На Закарпатье забеременела 11-летняя девочка: полиция открыла дело об изнасиловании

В Закарпатской области полиция открыла уголовное производство по факту беременности 11-летней девочки – дело квалифицировано как изнасилование несовершеннолетней.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила представитель ГУ Нацполиции Закарпатья Анна Дан, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, после публикации в соцсетях и местных СМИ информации о беременности 11-летней девочки из Берегово полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 152 (Изнасилование малолетней).

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"У следователей полиции уже был разговор с девочкой и ее мамой, с их слов понятно, что это произошло за пределами области, когда ребенок находился в Киеве. Очевидно, отец ребенка не закарпатец", – сказала Дан.

По санкции статьи мужчине, которого сейчас разыскивают, грозит тюремное заключение на срок от 10 до 15 лет.

О беременности девочки рассказал в Фейсбуке местный журналист Михаил Папиш. По его словам, будущую маму взяли на учет в Береговской райбольнице, родить она должна в конце ноября.

"Этой молоденькой роженицей должна стать 11-летняя жительница ромской народности одного из сел Береговской ОТГ", - отметил он.