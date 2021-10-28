Европа - единственный в мире регион, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ

Европа остается единственной в мире часть света, где растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

За последнюю неделю во всем мире количество еженедельных случаев и смертей от COVID-19 незначительно увеличилось, составив более 2,9 млн новых случаев и более 49 тыс. новых случаев смерти, на 4% и 5% соответственно. За исключением Европейского региона, который четвертую неделю подряд сообщает об увеличении числа новых случаев COVID-19 (рост на 18% по сравнению с предыдущей неделей).

Так, за неделю с 18 по 24 октября в мире выявили увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом 57% новых случаев зарегистрированы в Европе.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).

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В регионах Европы и Юго-Восточной Азии зарегистрировано увеличение числа новых еженедельных смертей от COVID-19 на 14% и 13% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.

Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в регионе западной части Тихого океана, показав снижение на 13% по сравнению с предыдущей неделей.