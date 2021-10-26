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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Саакашвілі відмовився лягати до тюремної лікарні, - адвокат

Саакашвілі відмовився лягати до тюремної лікарні, - адвокат

Експрезидент Грузії дуже слабкий, і йому вже двічі була потрібна реанімація. Але він відмовляється від переведення до тюремної лікарні.

Про це заявив один із адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия Онлайн".

"Яким би не був стан мого здоров'я, я відмовляюся від переведення в лікарню при Глданській в'язниці і волію залишатися там, де я зараз, доки цю ситуацію не завершить або моя смерть, або моє звільнення. У будь-якому випадку, я відмовляюся від мого переведення до Глданської в'язниці", - оприлюднив він лист Саакашвілі.

Гварамія зазначив, що Саакашвілі погано почувається.

Читайте також: Саакашвілі не потребує госпіталізації до міської клініки. Буде потреба - його переведуть до тюремної лікарні, - голова МОЗ Грузії Тикарадзе

"Його тіло помітно ослабло, він важко прокидається вранці, у нього слабкість у кінцівках, суглобах, проблеми з пересуванням", - сказав адвокат.

Він зазначив, що експрезиденту двічі була потрібна реанімація.

Як повідомлялося, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1852) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+15
Ти за весь народ Украіни не маєш права базікати 😠
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26.10.2021 23:59 Відповісти
+12
да и хрен с ним... украинцам вообще насрать на него.. очень бед он наделал вместе с офшорным президентом зеленским Украине
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26.10.2021 23:49 Відповісти
+8
он не ложится-
пропеллер мешает
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27.10.2021 00:00 Відповісти
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да и хрен с ним... украинцам вообще насрать на него.. очень бед он наделал вместе с офшорным президентом зеленским Украине
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26.10.2021 23:49 Відповісти
Говорит нет!! лучше положите меня сразу в морг... устал я по крышам бегать...
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26.10.2021 23:52 Відповісти
Михо держись украинский народ весь с тобой!
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26.10.2021 23:54 Відповісти
Ти за весь народ Украіни не маєш права базікати 😠
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26.10.2021 23:59 Відповісти
Петрович, ты что тоже галстуком закусываешь ,ладно скажи что пошутил
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27.10.2021 00:21 Відповісти
От, ти дурнуватий йошко! Який ти «народ України»!?)))
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27.10.2021 00:45 Відповісти
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27.10.2021 02:17 Відповісти
Наш Міхо балуваний.
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26.10.2021 23:54 Відповісти
он не ложится-
пропеллер мешает
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27.10.2021 00:00 Відповісти
Ребята я вас умоляю! Вспомните Михо-майданчик! Михо ночь провел в палатке а потом сбежал с этих не человеческих условий! Я думаю что никакой там голодовки нет и не было!
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27.10.2021 00:04 Відповісти
Він п'є натуральні соки з медом !
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27.10.2021 00:06 Відповісти
так это не голодовка а диета!
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27.10.2021 00:18 Відповісти
вот
а больница не может обеспечить ему полноценное
качественное и сбалансированное питание
на голодовке, он же так и похудеть может
зачем ему больница? такой балныца нам не нужен.
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27.10.2021 00:21 Відповісти
Наверное своим стрючком до звезды Ясько через пузо не доставал вот и решил сбросить десяток килограмм
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27.10.2021 00:20 Відповісти
Так в открытую уже говорят. Он симулирует голодовку. Я вообще не понимаю. Чего с ним носятся. Не хочеш есть твое право. У тебя еду никто не забирает. Но ведет себя Мишико, как какой то истерический ребенок, на которого все должны обрашать свое внимание. Но я не понимаю, на каком юридическом основании его долны выпускать. ??? Относительно Саакашвили действуют два приговора суда, которые набрали законную силу. По приговорам суда Саакашвилли есть осужденый. Но тут уже должны какие то механизмы включатся, вернее адвокат работать должен Пересмотр дела, амнистия. Но просто так выпустить без решения суда осужденого, но это так не работает. Я уже молчу что Саакашвили На украинском языке это звучит Ухилявся переховувався від правосуддя .
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27.10.2021 01:17 Відповісти
По моему, на сколько мне пам'ять не изменяет, то и одной ночи он в палатке не был. Тогда целый скандал разгорелся, Саакашвили только вечером в палатке был, пока камеры телевидения снимали. Как только камеры выключились, Саакашвили сразу от туда сбежал.
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27.10.2021 01:47 Відповісти
Судя по количеству новостей про этого бесполезного идиота в Украине нет других повесток--только как покакал карлсон.
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27.10.2021 00:26 Відповісти
держи https://fsin-pismo-gid.ru/blatnoj-zhargon/kto-takoj-vodolaz-na-zone
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27.10.2021 00:46 Відповісти
Prosto otkozaalsia ili oficialjno otkozalsia, mda, eto ne s sadovim i zjuljkoi cherez granicu begatj.
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27.10.2021 00:43 Відповісти
а сколько денег украл Саакашвили?
А в какой коррупции он замешан?
На самом деле на него нет ничего крамольного, ни в Грузии, ни в Украине, если бы было - давно бы уже сшили настоящее дело.
Он боролся за свободу Грузии против местных сепаров и кацапов.
а так - все уголовные дела кацапские выдумки.
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27.10.2021 00:49 Відповісти
На него и завели настоящее дело. За заказное убийство. Где он как минимум покрывал настоящих убийц. Еще можно его бывшего фотографа послушать, когда всем неугодным фабриковали уголовное дело. Просто за то, что фотографировали то, что не понравилось этому борову. Так что есть за что. Видно лавры другого грузина, только усатого не давали покоя.
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27.10.2021 05:03 Відповісти
подкацапники и завели. ещё фотографа, повара, садовника, псаря послушать.
На Ходорковского тоже несколько убийств хотели повесить, но - пшик.
короче, это тупое сведение счётов и реванш.
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27.10.2021 05:22 Відповісти
Варити воду-це сама улюблена справа *******! Один керує-всім тошнить!
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27.10.2021 07:49 Відповісти
Юраа, не пиши більше за нього. Не мучай нас...
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27.10.2021 08:19 Відповісти
А де міжнародні організації! Гуманітарку ж треба.
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27.10.2021 08:50 Відповісти
Жах, Саакашвілі відмовився - кінець нашим реформам і епохам бідності. То вже не буде зарплата і пенсія вище в три-чотири рази?
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27.10.2021 08:51 Відповісти
 
 