На 7 из 12 ТЭС запасы угля меньше запланированных. ИНФОГРАФИКА
На Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Трипольской, Углегорской и Славянской ТЭС запасы меньше, чем должны быть.
Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, всего на 12 ТЭС по состоянию на 27 октября есть в запасе 572,3 тыс. тонн угля. А должно было, согласно плану, быть 653,4 тыс. тонн.
Запасы превышают запланированные на Луганской, Ладыженской, Добротворской, Бурштынской, и Криворожской ТЭС.
На Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Трипольской, Углегорской и Славянской ТЭС они, наоборот, меньше, чем планировалось.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларусииз-за того, что на отечественных ТЭС заканчиваются запасы угля.
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наше ворьё планирует запасы угла всегда намного больше чем нужно,
патамушта- нада на нём ишо заработать, да и бабушка у каждого в селе...
а расчётчики у ворья - всегда свои ,
так что угля хватит с избытком
(если конечно не дать его украсть или вывезти в село, к бабушкам)
Но ещё надо и с депутатов спросить и с журналистов . С июня по октябрь в прессе стояла тишина о запасах - это никого не волновало ? Ни депутатов , ни журналистов, ни Шмыгаля ?
ПОМОЕМУ это спланированная акция сдачи Украины хутину и Лукашенко . И власть ( читаем Ермак) это готовила заранее .
почти закончился уголь.