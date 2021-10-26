Саакашвили отказался ложиться в тюремную больницу, - адвокат
Экс-президент Грузии очень слаб, и ему уже дважды требовалась реанимация. Но он отказывается от перевода в тюремную больницу.
Об этом заявил один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".
"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", - обнародовал он письмо Саакашвили.
Гварамия отметил, что Саакашвили плохо себя чувствует.
"Его тело заметно ослабло, он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением", - сказал адвокат.
Он отметил, что экс-президенту дважды требовалась реанимация.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
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пропеллер мешает
а больница не может обеспечить ему полноценное
качественное и сбалансированное питание
на голодовке, он же так и похудеть может
зачем ему больница? такой балныца нам не нужен.
А в какой коррупции он замешан?
На самом деле на него нет ничего крамольного, ни в Грузии, ни в Украине, если бы было - давно бы уже сшили настоящее дело.
Он боролся за свободу Грузии против местных сепаров и кацапов.
а так - все уголовные дела кацапские выдумки.
На Ходорковского тоже несколько убийств хотели повесить, но - пшик.
короче, это тупое сведение счётов и реванш.