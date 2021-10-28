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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-больницы Одесской области обеспечены медицинским кислородом, – Минздрав

COVID-больницы Одесской области обеспечены медицинским кислородом, – Минздрав

Одесская область и г. Одесса в частности обеспечены медицинским кислородом, а значит, потребности госпитализированных больных COVID-19 в кислородной терапии обеспечиваются полностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Одесская область сейчас находится в красном уровне эпидопасности, сейчас здесь болеет 33 127 человек. Однако система учреждений, работающих с больными ковидом, способна обеспечить потребность тех, кому назначили кислородную терапию, соответствующим лечением", – сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.

Он также поблагодарил все компании, которые поставляют кислород в Одесскую больницу "за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков".

Отмечается, что в течение суток 26 октября в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в Одесской области, в общей сложности потреблено 18,9 тонн жидкого и 368 баллонов газообразного кислорода. В течение 25-27 октября область получила 35 тонн кислорода. Также в Одесской области работают предприятия, которые производят дополнительно 18 тонн кислорода в сутки: ООО ПКФ "Криопром" производит 12 тонн кислорода в сутки, и АО "Одесский припортовый завод", производящее 6 тонн кислорода в сутки.

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Также до конца недели запланированы поставки еще не менее 57 тонн кислорода в течение ближайших двух дней.

больница (1442) карантин (16729) Минздрав (4903) Одесса (7921) Одесская область (3640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) кислород (70) Комарида Александр (11)


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Тй б'юрократ заяву робить з таким ааломбом, наче це його заслуга, чи заслуга зеленої влади в цьому, щ в Одесі все ще є медичний кисень. Хоча сам же і визнає, що це не так: "Он также поблагодарил все компании, которые поставляют кислород в Одесскую больницу "за то, что они оперативно включаются и реагируют на все просьбы медиков". Источник:
Цікаво, чому медики повинні когось про щось просити? Невже зелені не забезпечують медиків тим, що у них повинно бути апріорі? Адже всі ми платимо соціальні внески. Медицина - це захищена стаття б'юджету. Чи у на дороги і нікому не потрібний піар з університетом гроші є, а на медицину немає? Той клжрк на службі зелених не хоче відповісти на ці запитання?
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28.10.2021 08:57 Ответить
кіслорода німа, все пішло на велике крадівництво.
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28.10.2021 10:01 Ответить
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28.10.2021 11:14 Ответить
 
 