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Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми

Франция обвинила родственников Лукашенко в торговле людьми

Франция обвинила семью захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко в организованной торговле людьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Родственники Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов, прибывающих в Беларусь, к ее границам со странами Европейского Союза, заявил в среду, 27 октября, государственный секретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон, не назвав конкретных имен. По его словам, цель белорусской стороны - ослабить и разобщить ЕС.

Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы, считает Бон. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранили двух военных: около 60 нелегалов из Беларуси пыталась прорваться в Польшу, среди них были белорусские солдаты в штатском, которые разрезали проволоку

Брюссель обвинил Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса в ответ на санкции, которые Европа ввела в отношении режима Лукашенко.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указала, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против Евросоюза.

Беларусь (7922) Лукашенко Александр (3618) мигранты (989) Франция (3545) Евросоюз (17274)


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Да,турагенство чокнутого диктатора работает круглосуточно...
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28.10.2021 08:32 Ответить
Решительно и гуманно, - садить всех на белорусско-польской границе в автобусы и везти в Германию и Францию!😁
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28.10.2021 08:47 Ответить
Неплохие деньги "зарабатьівают" родственнички бульбопюрера Луки : несколько тьісяч долларов с каждой головьі . Мафия обзавидовалась...
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28.10.2021 08:47 Ответить
Белорусы всегда были исполнительны под чьим то началом, многие знают о роли белорусов в партизанском движении в годы Второй мировой войны, в ГУЛАГЕе белорусы тоже не сидели, интересный народ белорусы всегда в промежутке и с выгодой.
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28.10.2021 08:52 Ответить
З нами диктатор із нашим мінідиктатором торгує електроенергією, а з французами вже по дорослому - рабами. Вчись Косоворотка.
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28.10.2021 09:25 Ответить
Пф. Франция накупила мигрантов со всего мира на многие мильярды.
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28.10.2021 09:54 Ответить
Я не Александр Лукашенко, меня зовут
Себастьян Перейро я торговец черным деревом.
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28.10.2021 10:16 Ответить
Узурпаторы бывшего СНГ уже зашкварились во всём что можно. Не дошли только до канибальства как император Бакасса.
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28.10.2021 10:27 Ответить
Очевидно нащо Росії усі ці Лукашенки та КімЧени, щоб на їх фоні виглядати типу "цивілізовано".
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28.10.2021 11:49 Ответить
 
 