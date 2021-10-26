Саакашвілі відмовився лягати до тюремної лікарні, - адвокат

Експрезидент Грузії дуже слабкий, і йому вже двічі була потрібна реанімація. Але він відмовляється від переведення до тюремної лікарні.

Про це заявив один із адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Онлайн".

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці", - оприлюднив він лист Саакашвілі.

Гварамія зазначив, що Саакашвілі погано почувається.

Читайте також: Саакашвілі не потребує госпіталізації до міської клініки. Буде потреба - його переведуть до тюремної лікарні, - голова МОЗ Грузії Тикарадзе

"Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням", - сказав адвокат.

Він зазначив, що експрезиденту двічі була потрібна реанімація.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.