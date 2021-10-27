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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Украинскому врачу Перебийнису не дали осмотреть Саакашвили

Украинскому врачу Перебийнису не дали осмотреть Саакашвили

Украинский врач Максим Перебыйнис посетил третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме в Рустави. Но осмотреть его медику не дали.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Грузия онлайн".

"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, который держит голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении", - рассказал он.

Перебийнис подтвердил, что Саакашвили с сегодняшнего дня отказался от медицинской помощи.

"Он отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, которые облегчают голодовку", - сказал медик.

Читайте: Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это угроза его жизни, - Денисова

Перебийнис настаивает, что Саакашвили ни в коем случае нельзя оставлять без медицинского контроля.

"Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья", - сказал он.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+25
В Украине тысячи зэков...товаришЧ перебейнис не желает озаботится их здоровьем??
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27.10.2021 20:46 Ответить
+14
цей наркоман нікому не цікавий. хай в Грузії в тюрмі чалиться.
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27.10.2021 20:47 Ответить
+10
моторчик запылился.. лопасти пропеллера мухи засидели..
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27.10.2021 20:47 Ответить
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В Украине тысячи зэков...товаришЧ перебейнис не желает озаботится их здоровьем??
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27.10.2021 20:46 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме.
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27.10.2021 20:52 Ответить
зк ему так не заплатят) 600К зп на карточку это вам не шуточки....
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27.10.2021 21:13 Ответить
Так, чомусь здоров'я Чауса його не цікавить...
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28.10.2021 19:36 Ответить
цей наркоман нікому не цікавий. хай в Грузії в тюрмі чалиться.
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27.10.2021 20:47 Ответить
моторчик запылился.. лопасти пропеллера мухи засидели..
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27.10.2021 20:47 Ответить
врачь Пєрєбєйнос - нарколог
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27.10.2021 20:47 Ответить
Анестезиолог, специализируется на реанимации. Но зато депутат, "слуга народа".
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27.10.2021 20:58 Ответить
ти диви, який корисний в усі боки
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27.10.2021 21:08 Ответить
Цьому зеленому реаніматологу самому треба на голодування терміново! барило аж до носа вже!
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27.10.2021 22:15 Ответить
никто не лишал этого мошенника и авантюриста медицинского обслуживания.
Он считает что может шантажировать две страны своей персоной? он может просчитаться. От длительного голодания, даже на меду, можно коньки двинуть. Не восстановиться.
Хотя он такой манипулятор и трус, что это вопрос времени - КОГДА он чудесным образом выйдет из голодания и какую найдет причину, чтобы осчастливить гас всех этим "неожиданным" шагом.
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27.10.2021 20:48 Ответить
ну осмотрел через стекло - живой? живой...
а как он хотел его осмотреть? пощупать?
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27.10.2021 20:53 Ответить
Бідний навіжений, міг же у цей час ганяти голубів хером у Києві. Ось до цього доводять понти перед молодою депутаткою. "Дивись, як я умію!" Сидів би собі на куполі Кабміну, свистів би, махав держаком...
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27.10.2021 20:53 Ответить
чого він туди поперся?
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27.10.2021 20:54 Ответить
Дурник думав що його зустрінуть та віднесуть в президенське крісло, а віднесли до тюрми
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28.10.2021 19:38 Ответить
У мене просте запитання до україського "рвача" Перебийнісу :" Ви скільки сьогодні прийняли українців, а вчора?"
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27.10.2021 20:58 Ответить
Першим на х... післали адвоката, другим рвача. Це інша держава, там грають за їхніми правилами. За чавуса ЗЕолені заплатили Молдові лярдом кубів газу, за гризуна Мішу напевне доведеться платити політичними поступками. А ЗЕ не припускає що грузинські АДвокати і рвачі, просто для понтів, приїдуть сюди відвідувати по наших тюрмах своїх звірят. Будемо дивитись як ЗЕлюшка жидєнько тоді обсереться.
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27.10.2021 21:46 Ответить
Думаю, що для 73% *какая разніца* що там з саакашвілей... Тоже мені *узник совести*....
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27.10.2021 22:03 Ответить
Останній раз запитую: де мільйонні мітинги за свободу *******??? І щось розгубилися зовсім "поцінювачі" Сааки! Давно нас тут ніхто не обзивав "агентами Кремля"!
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27.10.2021 22:20 Ответить
Может просто "нада перестать галадать"???
И с достоинством отсидеть за все свои "художества"???
А не устраивать цирк...
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27.10.2021 23:35 Ответить
Денісова туди поіхала , депутатка від слуг урода Ясько там , сьогодні Перебийніс туди припхався 😠
Невже в Україні все так чудово , що цим людям нічим зайнятися в своїй краіні ?
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28.10.2021 00:53 Ответить
И за чей счет эти все поездки?
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28.10.2021 10:29 Ответить
Таке відчуття що Саакашвілі це екс президент України а не Грузії
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28.10.2021 19:40 Ответить
Ще легко відбувся, могли б і ніс перебити.
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28.10.2021 08:26 Ответить
А Перебищось читав грузинські закони? Можна допускати до арештантів іноземців? Здається ні, вони визнають свою медицину і свій кримільно-процесуальний кодекс і тюрма є тюрма, чи в Україні можна щоб іноземний лікар давав висновки? Рішення суду і якщо буде окремий дозвіл - будь ласка. Але краще лікарю з України відвідати лікарню імені "Мечнікова" в Деніпрі чи інші шпиталі, де є поранені військові і допомогти. Чи можливо Саакашвілі разом із "зеленими" зі зброєю в руках захищали Україні і нас і там отримав пораненяя?
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28.10.2021 08:44 Ответить
Надо было пообещать грузинским властям что он при осмотре перебьет нос михуилу! Тогда бы пустили
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28.10.2021 11:12 Ответить
 
 