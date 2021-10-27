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Новини Фото Затримання Саакашвілі в Грузії
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Денісова прибула до Руставської в'язниці для перевірки умов утримання Саакашвілі. ФОТО

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова сьогодні вранці прибула до пенітенціарної установи №12 м. Руставі (Грузія) з метою відвідання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це Денісова проінформувала на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочинаю відвідування громадянина України, Голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі у пенітенціарній установі №12 м. Руставі (Грузія) з метою перевірки умов тримання, стану його здоров’я та надання медичної допомоги", - зазначила Денисова.

Денісова прибула до Руставської вязниці для перевірки умов утримання Саакашвілі 01

Читайте: Саакашвілі відмовився лягати до тюремної лікарні, - адвокат

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

Грузія (1852) Денісова Людмила (883) Саакашвілі Міхеіл (2155) в’язниця (442)


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Топ коментарі
+7
Спектакль. Да у Михо все хорошо. А Денисовой есть кого проведывать в рашистких тюрьмах. Но тут же Пиара больше!
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27.10.2021 09:54 Відповісти
+6
Почему она ездит только к известным людям, к Сенцову а теперь к Карлсону, а остальные украинцы её не интересуют.
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27.10.2021 09:54 Відповісти
+6
бюджетные деньги расходуют на клоуна-пдра
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27.10.2021 09:55 Відповісти
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27.10.2021 09:49 Відповісти
да уж.. свитер Boys зачетный
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27.10.2021 09:53 Відповісти
Да там все "зачетное".Такое впечатление,что она свой прикид на помойке отыскала.
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27.10.2021 09:56 Відповісти
Ну не все же такие модники и богатые, как твоя тимошенчиха юля.
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09.11.2021 19:53 Відповісти
пусть у себя проверит на адекватность начальницу отдела кадров и поинтересуется ее отношением к правам человека а именно сотрудникам, этой бешеной собаки
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27.10.2021 09:51 Відповісти
Спектакль. Да у Михо все хорошо. А Денисовой есть кого проведывать в рашистких тюрьмах. Но тут же Пиара больше!
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27.10.2021 09:54 Відповісти
Почему она ездит только к известным людям, к Сенцову а теперь к Карлсону, а остальные украинцы её не интересуют.
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27.10.2021 09:54 Відповісти
бюджетные деньги расходуют на клоуна-пдра
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27.10.2021 09:55 Відповісти
Украина своих не бросает ! Личного врага Путина необходимо спасать от мести Кремля.
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27.10.2021 09:58 Відповісти
Его туда никто не посылал! Он хотел снова вернуться в грузинскую политику но грузины ему не верят.
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27.10.2021 10:04 Відповісти
Саша, заберите этого гон..на себе и спасайте этого гон..на лично. Шо вы тут ЗЕлёные сопли распускаете? Билет-аэропорт-Тбилиси.
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27.10.2021 10:44 Відповісти
Сам себя тр… , любитель незаконных пересечений границ ! Денисова, а ты в Крыму поинтересуйся содержанием абсолютно незаконно удерживаемых украинцев
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27.10.2021 10:11 Відповісти
Як оператвино прибули на захист простого "реформатора" зеленої команди, а як же військові, які знаходяться в реальному полоні і два роки мертва тиша?
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27.10.2021 10:19 Відповісти
***.. Матінко заступнице ти наша пресвята, поїдь на раху і подивись як там по кремльовских темницях мордують українців. А тут за жирного пд-са впряглась х.з.н. за що .... А мож то "...пад личним ЗЕкантролем.." просирають гроші пересічних
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27.10.2021 10:29 Відповісти
За той авіапереліт і командіровочні мож цілу фуру балонів кисню купити для українців
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27.10.2021 10:31 Відповісти
Она по всем нелегалам разъезжает за бюджетные бабки или Карлсон имеет преференции?
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27.10.2021 10:42 Відповісти
Привет Карлсону передавайте
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27.10.2021 10:47 Відповісти
Не понимаю. Когда Михась хотел прыгать с крыши дома его уговорили этого не делать. Теперь он поехал в Грузию, чтобы сесть в тюрьму! Человек развлекается как умеет, что вы с ним цацкаетесь!
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27.10.2021 10:54 Відповісти
Коли вже закінчиться ця саакашвіліада, ну прямо пуп Землі.
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27.10.2021 11:09 Відповісти
Денисова прибыла... для проверки ? Как-то сформулировано по-дэбильному
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27.10.2021 11:14 Відповісти
Я , что, только один не понимаю - а назачем он Украине нужен ???
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27.10.2021 13:30 Відповісти
Да потому, что он гражданин Украины, а ты что, не знал об этом???
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09.11.2021 19:59 Відповісти
Де юре - вроде как да...
А по факту?
Скорее я - это испанский лётчик...
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09.11.2021 20:11 Відповісти
 
 