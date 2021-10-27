На 7 з 12 ТЕС запаси вугілля менші за заплановані. ІНФОГРАФІКА
На Курахівській, Запорізькій, Придніпровській, Зміївській, Трипільській, Вуглегірській та Слов'янській ТЕС запаси менші, ніж мають бути.
Про це свідчать дані Міністерства енергетики, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, лише на 12 ТЕС станом на 27 жовтня є у запасі 572,3 тис. тонн вугілля. А мало бути, згідно з планом, 653,4 тис. тонн.
Запаси перевищують заплановані на Луганській, Ладиженській, Добротвірській, Бурштинській та Криворізькій ТЕС.
На Курахівській, Запорізькій, Придніпровській, Зміївській, Трипільській, Вуглегірській та Слов'янській ТЕС вони, навпаки, менші, ніж планувалося.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, Україна відновлює імпорт електроенергії з Білорусі через те, що на вітчизняних ТЕС закінчуються запаси вугілля.
Топ коментарі
+9 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар27.10.2021 22:58 Відповісти Посилання
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+5 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар27.10.2021 22:59 Відповісти Посилання
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наше ворьё планирует запасы угла всегда намного больше чем нужно,
патамушта- нада на нём ишо заработать, да и бабушка у каждого в селе...
а расчётчики у ворья - всегда свои ,
так что угля хватит с избытком
(если конечно не дать его украсть или вывезти в село, к бабушкам)
Но ещё надо и с депутатов спросить и с журналистов . С июня по октябрь в прессе стояла тишина о запасах - это никого не волновало ? Ни депутатов , ни журналистов, ни Шмыгаля ?
ПОМОЕМУ это спланированная акция сдачи Украины хутину и Лукашенко . И власть ( читаем Ермак) это готовила заранее .
почти закончился уголь.