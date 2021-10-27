Денісова прибула до Руставської в'язниці для перевірки умов утримання Саакашвілі. ФОТО

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова сьогодні вранці прибула до пенітенціарної установи №12 м. Руставі (Грузія) з метою відвідання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це Денісова проінформувала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаю відвідування громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 м. Руставі (Грузія) з метою перевірки умов тримання, стану його здоров’я та надання медичної допомоги", - зазначила Денисова.

Читайте: Саакашвілі відмовився лягати до тюремної лікарні, - адвокат

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.