Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі

Український лікар Максим Перебийніс відвідав третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці у Руставі. Та оглянути його медику не дали.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Грузия онлайн".

"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього, і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування впродовж 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження", - розповів він.

Перебийніс підтвердив, що Саакашвілі від сьогодні відмовився від медичної допомоги.

"Він відмовляється здавати аналізи та проходити медичні процедури, які полегшують голодування", - сказав медик.

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Перебийніс наполягає, що Саакашвілі в жодному разі не можна залишати без медичного контролю.

"Я не знаю, як це забезпечити, тому що потрібні різні аналізи, йому потрібне регулярне спостереження та контроль. Йому потрібні додаткові ліки для підтримки фізичного здоров'я", - сказав він.