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Новости
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На 7 из 12 ТЭС запасы угля меньше запланированных. ИНФОГРАФИКА

На 7 из 12 ТЭС запасы угля меньше запланированных. ИНФОГРАФИКА

На Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Трипольской, Углегорской и Славянской ТЭС запасы меньше, чем должны быть.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, всего на 12 ТЭС по состоянию на 27 октября есть в запасе 572,3 тыс. тонн угля. А должно было, согласно плану, быть 653,4 тыс. тонн.

Запасы превышают запланированные на Луганской, Ладыженской, Добротворской, Бурштынской, и Криворожской ТЭС.

На Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Трипольской, Углегорской и Славянской ТЭС они, наоборот, меньше, чем планировалось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларусииз-за того, что на отечественных ТЭС заканчиваются запасы угля.

На 7 из 12 ТЭС запасы угля меньше запланированных 01

Автор: 

ТЭС (280) уголь (1001)


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Топ комментарии
+9
САмое главное - это не провтыкать и вовремя вспомнить... как сейчас, за 2 недели до морозов, а газ отдать каломойскому.. ему нужнее
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27.10.2021 22:58 Ответить
+8
Яка несподіванка.
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27.10.2021 22:54 Ответить
+5
а что с зерном, подсолнечником, картофелем ? в атб картошка - такую даже свиньям не дают...
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27.10.2021 22:59 Ответить
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Яка несподіванка.
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27.10.2021 22:54 Ответить
Косоворотка повільними, але твердими кроками веде Україну в російське ярмо.
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28.10.2021 08:53 Ответить
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27.10.2021 22:54 Ответить
І вугілля на хліб не намажеш.
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27.10.2021 23:05 Ответить
САмое главное - это не провтыкать и вовремя вспомнить... как сейчас, за 2 недели до морозов, а газ отдать каломойскому.. ему нужнее
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27.10.2021 22:58 Ответить
а что с зерном, подсолнечником, картофелем ? в атб картошка - такую даже свиньям не дают...
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27.10.2021 22:59 Ответить
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27.10.2021 23:07 Ответить
Чому за 5 попередніх років наші ТЕЦ не було переобладнано на вугілля тих марок , що є в Україні ?
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27.10.2021 23:10 Ответить
запомните одно:
наше ворьё планирует запасы угла всегда намного больше чем нужно,
патамушта- нада на нём ишо заработать, да и бабушка у каждого в селе...
а расчётчики у ворья - всегда свои ,
так что угля хватит с избытком
(если конечно не дать его украсть или вывезти в село, к бабушкам)
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27.10.2021 23:13 Ответить
Всех руководителей ТЭС под суд за саботаж .
Но ещё надо и с депутатов спросить и с журналистов . С июня по октябрь в прессе стояла тишина о запасах - это никого не волновало ? Ни депутатов , ни журналистов, ни Шмыгаля ?

ПОМОЕМУ это спланированная акция сдачи Украины хутину и Лукашенко . И власть ( читаем Ермак) это готовила заранее .
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27.10.2021 23:40 Ответить
Каким боком здесь руководители ТЭС? Или это они устанавливали цену на закупку угля?
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28.10.2021 01:12 Ответить
А в 19:31 написали что кранты,
почти закончился уголь.
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27.10.2021 23:40 Ответить
Если бы хватало угля, то мы бы не покупали электроэнергию у Беларуси. Логично? О закупке сообщили еще неделю назад. А зимой еще и у паРаши покупать будем. Ну это если они не соизволят в один прекрасный момент тебя отключить. Перемога, чего уж там.
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28.10.2021 01:15 Ответить
Речь не о том. А о том что цензор с интервалом в 3 часа 10 минут сообщает новости которые противоречат одна другой.
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28.10.2021 01:28 Ответить
А, вы про это? То перепечатка с РБК Украина, а это инфа от Минэнерго. Врут обычно все, истина где-то посередине. Но электроэнергию будут закупать. Как минимум, должно быть стыдно.
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28.10.2021 01:40 Ответить
Может отключить Гос дачи в Конче от отопления - зачем за народные деньги обогревать бездельников ?
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27.10.2021 23:42 Ответить
Як ми будемо дивитися Сватів і Квартал без світла? Зеленський подумав?...пропоную написати йому петицію! Там нові серії, а таке роблять!
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28.10.2021 00:03 Ответить
Саботаж и измена Родины чистой воды. За такое расстреливать нужно. 100% даю что ето сделали проросийские предатели, с целью вынудить Украину поставить на колени перед ******.
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28.10.2021 00:25 Ответить
Не думаю, что у нас 73% предателей. Дебилов - да, но не предателей.
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28.10.2021 01:16 Ответить
Получается газа у нас завались, а с угольком проблемы, та скольео той зимы, прорвемся как всегда подумали чиновники и продолжили набивать карманы бюджетными (нашими) деньгами.
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28.10.2021 08:27 Ответить
Та, хуже не буде, не вірите - запитайте у Косоворотки Голобородьківни і 73% вівців.
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28.10.2021 08:36 Ответить
значить вугілля треба, а як зарплати затримують шахтерам, то так треба, панове майте совість люди за просто так працювать не будуть, за що їм кормить сімю
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03.11.2021 10:14 Ответить
 
 