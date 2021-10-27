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Новости Фото Задержание Саакашвили в Грузии
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Денисова прибыла в Руставскую тюрьму для проверки условий содержания Саакашвили. ФОТО

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова сегодня утром прибыла в пенитенциарное учреждение №12 г. Рустави (Грузия) с целью посещения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом Денисова проинформировала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Начинаю посещение гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарном учреждении №12 г. Рустави (Грузия) с целью проверки условий содержания, состояния его здоровья и оказания медицинской помощи", - отметила Денисова.

Денисова прибыла в Руставскую тюрьму для проверки условий содержания Саакашвили 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омбудсмен Денисова посетит Саакашвили в тюрьме: Проверит соблюдение прав и условия содержания

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

Грузия (4504) Денисова Людмила (996) Саакашвили Михеил (3307) тюрьма (825)


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Топ комментарии
+7
Спектакль. Да у Михо все хорошо. А Денисовой есть кого проведывать в рашистких тюрьмах. Но тут же Пиара больше!
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27.10.2021 09:54 Ответить
+6
Почему она ездит только к известным людям, к Сенцову а теперь к Карлсону, а остальные украинцы её не интересуют.
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27.10.2021 09:54 Ответить
+6
бюджетные деньги расходуют на клоуна-пдра
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27.10.2021 09:55 Ответить
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Заведите ее в какой-то секонд хенд,переоденьте
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27.10.2021 09:49 Ответить
да уж.. свитер Boys зачетный
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27.10.2021 09:53 Ответить
Да там все "зачетное".Такое впечатление,что она свой прикид на помойке отыскала.
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27.10.2021 09:56 Ответить
Ну не все же такие модники и богатые, как твоя тимошенчиха юля.
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09.11.2021 19:53 Ответить
пусть у себя проверит на адекватность начальницу отдела кадров и поинтересуется ее отношением к правам человека а именно сотрудникам, этой бешеной собаки
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27.10.2021 09:51 Ответить
Спектакль. Да у Михо все хорошо. А Денисовой есть кого проведывать в рашистких тюрьмах. Но тут же Пиара больше!
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27.10.2021 09:54 Ответить
Почему она ездит только к известным людям, к Сенцову а теперь к Карлсону, а остальные украинцы её не интересуют.
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27.10.2021 09:54 Ответить
бюджетные деньги расходуют на клоуна-пдра
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27.10.2021 09:55 Ответить
Украина своих не бросает ! Личного врага Путина необходимо спасать от мести Кремля.
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27.10.2021 09:58 Ответить
Его туда никто не посылал! Он хотел снова вернуться в грузинскую политику но грузины ему не верят.
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27.10.2021 10:04 Ответить
Саша, заберите этого гон..на себе и спасайте этого гон..на лично. Шо вы тут ЗЕлёные сопли распускаете? Билет-аэропорт-Тбилиси.
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27.10.2021 10:44 Ответить
Сам себя тр… , любитель незаконных пересечений границ ! Денисова, а ты в Крыму поинтересуйся содержанием абсолютно незаконно удерживаемых украинцев
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27.10.2021 10:11 Ответить
Як оператвино прибули на захист простого "реформатора" зеленої команди, а як же військові, які знаходяться в реальному полоні і два роки мертва тиша?
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27.10.2021 10:19 Ответить
***.. Матінко заступнице ти наша пресвята, поїдь на раху і подивись як там по кремльовских темницях мордують українців. А тут за жирного пд-са впряглась х.з.н. за що .... А мож то "...пад личним ЗЕкантролем.." просирають гроші пересічних
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27.10.2021 10:29 Ответить
За той авіапереліт і командіровочні мож цілу фуру балонів кисню купити для українців
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27.10.2021 10:31 Ответить
Она по всем нелегалам разъезжает за бюджетные бабки или Карлсон имеет преференции?
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27.10.2021 10:42 Ответить
Привет Карлсону передавайте
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27.10.2021 10:47 Ответить
Не понимаю. Когда Михась хотел прыгать с крыши дома его уговорили этого не делать. Теперь он поехал в Грузию, чтобы сесть в тюрьму! Человек развлекается как умеет, что вы с ним цацкаетесь!
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27.10.2021 10:54 Ответить
Коли вже закінчиться ця саакашвіліада, ну прямо пуп Землі.
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27.10.2021 11:09 Ответить
Денисова прибыла... для проверки ? Как-то сформулировано по-дэбильному
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27.10.2021 11:14 Ответить
Я , что, только один не понимаю - а назачем он Украине нужен ???
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27.10.2021 13:30 Ответить
Да потому, что он гражданин Украины, а ты что, не знал об этом???
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09.11.2021 19:59 Ответить
Де юре - вроде как да...
А по факту?
Скорее я - это испанский лётчик...
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09.11.2021 20:11 Ответить
 
 