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На Закарпатье забеременела 11-летняя девочка: полиция открыла дело об изнасиловании

На Закарпатье забеременела 11-летняя девочка: полиция открыла дело об изнасиловании

В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту беременности 11-летней девочки – дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила представитель ГУ Нацполиции Закарпатья Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, после публикации в соцсетях и местных СМИ информации о беременности 11-летней девочки из Берегово полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней).

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"У следователей полиции уже был разговор с девочкой и ее мамой, с их слов понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец", – сказала Дан.

По санкции статьи мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

О беременности девочки рассказал в Фейсбуке местный журналист Михаил Папиш. По его словам, будущую маму взяли на учет в Береговской райбольнице, родить она должна в конце ноября.

"Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница ромской народности одного из сел Береговской ОТГ", - отметил он.

Автор: 

дети (6576) Нацполиция (16562) беременность (80) ромы (26) Закарпатская область (2610)


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Топ комментарии
+17
11-летняя жительница ромской народности
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28.10.2021 08:58 Ответить
+13
Вони уже народжуються вагітними
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28.10.2021 09:02 Ответить
+11
Та можна і Зеленкою.
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28.10.2021 09:19 Ответить
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11-летняя жительница ромской народности
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28.10.2021 08:58 Ответить
Вони уже народжуються вагітними
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28.10.2021 09:02 Ответить
Пусть назовет сына зеленским, а если будет дочь, то Ленкой
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28.10.2021 09:05 Ответить
Та можна і Зеленкою.
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28.10.2021 09:19 Ответить
Как норки )))
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28.10.2021 09:47 Ответить
По их меркам уже старороженица
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28.10.2021 09:01 Ответить
Надо видеть, как ведут себя эти молоденькие потаскушки Ромской национальности в Киеве, они уже с детства знают на практике, что такое оральный и анальный секс
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28.10.2021 09:05 Ответить
Лет 30 назад попал в руки журнал "Вокруг света" в конце журнала читаю...,самая молодая бабушка в мире попавшая в книгу рекордов Гиннесса...,а дальше такое...китаянка в 10 лет родила девочку...,а эта девочка родила в 11 дет...
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28.10.2021 09:10 Ответить
Цікавий сам медичний факт того, що в 11 років дитина вже може завагітніти. Для чого еволюція забезпечила Homo Sapiens таким раннім репродуктивним віком?
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28.10.2021 09:10 Ответить
ЗелеСапиенс тоже продукт эволюции?
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28.10.2021 09:14 Ответить
Да, только побочный
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28.10.2021 09:25 Ответить
ЗЕволюції
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28.10.2021 09:32 Ответить
Щоб плодилися цигани.
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28.10.2021 09:16 Ответить
Для того, что баба беременеет когда готова, а не когда Верховна Рада позволяет своими законами))
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28.10.2021 09:17 Ответить
Упс.даже не знаю.мне наверное интереснее с женщиной ,то есть личностью.а с бабой-это не ко мне
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28.10.2021 09:34 Ответить
Ты ещё научили их, они примут новый закон что личностью становятся в 25 лет, о до этого никакого секса..)))
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28.10.2021 09:37 Ответить
Не все.для девочек это тоже рановато.и даже когда рано рожают то вообще то есть традиции что от первой крови грубо говоря ещё сколько то лет приплюсовывали а уж потом только рожать.не помню честно где читал ,а искать лень хотите верьте хотите нет.но речь не про Афганистан там с насилием в любой форме над женщинами давно с ума посходили
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28.10.2021 09:31 Ответить
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28.10.2021 09:13 Ответить
Для продолжения рода, в древности матери беременели от сыновей,а родные братья и сестры делали тоже самое....
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28.10.2021 09:14 Ответить
такі зв'язки приводять до виродження
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28.10.2021 09:15 Ответить
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28.10.2021 09:22 Ответить
Айнэнэ!
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28.10.2021 09:15 Ответить
Ромов надо взять об опеку наших законов.Не для них писать законы,а чтобы они выполняли наши законы.Мое предложение: Всех детей у данной семьи изъять и отдать на усыновление за границу..А Родителей - в тюрьму ,за плохое воспитание.
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28.10.2021 09:19 Ответить
Честно говоря большинство цыган , процентов этак 97,если не больше это население живущее по своим родоплеменным законам и плюющее на любые законы тех стран ,где их носит.я уже молчу ,что именно их, сильно натуральный образ жизни ,создаёт проблемы тому социуму ,внутри которого они живут,не смешиваясь с ним.
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28.10.2021 09:44 Ответить
22 річна майбутня бабуся в шоці.
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28.10.2021 09:42 Ответить
Та я майже впевнений, що мати тої циганки, перебуваючи в Києві, сама дочку підкладала під бажаючих за відповідну оплату. А потім випадково люди в селі помітили, що циганча "трішки вагітна" і задавали незручні питання. Ну, і мати, випереджуючи події, накатала заяву в поліцію про згвалтування.
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28.10.2021 09:43 Ответить
Скорее местные чиновники заяву накатали.мамаша девчонки думаю даже не поняла в чем проблема
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28.10.2021 09:46 Ответить
Никто ,кроме ромов ,их детей не насилует.У них это не насилие,а норма жизни.Мне интересны зарисовки жизни ромов в Германии.Там несколько иной подход к ним.
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28.10.2021 09:49 Ответить
єто цьігане, роми ближе к Риму
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28.10.2021 11:57 Ответить
+1 зеленський
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28.10.2021 09:45 Ответить
Хороший персонаж для нового реалити-шоу "Бабуся в 22!"
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28.10.2021 09:53 Ответить
цьіганва плодится на радость охметову и зеленскому
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28.10.2021 11:56 Ответить
 
 