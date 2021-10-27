Денисова прибыла в Руставскую тюрьму для проверки условий содержания Саакашвили. ФОТО
Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сегодня утром прибыла в пенитенциарное учреждение №12 г. Рустави (Грузия) с целью посещения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Об этом Денисова проинформировала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Начинаю посещение гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи", - отметила Денисова.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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