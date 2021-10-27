Саакашвили отказался от какой-либо медицинской поддержки. Это угроза его жизни, - Денисова
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который в настоящее время содержится в Руставской тюрьме, отказался от какой-либо медицинской поддержки.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что мне стало известно, что гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки", - отметила Денисова.
"Это является угрозой его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михеила, прошу немедленного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском учреждении", - добавила омбудсмен.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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Если мне не изменяет память, так ,,кормили,, академика Сахарова....
У нього там ще й паспорт Ізраїлю, Кіпру, Мальти десь у загашнику є