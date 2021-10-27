Саакашвілі відмовився від будь-якої медичної підтримки. Це загроза його життю, - Денісова

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого зараз утримують в Руставській в'язниці, відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені стало відомо, що громадянин України Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в пенітенціарній установі №12 м. Руставі та голодує 27-й день, відмовився від будь-якої медичної підтримки", - зазначила Денісова.

Читайте також: Або смерть, або свобода: Саакашвілі категорично відмовляється від переведення до тюремної лікарні у Глдані

"Це є загрозою його життю. У разі погіршення стану здоров'я Міхеіла, прошу негайного реагування та надання професійної медичної підтримки у цивільній установі", - додала омбудсмен.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.