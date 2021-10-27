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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі

Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі

Український лікар Максим Перебийніс відвідав третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці у Руставі. Та оглянути його медику не дали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Грузия онлайн".

"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього, і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування впродовж 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження", - розповів він.

Перебийніс підтвердив, що Саакашвілі від сьогодні відмовився від медичної допомоги.

"Він відмовляється здавати аналізи та проходити медичні процедури, які полегшують голодування", - сказав медик.

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Перебийніс наполягає, що Саакашвілі в жодному разі не можна залишати без медичного контролю.

"Я не знаю, як це забезпечити, тому що потрібні різні аналізи, йому потрібне регулярне спостереження та контроль. Йому потрібні додаткові ліки для підтримки фізичного здоров'я", - сказав він.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+25
В Украине тысячи зэков...товаришЧ перебейнис не желает озаботится их здоровьем??
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27.10.2021 20:46 Відповісти
+14
цей наркоман нікому не цікавий. хай в Грузії в тюрмі чалиться.
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27.10.2021 20:47 Відповісти
+10
моторчик запылился.. лопасти пропеллера мухи засидели..
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27.10.2021 20:47 Відповісти
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В Украине тысячи зэков...товаришЧ перебейнис не желает озаботится их здоровьем??
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27.10.2021 20:46 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме.
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27.10.2021 20:52 Відповісти
зк ему так не заплатят) 600К зп на карточку это вам не шуточки....
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27.10.2021 21:13 Відповісти
Так, чомусь здоров'я Чауса його не цікавить...
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28.10.2021 19:36 Відповісти
цей наркоман нікому не цікавий. хай в Грузії в тюрмі чалиться.
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27.10.2021 20:47 Відповісти
моторчик запылился.. лопасти пропеллера мухи засидели..
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27.10.2021 20:47 Відповісти
врачь Пєрєбєйнос - нарколог
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27.10.2021 20:47 Відповісти
Анестезиолог, специализируется на реанимации. Но зато депутат, "слуга народа".
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27.10.2021 20:58 Відповісти
ти диви, який корисний в усі боки
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27.10.2021 21:08 Відповісти
Цьому зеленому реаніматологу самому треба на голодування терміново! барило аж до носа вже!
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27.10.2021 22:15 Відповісти
никто не лишал этого мошенника и авантюриста медицинского обслуживания.
Он считает что может шантажировать две страны своей персоной? он может просчитаться. От длительного голодания, даже на меду, можно коньки двинуть. Не восстановиться.
Хотя он такой манипулятор и трус, что это вопрос времени - КОГДА он чудесным образом выйдет из голодания и какую найдет причину, чтобы осчастливить гас всех этим "неожиданным" шагом.
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27.10.2021 20:48 Відповісти
ну осмотрел через стекло - живой? живой...
а как он хотел его осмотреть? пощупать?
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27.10.2021 20:53 Відповісти
Бідний навіжений, міг же у цей час ганяти голубів хером у Києві. Ось до цього доводять понти перед молодою депутаткою. "Дивись, як я умію!" Сидів би собі на куполі Кабміну, свистів би, махав держаком...
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27.10.2021 20:53 Відповісти
чого він туди поперся?
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27.10.2021 20:54 Відповісти
Дурник думав що його зустрінуть та віднесуть в президенське крісло, а віднесли до тюрми
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28.10.2021 19:38 Відповісти
У мене просте запитання до україського "рвача" Перебийнісу :" Ви скільки сьогодні прийняли українців, а вчора?"
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27.10.2021 20:58 Відповісти
Першим на х... післали адвоката, другим рвача. Це інша держава, там грають за їхніми правилами. За чавуса ЗЕолені заплатили Молдові лярдом кубів газу, за гризуна Мішу напевне доведеться платити політичними поступками. А ЗЕ не припускає що грузинські АДвокати і рвачі, просто для понтів, приїдуть сюди відвідувати по наших тюрмах своїх звірят. Будемо дивитись як ЗЕлюшка жидєнько тоді обсереться.
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27.10.2021 21:46 Відповісти
Думаю, що для 73% *какая разніца* що там з саакашвілей... Тоже мені *узник совести*....
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27.10.2021 22:03 Відповісти
Останній раз запитую: де мільйонні мітинги за свободу *******??? І щось розгубилися зовсім "поцінювачі" Сааки! Давно нас тут ніхто не обзивав "агентами Кремля"!
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27.10.2021 22:20 Відповісти
Может просто "нада перестать галадать"???
И с достоинством отсидеть за все свои "художества"???
А не устраивать цирк...
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27.10.2021 23:35 Відповісти
Денісова туди поіхала , депутатка від слуг урода Ясько там , сьогодні Перебийніс туди припхався 😠
Невже в Україні все так чудово , що цим людям нічим зайнятися в своїй краіні ?
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28.10.2021 00:53 Відповісти
И за чей счет эти все поездки?
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28.10.2021 10:29 Відповісти
Таке відчуття що Саакашвілі це екс президент України а не Грузії
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28.10.2021 19:40 Відповісти
Ще легко відбувся, могли б і ніс перебити.
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28.10.2021 08:26 Відповісти
А Перебищось читав грузинські закони? Можна допускати до арештантів іноземців? Здається ні, вони визнають свою медицину і свій кримільно-процесуальний кодекс і тюрма є тюрма, чи в Україні можна щоб іноземний лікар давав висновки? Рішення суду і якщо буде окремий дозвіл - будь ласка. Але краще лікарю з України відвідати лікарню імені "Мечнікова" в Деніпрі чи інші шпиталі, де є поранені військові і допомогти. Чи можливо Саакашвілі разом із "зеленими" зі зброєю в руках захищали Україні і нас і там отримав пораненяя?
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28.10.2021 08:44 Відповісти
Надо было пообещать грузинским властям что он при осмотре перебьет нос михуилу! Тогда бы пустили
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28.10.2021 11:12 Відповісти
 
 