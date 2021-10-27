На 7 з 12 ТЕС запаси вугілля менші за заплановані. ІНФОГРАФІКА

На Курахівській, Запорізькій, Придніпровській, Зміївській, Трипільській, Вуглегірській та Слов'янській ТЕС запаси менші, ніж мають бути.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, лише на 12 ТЕС станом на 27 жовтня є у запасі 572,3 тис. тонн вугілля. А мало бути, згідно з планом, 653,4 тис. тонн.

Запаси перевищують заплановані на Луганській, Ладиженській, Добротвірській, Бурштинській та Криворізькій ТЕС.

На Курахівській, Запорізькій, Придніпровській, Зміївській, Трипільській, Вуглегірській та Слов'янській ТЕС вони, навпаки, менші, ніж планувалося.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі через те, що на вітчизняних ТЕС закінчуються запаси вугілля.