оставлять без медицинского контроля.

"Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья", - сказал он.