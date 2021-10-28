Франція звинуватила родичів Лукашенка у торгівлі людьми

Франція звинуватила сім'ю "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в організованій торгівлі людьми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише DW.

Родичі Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів із країнами Європейського Союзу, заявив у середу, 27 жовтня, державний секретар із європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон, не назвавши конкретних імен. За його словами, мета білоруської сторони - послабити та роз'єднати ЄС.

Лукашенко хоче заманити Євросоюз у пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи, вважає Бон. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче та гуманно" у ситуації на польсько-білоруському кордоні.

У травні Лукашенко заявив, що Мінськ більше не утримуватиме біженців від подальшого прямування до країн ЄС. Після цього різко посилився потік нелегальних мігрантів, насамперед до Литви, а потім до Польщі. Унаслідок конфлікту на кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

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Брюссель звинуватив Мінськ у навмисному провокуванні міграційної кризи у відповідь на санкції, які Європа запровадила щодо режиму Лукашенка.

У вересні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що Євросоюз готовий протистояти "гібридній атаці", для якої білоруська влада задіює мігрантів. ЄС готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти Євросоюзу.