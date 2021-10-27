На 7 из 12 ТЭС запасы угля меньше запланированных. ИНФОГРАФИКА

На Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Трипольской, Углегорской и Славянской ТЭС запасы меньше, чем должны быть.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, всего на 12 ТЭС по состоянию на 27 октября есть в запасе 572,3 тыс. тонн угля. А должно было, согласно плану, быть 653,4 тыс. тонн.

Запасы превышают запланированные на Луганской, Ладыженской, Добротворской, Бурштынской, и Криворожской ТЭС.

На Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Змиевской, Трипольской, Углегорской и Славянской ТЭС они, наоборот, меньше, чем планировалось.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Украина возобновляет импорт электроэнергии из Беларусииз-за того, что на отечественных ТЭС заканчиваются запасы угля.