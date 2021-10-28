COVID-лікарні Одеської області забезпечені медичним киснем, - МОЗ

Одеська область та м. Одеса зокрема забезпечені медичним киснем, а отже, потреби госпіталізованих хворих на COVID-19 у кисневій терапії забезпечуються повністю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МОЗ України.

"Одеська область зараз перебуває у червоному рівні епіднебезпеки, зараз тут хворіє 33 127 людей. Проте система закладів, які працюють із хворими на ковід, здатна забезпечити потребу тих, кому призначили кисневу терапію, відповідним лікуванням, - повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

Він також подякував усім компаніям, які постачають кисень до Одеської лікарні "за те, що вони оперативно включаються та реагують на всі прохання медиків".

Зазначається, що протягом доби 26 жовтня у закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 в Одеській області, загалом спожили 18,9 тонни рідкого та 368 балонів газоподібного кисню. Протягом 25-27 жовтня область отримала 35 тонн кисню. Також на Одещині працюють підприємства, які виробляють додатково 18 тонн кисню на добу: ТОВ ВКФ "Кріопром" виробляє 12 тонн кисню на добу, та АТ "Одеський припортовий завод", що виробляє 6 тонн кисню на добу.

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Також до кінця тижня заплановано постачання ще щонайменше 57 тонн кисню протягом найближчих двох днів.