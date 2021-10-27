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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это угроза его жизни, - Денисова

Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это угроза его жизни, - Денисова

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который в настоящее время содержится в Руставской тюрьме, отказался от какой-либо медицинской поддержки.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

 "Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки", - отметила Денисова.

"Это является угрозой его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу немедленного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском учреждении", - добавила омбудсмен.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

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Автор: 

Грузия (4504) Денисова Людмила (996) омбудсмен (602) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+14
Сам незаконно пересек 2 границы. Сам прекрасно знал, шо его в Грузии ждет цугундер. Сам отказывается от мед. поддержки. Так кто, курва, ему доктор?????
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27.10.2021 17:06 Ответить
+12
Та и хер с ним, Госпаде...
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27.10.2021 17:01 Ответить
+11
а если подойти к вопросу кормления с другой стороны ?
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27.10.2021 17:07 Ответить
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Та и хер с ним, Госпаде...
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27.10.2021 17:01 Ответить
А шо там с клетчатым одеялом, еще на привезли? Говорят, сильно помогает таким клоунам, проверено в Украине.
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27.10.2021 17:02 Ответить
Но не в Грузии!
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27.10.2021 22:27 Ответить
Сам незаконно пересек 2 границы. Сам прекрасно знал, шо его в Грузии ждет цугундер. Сам отказывается от мед. поддержки. Так кто, курва, ему доктор?????
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27.10.2021 17:06 Ответить
а если подойти к вопросу кормления с другой стороны ?
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27.10.2021 17:07 Ответить
Та не переймайся! Він не самогубець.
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27.10.2021 17:08 Ответить
Міхо, ти б щє пірнув у вигрєбну яму, бо тобі так захотілося!) Саме пірнуло -саме й вигрібай! Ясько тобі в поміч! Ти ще й пєдофілом виявився! Діма Гондон нєіствуствуєт! Його до тебе не пустили!
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27.10.2021 17:12 Ответить
По закону в случае угрозы жизни в результате голодовки разрешено принудительное кормление.
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27.10.2021 17:16 Ответить
Б*ть.Кожен пердь жирної і тупої кокаїнової свинюки показують, яка лише купу проблем та ганьби Україні принесла.-(
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27.10.2021 17:20 Ответить
Цитуючи Лія Ахеджакову із "Службового роману" : "Да на нем пахать нужно"!
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27.10.2021 17:28 Ответить
А он уже недееспособен? Это его решение
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27.10.2021 17:33 Ответить
Священное право патриота хотеть умереть на Родине.
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27.10.2021 17:48 Ответить
Это его выбор.
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27.10.2021 18:04 Ответить
Собаке......
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27.10.2021 18:19 Ответить
Саакашвили ничего не угрожает, странно, что Денисова не знает, если, действительно, голодание будет угрожать жизни человека, его начинают, принудительно кормить.
Если мне не изменяет память, так ,,кормили,, академика Сахарова....
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27.10.2021 18:40 Ответить
Шлепер. Кого це повинно цікавити?
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27.10.2021 18:54 Ответить
Карлсон забил на малыша,выплеснув на него остатки зацвевшего варенья,нервно курит самокрутку,пытаясь запустить спинной движок,чтоб ....... от фаворита-конкурента...
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27.10.2021 19:07 Ответить
Саакашвили необходимо спасать , не нужно действовать по сценарию Кремля , цель которого - физически уничтожить личного врага Путина .
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27.10.2021 19:19 Ответить
я поддерживаю эвтаназию. Мужчина принял решение, мужчина сделает
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27.10.2021 20:25 Ответить
Денісова, поїдь на раху і в Крим, пдивись як там москалі знущаються над громадянами України !!!!!!
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27.10.2021 20:29 Ответить
Хоч би як би ми, не відносились до Міхеіла Саакашвілі, з розумінням/повагою чи з невагою! Але! Не розумію! Як можна, прийнявши повністю громадянство іншої країни (в даному випадку - нашої України!)- паралельно, прагнути щось досягти, в політичному напрямку іншої країни?! Це - що, "сиджу на двох стільцях"?! Я розумію занепокоєння пана Саакашвілі рідною Грузією, але тоді не потрібно, було б приймати посаду держслужбовця іншої держави -України! Бо тепер є колізія, між дипломатичними секторами України та дружньої Грузії!
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27.10.2021 20:47 Ответить
Своєю жирною дупою він намагається сидіти на кількох стільцях відразу. Так зрозуміло?

У нього там ще й паспорт Ізраїлю, Кіпру, Мальти десь у загашнику є
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27.10.2021 21:24 Ответить
Осталось дождаться,когда карлсона будут *кормить*,трубочкой в рот или в попу.Предполагаю,что обеими способами,не чистя трубочку.Заслужил.
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27.10.2021 22:23 Ответить
какая радость местной подбарыжной ботве.
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28.10.2021 04:02 Ответить
денисова занималась бы лучше нашими патриотами в раше
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28.10.2021 07:25 Ответить
 
 