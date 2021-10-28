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Франція звинуватила родичів Лукашенка у торгівлі людьми

Франція звинуватила родичів Лукашенка у торгівлі людьми

Франція звинуватила сім'ю "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в організованій торгівлі людьми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Родичі Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів із країнами Європейського Союзу, заявив у середу, 27 жовтня, державний секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон, не назвавши конкретних імен. За його словами, мета білоруської сторони - послабити та роз'єднати ЄС.

Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи, вважає Бон. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.

У травні Лукашенко заявив, що Мінськ більше не утримуватиме біженців від подальшого прямування до країн ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, насамперед до Литви, а потім до Польщі. Унаслідок конфлікту на кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

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Брюссель звинуватив Мінськ у навмисному провокуванні міграційної кризи у відповідь на санкції, які Європа запровадила щодо режиму Лукашенка.

У вересні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що Євросоюз готовий протистояти "гібридній атаці", для якої білоруська влада задіює мігрантів. ЄС готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти Євросоюзу.

Автор: 

Білорусь (7969) Лукашенко Олександр (2661) мігранти (1119) Франція (3105) Євросоюз (13666)


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Да,турагенство чокнутого диктатора работает круглосуточно...
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28.10.2021 08:32 Відповісти
Решительно и гуманно, - садить всех на белорусско-польской границе в автобусы и везти в Германию и Францию!😁
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28.10.2021 08:47 Відповісти
Неплохие деньги "зарабатьівают" родственнички бульбопюрера Луки : несколько тьісяч долларов с каждой головьі . Мафия обзавидовалась...
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28.10.2021 08:47 Відповісти
Белорусы всегда были исполнительны под чьим то началом, многие знают о роли белорусов в партизанском движении в годы Второй мировой войны, в ГУЛАГЕе белорусы тоже не сидели, интересный народ белорусы всегда в промежутке и с выгодой.
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28.10.2021 08:52 Відповісти
З нами диктатор із нашим мінідиктатором торгує електроенергією, а з французами вже по дорослому - рабами. Вчись Косоворотка.
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28.10.2021 09:25 Відповісти
Пф. Франция накупила мигрантов со всего мира на многие мильярды.
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28.10.2021 09:54 Відповісти
Я не Александр Лукашенко, меня зовут
Себастьян Перейро я торговец черным деревом.
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28.10.2021 10:16 Відповісти
Узурпаторы бывшего СНГ уже зашкварились во всём что можно. Не дошли только до канибальства как император Бакасса.
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28.10.2021 10:27 Відповісти
Очевидно нащо Росії усі ці Лукашенки та КімЧени, щоб на їх фоні виглядати типу "цивілізовано".
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28.10.2021 11:49 Відповісти
 
 