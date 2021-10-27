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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки. Це загроза його життю, - Денісова

Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки. Це загроза його життю, - Денісова

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого зараз утримують в Руставській в'язниці, відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені стало відомо, що громадянин України Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в пенітенціарній установі №12 м. Руставі та голодує 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки", - зазначила Денісова.

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"Це є загрозою його життю. У разі погіршення стану здоров'я Міхеіла, прошу негайного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільній установі", - додала омбудсмен.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1852) Денісова Людмила (883) омбудсмен (479) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+14
Сам незаконно пересек 2 границы. Сам прекрасно знал, шо его в Грузии ждет цугундер. Сам отказывается от мед. поддержки. Так кто, курва, ему доктор?????
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27.10.2021 17:06 Відповісти
+12
Та и хер с ним, Госпаде...
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27.10.2021 17:01 Відповісти
+11
а если подойти к вопросу кормления с другой стороны ?
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27.10.2021 17:07 Відповісти
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Та и хер с ним, Госпаде...
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27.10.2021 17:01 Відповісти
А шо там с клетчатым одеялом, еще на привезли? Говорят, сильно помогает таким клоунам, проверено в Украине.
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27.10.2021 17:02 Відповісти
Но не в Грузии!
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27.10.2021 22:27 Відповісти
Сам незаконно пересек 2 границы. Сам прекрасно знал, шо его в Грузии ждет цугундер. Сам отказывается от мед. поддержки. Так кто, курва, ему доктор?????
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27.10.2021 17:06 Відповісти
а если подойти к вопросу кормления с другой стороны ?
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27.10.2021 17:07 Відповісти
Та не переймайся! Він не самогубець.
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27.10.2021 17:08 Відповісти
Міхо, ти б щє пірнув у вигрєбну яму, бо тобі так захотілося!) Саме пірнуло -саме й вигрібай! Ясько тобі в поміч! Ти ще й пєдофілом виявився! Діма Гондон нєіствуствуєт! Його до тебе не пустили!
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27.10.2021 17:12 Відповісти
По закону в случае угрозы жизни в результате голодовки разрешено принудительное кормление.
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27.10.2021 17:16 Відповісти
Б*ть.Кожен пердь жирної і тупої кокаїнової свинюки показують, яка лише купу проблем та ганьби Україні принесла.-(
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27.10.2021 17:20 Відповісти
Цитуючи Лія Ахеджакову із "Службового роману" : "Да на нем пахать нужно"!
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27.10.2021 17:28 Відповісти
А он уже недееспособен? Это его решение
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27.10.2021 17:33 Відповісти
Священное право патриота хотеть умереть на Родине.
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27.10.2021 17:48 Відповісти
Это его выбор.
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27.10.2021 18:04 Відповісти
Собаке......
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27.10.2021 18:19 Відповісти
Саакашвили ничего не угрожает, странно, что Денисова не знает, если, действительно, голодание будет угрожать жизни человека, его начинают, принудительно кормить.
Если мне не изменяет память, так ,,кормили,, академика Сахарова....
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27.10.2021 18:40 Відповісти
Шлепер. Кого це повинно цікавити?
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27.10.2021 18:54 Відповісти
Карлсон забил на малыша,выплеснув на него остатки зацвевшего варенья,нервно курит самокрутку,пытаясь запустить спинной движок,чтоб ....... от фаворита-конкурента...
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27.10.2021 19:07 Відповісти
Саакашвили необходимо спасать , не нужно действовать по сценарию Кремля , цель которого - физически уничтожить личного врага Путина .
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27.10.2021 19:19 Відповісти
я поддерживаю эвтаназию. Мужчина принял решение, мужчина сделает
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27.10.2021 20:25 Відповісти
Денісова, поїдь на раху і в Крим, пдивись як там москалі знущаються над громадянами України !!!!!!
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27.10.2021 20:29 Відповісти
Хоч би як би ми, не відносились до Міхеіла Саакашвілі, з розумінням/повагою чи з невагою! Але! Не розумію! Як можна, прийнявши повністю громадянство іншої країни (в даному випадку - нашої України!)- паралельно, прагнути щось досягти, в політичному напрямку іншої країни?! Це - що, "сиджу на двох стільцях"?! Я розумію занепокоєння пана Саакашвілі рідною Грузією, але тоді не потрібно, було б приймати посаду держслужбовця іншої держави -України! Бо тепер є колізія, між дипломатичними секторами України та дружньої Грузії!
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27.10.2021 20:47 Відповісти
Своєю жирною дупою він намагається сидіти на кількох стільцях відразу. Так зрозуміло?

У нього там ще й паспорт Ізраїлю, Кіпру, Мальти десь у загашнику є
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27.10.2021 21:24 Відповісти
Осталось дождаться,когда карлсона будут *кормить*,трубочкой в рот или в попу.Предполагаю,что обеими способами,не чистя трубочку.Заслужил.
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27.10.2021 22:23 Відповісти
какая радость местной подбарыжной ботве.
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28.10.2021 04:02 Відповісти
денисова занималась бы лучше нашими патриотами в раше
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28.10.2021 07:25 Відповісти
 
 