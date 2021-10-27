УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10969 відвідувачів онлайн
Новини
3 008 23

На 7 з 12 ТЕС запаси вугілля менші за заплановані. ІНФОГРАФІКА

На 7 з 12 ТЕС запаси вугілля менші за заплановані. ІНФОГРАФІКА

На Курахівській, Запорізькій, Придніпровській, Зміївській, Трипільській, Вуглегірській та Слов'янській ТЕС запаси менші, ніж мають бути.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, лише на 12 ТЕС станом на 27 жовтня є у запасі 572,3 тис. тонн вугілля. А мало бути, згідно з планом, 653,4 тис. тонн.

Запаси перевищують заплановані на Луганській, Ладиженській, Добротвірській, Бурштинській та Криворізькій ТЕС.

На Курахівській, Запорізькій, Придніпровській, Зміївській, Трипільській, Вуглегірській та Слов'янській ТЕС вони, навпаки, менші, ніж планувалося.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі через те, що на вітчизняних ТЕС закінчуються запаси вугілля.

На 7 з 12 ТЕС запаси вугілля менші за заплановані 01

Автор: 

ТЕС (917) вугілля (2476)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
САмое главное - это не провтыкать и вовремя вспомнить... как сейчас, за 2 недели до морозов, а газ отдать каломойскому.. ему нужнее
показати весь коментар
27.10.2021 22:58 Відповісти
+8
Яка несподіванка.
показати весь коментар
27.10.2021 22:54 Відповісти
+5
а что с зерном, подсолнечником, картофелем ? в атб картошка - такую даже свиньям не дают...
показати весь коментар
27.10.2021 22:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка несподіванка.
показати весь коментар
27.10.2021 22:54 Відповісти
Косоворотка повільними, але твердими кроками веде Україну в російське ярмо.
показати весь коментар
28.10.2021 08:53 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2021 22:54 Відповісти
І вугілля на хліб не намажеш.
показати весь коментар
27.10.2021 23:05 Відповісти
САмое главное - это не провтыкать и вовремя вспомнить... как сейчас, за 2 недели до морозов, а газ отдать каломойскому.. ему нужнее
показати весь коментар
27.10.2021 22:58 Відповісти
а что с зерном, подсолнечником, картофелем ? в атб картошка - такую даже свиньям не дают...
показати весь коментар
27.10.2021 22:59 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2021 23:07 Відповісти
Чому за 5 попередніх років наші ТЕЦ не було переобладнано на вугілля тих марок , що є в Україні ?
показати весь коментар
27.10.2021 23:10 Відповісти
запомните одно:
наше ворьё планирует запасы угла всегда намного больше чем нужно,
патамушта- нада на нём ишо заработать, да и бабушка у каждого в селе...
а расчётчики у ворья - всегда свои ,
так что угля хватит с избытком
(если конечно не дать его украсть или вывезти в село, к бабушкам)
показати весь коментар
27.10.2021 23:13 Відповісти
Всех руководителей ТЭС под суд за саботаж .
Но ещё надо и с депутатов спросить и с журналистов . С июня по октябрь в прессе стояла тишина о запасах - это никого не волновало ? Ни депутатов , ни журналистов, ни Шмыгаля ?

ПОМОЕМУ это спланированная акция сдачи Украины хутину и Лукашенко . И власть ( читаем Ермак) это готовила заранее .
показати весь коментар
27.10.2021 23:40 Відповісти
Каким боком здесь руководители ТЭС? Или это они устанавливали цену на закупку угля?
показати весь коментар
28.10.2021 01:12 Відповісти
А в 19:31 написали что кранты,
почти закончился уголь.
показати весь коментар
27.10.2021 23:40 Відповісти
Если бы хватало угля, то мы бы не покупали электроэнергию у Беларуси. Логично? О закупке сообщили еще неделю назад. А зимой еще и у паРаши покупать будем. Ну это если они не соизволят в один прекрасный момент тебя отключить. Перемога, чего уж там.
показати весь коментар
28.10.2021 01:15 Відповісти
Речь не о том. А о том что цензор с интервалом в 3 часа 10 минут сообщает новости которые противоречат одна другой.
показати весь коментар
28.10.2021 01:28 Відповісти
А, вы про это? То перепечатка с РБК Украина, а это инфа от Минэнерго. Врут обычно все, истина где-то посередине. Но электроэнергию будут закупать. Как минимум, должно быть стыдно.
показати весь коментар
28.10.2021 01:40 Відповісти
Может отключить Гос дачи в Конче от отопления - зачем за народные деньги обогревать бездельников ?
показати весь коментар
27.10.2021 23:42 Відповісти
Як ми будемо дивитися Сватів і Квартал без світла? Зеленський подумав?...пропоную написати йому петицію! Там нові серії, а таке роблять!
показати весь коментар
28.10.2021 00:03 Відповісти
Саботаж и измена Родины чистой воды. За такое расстреливать нужно. 100% даю что ето сделали проросийские предатели, с целью вынудить Украину поставить на колени перед ******.
показати весь коментар
28.10.2021 00:25 Відповісти
Не думаю, что у нас 73% предателей. Дебилов - да, но не предателей.
показати весь коментар
28.10.2021 01:16 Відповісти
Получается газа у нас завались, а с угольком проблемы, та скольео той зимы, прорвемся как всегда подумали чиновники и продолжили набивать карманы бюджетными (нашими) деньгами.
показати весь коментар
28.10.2021 08:27 Відповісти
Та, хуже не буде, не вірите - запитайте у Косоворотки Голобородьківни і 73% вівців.
показати весь коментар
28.10.2021 08:36 Відповісти
значить вугілля треба, а як зарплати затримують шахтерам, то так треба, панове майте совість люди за просто так працювать не будуть, за що їм кормить сімю
показати весь коментар
03.11.2021 10:14 Відповісти
 
 