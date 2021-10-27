Українському лікарю Перебийносу не дали оглянути Саакашвілі
Український лікар Максим Перебийніс відвідав третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у в'язниці у Руставі. Та оглянути його медику не дали.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Грузия онлайн".
"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього, і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування впродовж 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження", - розповів він.
Перебийніс підтвердив, що Саакашвілі від сьогодні відмовився від медичної допомоги.
"Він відмовляється здавати аналізи та проходити медичні процедури, які полегшують голодування", - сказав медик.
Перебийніс наполягає, що Саакашвілі в жодному разі не можна залишати без медичного контролю.
"Я не знаю, як це забезпечити, тому що потрібні різні аналізи, йому потрібне регулярне спостереження та контроль. Йому потрібні додаткові ліки для підтримки фізичного здоров'я", - сказав він.
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Он считает что может шантажировать две страны своей персоной? он может просчитаться. От длительного голодания, даже на меду, можно коньки двинуть. Не восстановиться.
Хотя он такой манипулятор и трус, что это вопрос времени - КОГДА он чудесным образом выйдет из голодания и какую найдет причину, чтобы осчастливить гас всех этим "неожиданным" шагом.
а как он хотел его осмотреть? пощупать?
И с достоинством отсидеть за все свои "художества"???
А не устраивать цирк...
Невже в Україні все так чудово , що цим людям нічим зайнятися в своїй краіні ?