Европа - единственный в мире регион, где растет заболеваемость COVID-19, - ВОЗ
Европа остается единственной в мире часть света, где растет заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.
За последнюю неделю во всем мире количество еженедельных случаев и смертей от COVID-19 незначительно увеличилось, составив более 2,9 млн новых случаев и более 49 тыс. новых случаев смерти, на 4% и 5% соответственно. За исключением Европейского региона, который четвертую неделю подряд сообщает об увеличении числа новых случаев COVID-19 (рост на 18% по сравнению с предыдущей неделей).
Так, за неделю с 18 по 24 октября в мире выявили увеличение новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом 57% новых случаев зарегистрированы в Европе.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных случаев было зарегистрировано в Африканском регионе (21%), за которым следует регион западной части Тихого океана (17%).
В регионах Европы и Юго-Восточной Азии зарегистрировано увеличение числа новых еженедельных смертей от COVID-19 на 14% и 13% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.
Наибольшее снижение числа новых еженедельных смертей было зарегистрировано в регионе западной части Тихого океана, показав снижение на 13% по сравнению с предыдущей неделей.
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А ещё будут суды за прививки непроверенными препаратами.
будь то хоть ураган хоть цунами
перед началом вакцинации в Украине дневная смертность 45 примерно (при проценте вакцинированных 0,8%), теперь пишут вон уже до 600 доходит. Сравнивайте.
Вакцинированные ж считают что прям после первого укола можно лезть в толпу и целоваться в десны.
Конечно, почему нет? Но даже после двух уколов эффективность от 50 до 60%, так что кроме «более легкой формы» никто и не обещал что не будут заражаться. Достаточно увеличить частоту контактов немножко. А более легкая форма значит, что будут переносить на ногах и в толпе.
В больничку при этом попадут невакцинированные - их заразят « в тяжелой форме ».
А вакцинированные будут просто застрахованными разносчиками.
Вывод? Вакцины обеспечивают протекание в более легкой форме, слабо предохраняя от заражения и позволяя заражать. Все как и обещали официально. И результат - всплеск заболеваемости и смертности у невакцинированных, что и побудит их вакцинироваться. Регулярно.
новости не так уж хороши -
для лохдауна возможность остается
надо просто объявить
что вакцина дает «более легкую форму»
но не спасает от заражения
и лохдаун нужен всем, и вакцинованым тоже
так что все должны и вакцинироваться
и цак надеть и в пепелаце сидеть
если переходя на красный свет вас сбила машина -
кто виноват? машина, светофор, ПДД или Вы?
а если - переходя на зеленый, но на сломанный светофор -
водитель тоже видел зеленый? тогда кто виноват?
а если по теме - цепочка такая: вакцинация началась,
вакцинированные себя увидели Маклаудами бессмертными
увеличили число контактов (уже всё, можно, защита есть)
заразились (в более легкой и бессимптомной форме конечно)
заразили других вакцинированных (тоже в более легкой и сделали разносчиками)
и вместе заражали невакцинированных.
вышел всплеск заболеваемости после начала вакцинации
но у Вас поднимется рука написать, что это все от вакцин заболевают?
надеюсь, нет.
оставим этот разговор с надеждой на то,
что кому-то покажется более понятным, ОК?
Там население цивилизованное, да и достижения медицины не сравнить.
Кажется, там везде к 100% процент вакцинированных приближается?
Ну, на то она и Африка.
надо было Юлю в Африку направить, она б им Тамифлю завезла
Де крантин як слід позакручували, там і ситуація краща, незважаючи навіть на порівняно невисокий рівень вакцинації. Вакцина ж не захищає від самого коронавайруся, тільки підвищує шанси його побороти без зайвих ускладнень. При цьому розносити його вона не перешкоджає ні защепленим, ні звичайним довбогризам. Саме тому, в країнах, де рівень вакцинації та тестування населення високий, а санепідемічні вимоги лібералізовано, спостерігається достатньо високий рівень новоінфікованих при порівняно невисокій смертності, а то й просто госпіталізації. Ну, а де число бажаючих виробити імунітет самостійно перевищує розумні межі, там і епідемія почувається набагато краще. У сусідній Польщі, де населення стільки ж, як в Україні, але вакцинованих втричі більше - і нових випадків виявляють втричі менше, а смертність від коронавірусу нижча у 5-6 разів. Найгірша ситуація в тих регіонах, де рівень вакцинації найнижчий (а є повіти, де він не перевищує 20 відсоків), а це в основному у "далекосхідних" регіонах поблизу кордонів з Білоруссю та Україною. І хоч уряд всіляко намагається уникнути чергового лохдауну, у найнезащепленіших регіонах цього уникнути не вдасться, а як ще й довго розмірковувати над його запровадженням, то не виключено. що на крантин закривати доведеться всю країну. Про перспективи ж Нашої Епідемії і дискутувати нічого - вони в Європі чи не найкращі.
А что случилось Филипп Филиппыч?
Рюсскае быдло не снимает калоши и топчет ковры грязными кирзаками
Так на сапогах и кожаных краснопузых Ковида нет...
Доктор Борменталь,это дерьмо по всей Мацковии и РАБссии расползлось...Певуны
В Африці більше вакцинують??? А може навпаки?!?
за счет налогоплательщиков
Отака хвігня Панове....
Йди краще вакцину зроби, щоб не поширювати ковід у Європі!