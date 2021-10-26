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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили отказался ложиться в тюремную больницу, - адвокат

Саакашвили отказался ложиться в тюремную больницу, - адвокат

Экс-президент Грузии очень слаб, и ему уже дважды требовалась реанимация. Но он отказывается от перевода в тюремную больницу.

Об этом заявил один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение. В любом случае, я отказываюсь от моего перевода в Глданскую тюрьму", - обнародовал он письмо Саакашвили.

Гварамия отметил, что Саакашвили плохо себя чувствует.

"Его тело заметно ослабло, он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением", - сказал адвокат.

Читайте: Саакашвили не нуждается в госпитализации в городскую клинику. Будет необходимость - его переведут в тюремную больницу, - глава Минздрава Грузиии Тикарадзе

Он отметил, что экс-президенту дважды требовалась реанимация.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+15
Ти за весь народ Украіни не маєш права базікати 😠
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26.10.2021 23:59 Ответить
+12
да и хрен с ним... украинцам вообще насрать на него.. очень бед он наделал вместе с офшорным президентом зеленским Украине
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26.10.2021 23:49 Ответить
+8
он не ложится-
пропеллер мешает
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27.10.2021 00:00 Ответить
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да и хрен с ним... украинцам вообще насрать на него.. очень бед он наделал вместе с офшорным президентом зеленским Украине
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26.10.2021 23:49 Ответить
Говорит нет!! лучше положите меня сразу в морг... устал я по крышам бегать...
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26.10.2021 23:52 Ответить
Михо держись украинский народ весь с тобой!
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26.10.2021 23:54 Ответить
Ти за весь народ Украіни не маєш права базікати 😠
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26.10.2021 23:59 Ответить
Петрович, ты что тоже галстуком закусываешь ,ладно скажи что пошутил
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27.10.2021 00:21 Ответить
От, ти дурнуватий йошко! Який ти «народ України»!?)))
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27.10.2021 00:45 Ответить
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27.10.2021 02:17 Ответить
Наш Міхо балуваний.
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26.10.2021 23:54 Ответить
он не ложится-
пропеллер мешает
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27.10.2021 00:00 Ответить
Ребята я вас умоляю! Вспомните Михо-майданчик! Михо ночь провел в палатке а потом сбежал с этих не человеческих условий! Я думаю что никакой там голодовки нет и не было!
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27.10.2021 00:04 Ответить
Він п'є натуральні соки з медом !
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27.10.2021 00:06 Ответить
так это не голодовка а диета!
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27.10.2021 00:18 Ответить
вот
а больница не может обеспечить ему полноценное
качественное и сбалансированное питание
на голодовке, он же так и похудеть может
зачем ему больница? такой балныца нам не нужен.
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27.10.2021 00:21 Ответить
Наверное своим стрючком до звезды Ясько через пузо не доставал вот и решил сбросить десяток килограмм
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27.10.2021 00:20 Ответить
Так в открытую уже говорят. Он симулирует голодовку. Я вообще не понимаю. Чего с ним носятся. Не хочеш есть твое право. У тебя еду никто не забирает. Но ведет себя Мишико, как какой то истерический ребенок, на которого все должны обрашать свое внимание. Но я не понимаю, на каком юридическом основании его долны выпускать. ??? Относительно Саакашвили действуют два приговора суда, которые набрали законную силу. По приговорам суда Саакашвилли есть осужденый. Но тут уже должны какие то механизмы включатся, вернее адвокат работать должен Пересмотр дела, амнистия. Но просто так выпустить без решения суда осужденого, но это так не работает. Я уже молчу что Саакашвили На украинском языке это звучит Ухилявся переховувався від правосуддя .
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27.10.2021 01:17 Ответить
По моему, на сколько мне пам'ять не изменяет, то и одной ночи он в палатке не был. Тогда целый скандал разгорелся, Саакашвили только вечером в палатке был, пока камеры телевидения снимали. Как только камеры выключились, Саакашвили сразу от туда сбежал.
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27.10.2021 01:47 Ответить
Судя по количеству новостей про этого бесполезного идиота в Украине нет других повесток--только как покакал карлсон.
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27.10.2021 00:26 Ответить
держи https://fsin-pismo-gid.ru/blatnoj-zhargon/kto-takoj-vodolaz-na-zone
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27.10.2021 00:46 Ответить
Prosto otkozaalsia ili oficialjno otkozalsia, mda, eto ne s sadovim i zjuljkoi cherez granicu begatj.
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27.10.2021 00:43 Ответить
а сколько денег украл Саакашвили?
А в какой коррупции он замешан?
На самом деле на него нет ничего крамольного, ни в Грузии, ни в Украине, если бы было - давно бы уже сшили настоящее дело.
Он боролся за свободу Грузии против местных сепаров и кацапов.
а так - все уголовные дела кацапские выдумки.
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27.10.2021 00:49 Ответить
На него и завели настоящее дело. За заказное убийство. Где он как минимум покрывал настоящих убийц. Еще можно его бывшего фотографа послушать, когда всем неугодным фабриковали уголовное дело. Просто за то, что фотографировали то, что не понравилось этому борову. Так что есть за что. Видно лавры другого грузина, только усатого не давали покоя.
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27.10.2021 05:03 Ответить
подкацапники и завели. ещё фотографа, повара, садовника, псаря послушать.
На Ходорковского тоже несколько убийств хотели повесить, но - пшик.
короче, это тупое сведение счётов и реванш.
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27.10.2021 05:22 Ответить
Варити воду-це сама улюблена справа *******! Один керує-всім тошнить!
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27.10.2021 07:49 Ответить
Юраа, не пиши більше за нього. Не мучай нас...
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27.10.2021 08:19 Ответить
А де міжнародні організації! Гуманітарку ж треба.
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27.10.2021 08:50 Ответить
Жах, Саакашвілі відмовився - кінець нашим реформам і епохам бідності. То вже не буде зарплата і пенсія вище в три-чотири рази?
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27.10.2021 08:51 Ответить
 
 